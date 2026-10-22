Toyota rappelle 6 721 Land Cruiser au Canada pour un risque de fuite de carburant

Un raccord de carburant pourrait se détacher sur certains Land Cruiser de 2024 à 2027, entraînant une fuite et un risque d’incendie.

Le rappel concerne 6 721 Toyota Land Cruiser au Canada.

Le tuyau de carburant pourrait se débrancher près du réservoir, ce qui pourrait également faire caler le moteur.

Toyota prévoit d’aviser les propriétaires d’ici la mi-décembre 2026 et d’effectuer les réparations sans frais.

Toyota rappelle certains Land Cruiser des années-modèles 2024 à 2027 au Canada en raison d’un raccord de carburant susceptible de se détacher. La campagne, publiée le 14 octobre et mise à jour le 19 octobre, porte le numéro 2026-497 chez Transports Canada et le numéro SRC RN5 chez Toyota.

Le problème concerne le tuyau de carburant en plastique situé au-dessus du réservoir. Selon Transports Canada, celui-ci pourrait se détacher du tuyau métallique principal, laissant s’écouler du carburant et pouvant entraîner le calage du moteur. Une fuite présente également un risque d’incendie.

Toyota précise que le carburant pourrait continuer à fuir jusqu’à l’arrêt du moteur thermique du système hybride. En présence d’une source d’inflammation, cette fuite pourrait provoquer un incendie.

La réparation prévoit une inspection du raccord chez un concessionnaire Toyota. Un collier de serrage supplémentaire sera installé pour empêcher le tuyau de se détacher. Si nécessaire, le concessionnaire remplacera également le tuyau en plastique. Ces travaux seront effectués sans frais pour les propriétaires.

Toyota prévoit d’aviser les propriétaires concernés par la poste d’ici la mi-décembre 2026. Cette échéance correspond à l’envoi des avis : le communiqué ne précise pas si les pièces nécessaires sont déjà disponibles dans tous les concessionnaires.

Les propriétaires peuvent dès maintenant vérifier si leur Land Cruiser est visé en entrant le numéro d’identification du véhicule (NIV) dans l’outil de recherche des rappels de Toyota Canada. Ils peuvent également joindre le service à la clientèle au 1 888 869-6828.

Toyota Land Cruise | Photo: Toyota Toyota Land Cruise | Photo: Toyota Toyota Land Cruise | Photo: Toyota

Sources: Toyota Canada et Transports Canada