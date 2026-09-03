Une entreprise fabrique désormais des sandwichs à la crème glacée édition Toyota Sienna

Graeter’s est une entreprise de crème glacée et de pâtisseries implantée dans le Midwest américain.

L’un de ses produits phares consiste en des sandwichs faits de biscuits aux pépites de chocolat et de crème glacée haut de gamme, baptisés « Chip Wheelies ».

Une édition spéciale nommée en l’honneur de la Toyota Sienna est actuellement offerte aux États-Unis au prix de 86 $ pour un paquet de 12.

L’industrie automobile génère depuis longtemps une grande variété de produits dérivés en apparence sans rapport, allant des vêtements aux parfums en passant par les accessoires pour la maison. Les partenariats alimentaires restent toutefois plus rares.

Si les saucisses Currywurst de Volkswagen sont bien connues des passionnés de la marque allemande, peu d’autres initiatives similaires ont rencontré un véritable succès.

Néanmoins, Toyota a conclu une entente avec Graeter’s, qui commercialise désormais les « Toyota Sienna Chip Wheels », une déclinaison haut de gamme de sandwichs à la crème glacée.

Fondée à Cincinnati, en Ohio, en 1870, Graeter’s est une entreprise de crème glacée et de produits de boulangerie toujours active dans le Midwest américain sur le marché de la crème glacée « super-premium ».

Cette réputation repose sur son procédé artisanal en cuve dite « à la française » (French pot), qui limite chaque lot à seulement 2,5 gallons américains (9,5 litres). Cette méthode donne une crème glacée nettement plus dense, ne contenant généralement que 20 à 25 % d’air, comparativement aux 50 % habituels de l’industrie.

La raison exacte ayant poussé Toyota à s’associer à Graeter’s de cette manière reste floue. Le glacier s’empresse toutefois de souligner que le mini-réfrigérateur intégré de la fourgonnette — offert de série sur la version Platinum — peut accueillir à la perfection un paquet de 12 de ces Sienna Chip Wheels.

Outre l’emballage, qui remplace visuellement les roues de la minifourgonnette par les sandwichs glacés, la saveur est elle aussi inédite.

En effet, au lieu des garnitures habituelles à la vanille, au chocolat ou à la framboise noire des Chip Wheelies classiques, l’édition Sienna mise sur une crème glacée au caramel salé. De plus, les traditionnels biscuits aux pépites de chocolat cèdent leur place à des biscuits double chocolat, et les côtés de la crème glacée sont enrobés de vermicelles saveur chocolat.

Bien que les minifourgonnettes et les friandises glacées évoquent spontanément l’univers familial, le positionnement haut de gamme de Graeter’s fait de ces Sienna Chip Wheels une gourmandise à savourer pleinement, bien loin de la collation bon marché que l’on servirait lors d’une fête d’enfants.

De fait, cette édition limitée Toyota Sienna est vendue exclusivement sur le site web américain de Graeter’s au prix de 86 $ la boîte de 12. Aux taux de change actuels, cela représente près de 10 $ CA par sandwich glacé.

Étonnamment, ce tarif n’est pas gonflé par le partenariat avec Toyota : la boîte de 12 Chip Wheelies « Joyeux Anniversaire » de Graeter’s se vend également 86 $, tandis que les assortiments variés sont affichés à 84 $.