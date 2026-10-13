Toyota Camry 2026 : 5 questions et réponses

La Toyota Camry n’a plus besoin de présentation, ayant dominé le palmarès des ventes de berlines intermédiaires en Amérique du Nord pendant près de trois décennies. Bien que ce segment ait perdu la grande majorité de ses parts de marché au profit des VUS au cours de ces trente années, les rares modèles restants parviennent à maintenir des chiffres de ventes relativement stables. Voici cinq questions que vous pourriez vous poser sur la Toyota Camry 2026, ainsi que leurs réponses.

Faits saillants sur la Toyota Camry 2026

Depuis sa refonte complète pour l’année-modèle 2025, la Toyota Camry est offerte exclusivement en tant que berline hybride.

Cela signifie que toutes les versions, de l’entrée de gamme SE aux luxueuse XLE et sportive XSE, sont propulsées par le système hybride de 5e génération de Toyota, qui associe un moteur quatre cylindres de 2,5 litres à un ou deux moteurs électriques selon que la traction intégrale est choisie ou non.

Tous les modèles sont équipés d’une transmission eCVT et seule la SE de base est proposée avec la traction avant, la traction intégrale étant de série sur les versions SE Améliorée, XLE et XSE.

Sans traction intégrale, ce groupe motopropulseur génère 225 chevaux, tandis que l’ajout du moteur arrière se traduit par une légère hausse à 232 chevaux.

Toyota ne fournit pas de cote de couple combiné pour ses systèmes hybrides, mais nous savons que le moteur à essence produit à lui seul 163 lb-pi, tandis que le moteur électrique avant en fournit 153 lb-pi.

Selon Ressources naturelles Canada, la consommation de carburant est évaluée à une moyenne de 5,0 L/100 km en conduite combinée pour le modèle à traction avant, à 5,1 L/100 km pour les modèles à traction intégrale SE et XLE, et à 5,5 L/100 km pour la XSE à traction intégrale.

Les prix canadiens de la Toyota Camry 2026 débutent à 37 956 $pour la SE, 40 006$ pour la SE Améliorée, 41 651 $ pour la SE Améliorée AWD, 42 778 $ pour la Nightshade, 48 606 $pour la XLE et 48 711$ pour la XSE.

1- Quoi de neuf pour 2026 ?

Puisque la Camry a inauguré une toute nouvelle génération pour l’année-modèle 2025, les changements sont minimes pour 2026. Néanmoins, Toyota a doté sa berline intermédiaire d’une nouvelle version avec l’ajout de la Camry Nightshade. Comme sur d’autres modèles Toyota tels que la Prius, le traitement Nightshade comprend des jantes exclusives en alliage noir de 19 pouces, des poignées de porte extérieures, des rétroviseurs latéraux, des jupes latérales et une antenne de type « aileron de requin » noirs, ainsi qu’une calandre, des emblèmes, un aileron arrière et un diffuseur arrière noirs. La Camry Nightshade est basée sur la SE Améliorée AWD et peut être commandée en noir, en blanc ou en rouge.

Mis à part cela et une légère hausse de prix, la Camry 2026 demeure inchangée par rapport à l’année-modèle 2025.

2- Comment fonctionne le système de traction intégrale ?

Contrairement à un système de traction intégrale traditionnel où la puissance du moteur est transmise mécaniquement aux roues arrière par un arbre de transmission passant au centre du véhicule, le système AWD de la Toyota Camry 2026 repose entièrement sur l’électricité.

En effet, les roues arrière de la Camry sont entraînées exclusivement par un moteur électrique de 30 kW installé sur l’essieu arrière. Cela signifie que la Camry peut envoyer de la puissance aux quatre roues même à basse vitesse, lorsque le moteur à essence ne tourne pas. Cela veut aussi dire qu’à chaque accélération, une certaine puissance est transmise aux roues arrière même en l’absence de patinage. Il s’agit d’un avantage par rapport aux systèmes réactifs qui attendent que les roues avant patinent avant d’engager l’essieu arrière. De plus, l’absence de liaison mécanique entre les roues avant et arrière permet de réduire la surconsommation de carburant généralement associée à la traction intégrale.

Cela dit, il est important de garder à l’esprit que ce système AWD a des capacités limitées : il ne peut envoyer qu’environ 40 chevaux aux roues arrière, ce qui suffit pour faire une différence lors des départs arrêtés sur chaussée glissante, mais pourrait s’avérer insuffisant pour vous sortir de la neige profonde ou de la boue.

3- Quelle est l’expérience de conduite ?

Comme auparavant, la Toyota Camry 2026 continue de privilégier le confort et la douceur de roulement plutôt que la dynamique de conduite. Ainsi, même si la tenue de route est amplement solide pour être sécuritaire à toutes les vitesses raisonnables, elle n’offre pas la précision de la Honda Accord. La berline intermédiaire de Toyota compense par un roulement confortable qui absorbe la plupart des imperfections de la route mieux que l’Accord et la Hyundai Sonata.

De plus, même si le groupe motopropulseur hybride de Toyota n’est pas le plus raffiné en matière de bruit de moteur et de transitions essence-électrique, il demeure très souple à l’accélération. Ce même groupe motopropulseur fournit également une puissance et un couple plus que suffisants face à la concurrence et, hormis sa signature sonore, il ne nous fait pas regretter l’ancien V6. Bien que le son du moteur soit un peu plus présent qu’on le souhaiterait en forte accélération, la Camry isole efficacement l’habitacle des bruits de vent et de roulement. Les sièges mériteraient un rembourrage un peu plus moelleux, mais dans l’ensemble, la Toyota Camry 2026 reste un excellent choix pour les longs trajets.

4- Qu’est-ce qui différencie la XLE de la XSE ?

Pour plaire à un public plus large, Toyota propose deux versions similairement équipées de la Camry 2026, qui se distinguent principalement par leur allure. En effet, la XLE et la XSE trônent toutes deux au sommet de la gamme, avec un écart de prix d’à peine une centaine de dollars.

La XLE, modèle dont nous avons fait l’essai, s’adresse aux acheteurs qui privilégient une approche plus classique des finitions haut de gamme. Ce modèle propose ainsi quelques touches discrètes de chrome à l’extérieur, des jantes en alliage au fini brillant, une calandre au motif argenté texturé et une sélection de teintes neutres comprenant le blanc, le noir, l’argent et deux nuances de bleu pâle. À l’intérieur, la Camry XLE est dotée d’une sellerie combinant cuir et suède (offerte en noir ou en gris pâle), avec des garnitures en suède matelassé sur les panneaux de porte et le tableau de bord. Combiné à des garnitures argentées, un pavillon de toit clair et un grand toit ouvrant panoramique, cet aménagement rend l’habitacle aéré et plus luxueux que celui d’autres berlines intermédiaires haut de gamme.

De son côté, la XSE vise une clientèle plus jeune et dynamique à la recherche d’une berline avec un caractère plus affirmé. Cela se traduit par un pare-chocs avant plus agressif, une calandre de couleur carrosserie, des jantes en alliage foncé, des garnitures en chrome foncé, un diffuseur arrière plus sportif avec sorties d’échappement apparentes et un aileron arrière noir discret. La XSE ajoute également la possibilité d’une carrosserie rouge ainsi que quelques finitions bicolores avec toit noir. À l’intérieur, la Camry XSE se démarque par sa sellerie en cuir sport, ses pédales en aluminium, son pavillon noir et l’option d’une sellerie rouge au lieu du noir standard. L’ensemble crée un habitacle plus feutré et davantage axé sur le conducteur.

5- Comment la Toyota Camry 2026 se compare-t-elle à ses rivales ?

Il ne reste que trois berlines intermédiaires sur le marché canadien en 2026 : la Toyota Camry, la Honda Accord et la Hyundai Sonata. Il est donc assez simple de comparer l’ensemble du segment et de cerner les forces de chaque modèle.

La Toyota Camry 2026 est en excellente posture, surpassant ses rivales à bien des égards. En effet, la candidate de Toyota est plus puissante, plus écoénergétique et plus confortable que l’Accord ou la Sonata, tout en étant plus abordable que l’Accord à équipement équivalent. La Camry est également la seule berline intermédiaire à pouvoir combiner une motorisation hybride avec la traction intégrale, l’Accord n’étant offerte qu’en traction avant et la traction intégrale de la Sonata étant réservée au moteur à essence.

La Honda Accord est plus engageante et plus plaisante à conduire sur les routes sinueuses, tandis que la Hyundai Sonata est nettement plus abordable sans pour autant faire de compromis majeur sur les équipements par rapport à la Camry XLE. Malgré tout, la Toyota Camry 2026 demeure l’option la plus équilibrée des trois, et son fabricant bénéficie d’une solide réputation en matière de fiabilité et d’efficacité hybride.