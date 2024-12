Top Safety Pick et Top Safety Pick+ : l’IIHS dévoile 19 nouveaux modèles

Il y a 19 nouveaux véhicules avec des distinctions Top Safety Pick ou Top Safety Pick+.

Les deux perdants de 2024 sont le Cadillac Lyriq et le Ford Bronco Sport.

L’Institut des Assureurs Américains pour la Sécurité Routière, mieux connu sous l’appellation IIHS (pour Insurance Institute for Highway Safety), a publié sa plus récente liste de lauréats à ses tests de collision, la dernière réalisée en 2024.

L’IIHS a donc dévoilé cette liste de 19 véhicules lauréats, dont 10 avec la plus haute distinction Top Safety Pick+ et neuf avec la mention Top Safety Pick, un niveau déjà très respectable dans l’industrie.

Parmi les grands gagnants de cette dernière cuvée 2024, on retrouve le Ford Mustang Mach-E, l’Infiniti QX60, le Mazda CX-70 essence et son équivalent hybride rechargeable, la Classe C de Mercedes-Benz, le Mercedes-Benz GLC, le Rivian R1S, le Subaru Forester, le Toyota Tundra à cabine d’équipe et le Volvo XC90 hybride rechargeable.

Les neuf autres modèles, soit l’Audi Q8, le Ford F-150 à cabine d’équipe, le Ford F-150 à cabine allongée, l’Infiniti QX80, la Kia K4, la Classe E de Mercedes-Benz, le Nissan Kicks, la berline Toyota Corolla et la Toyota Crown Signia.

Ces nouveaux modèles ajoutés à la liste des meilleurs véhicules testés par l’organisme fédéral américain portent ainsi le nombre de véhicules 2024 tatoués de la mention Top Safety Pick+ à 48, tandis que la liste des véhicules 2024 Top Safety Pick « sans le + » compte 56 modèles.

Mentionnons également que parmi cette nouvelle liste, on compte deux perdants : le Cadillac Lyriq, à cause de ses phares jugés « pauvres » par l’Institut, et le Ford Bronco Sport, à cause de son score acceptable pour le test de collision latérale mis à jour cette année.

L’IIHS a également mis à l’épreuve plusieurs nouveaux modèles 2025 (Audi Q7, Genesis G80, Genesis GV80, Hyundai Tucson, Mazda CX-90, Riviant R1T), mais ceux-ci ont conservé leurs notes antérieures. Malgré les changements apportés à ceux-ci en 2025, ils maintiennent leurs résultats de 2024.

Finalement, l’organisme fédéral américain a aussi mentionné que certains modèles avaient droit à des changements à la mi-année, une pratique courante. Par exemple, le Ford Mustang Mach-E, avec son nouvel étiquette Top Safety Pick+, doit obligatoirement avoir été assemblé après le mois d’août 2024. D’autres modèles dans la liste ont aussi des dates de production bien précises pour que ces nouvelles distinctions s’appliquent.

Terminons avec la berline Toyota Corolla qui, au sein de cette liste de 19 véhicules, est la seule à avoir des notes « Bon » dans tous les tests, quoique pour le test de collision de chevauchement modéré mis à jour cette année, la voiture n’a pas été testée. Néanmoins, il s’agit du seul véhicule de cette liste à ne présenter que des notes en « vert ».