L’IIHS estime que ces quatre modèles peuvent faire mieux

La sécurité des passagers arrière n’est pas optimale pour ces quatre modèles.

Les tests de l’IIHS sont de plus en plus exigeants.

Selon un nouveau rapport issu de l’IIHS américaine, quatre modèles déjà présents sur le marché ont perdu des plumes lors des tests de collision de l’année-modèle 2025. Il est vrai que les normes se resserrent années après années, mais les constructeurs ont les moyens pour améliorer la sécurité des occupants à bord de leurs véhicules personnels.

Le nouveau Kia Sorento 2025 doit se contenter d’une mention Top Safety Pick, le même que l’an dernier. C’est donc de dire qu’il échoue dans sa tentative d’obtenir la plus haute note, soit le Top Safety Pick+, et ce, à cause d’un « pointage marginal » obtenu au test de chevauchement modéré à l’avant.

Dans le cas du multisegment intermédiaire, les ingénieurs de Kia ont modifié les ceintures de sécurité de deuxième rangée afin d’améliorer la protection des occupants, mais celles-ci n’ont pas obtenu le résultat escompté. En effet, selon les calculs de l’Institut des Assureurs Américains pour la Sécurité Routière, les risques de blessures à la tête ou au cou sont élevées pour les passagers des rangées arrière, notamment à cause de cette ceinture abdominale qui s’est déplacée de la position idéale sur le bassin vers l’abdomen, un risque plus élevé pour les lésions internes.

La berline Nissan Altima 2025, qui est pourtant sur le marché depuis plusieurs saisons déjà, a elle aussi reçu des ceintures de sécurité améliorées pour l’année-modèle à venir, mais le résultat a été le même que pour l’utilitaire coréen. Dans le cas de la berline nipponne, en plus de la ceinture abdominale qui s’est déplacée du bassin vers l’abdomen, la ceinture épaulière s’est déplacée vers le haut, trop près du cou, ce qui peut empêcher le système de retenue de fonctionner correctement.

L’IIHS a également identifié deux autres véhicules qui n’ont pas performé à la hauteur des attentes lors des tests de collision, soit le Honda Prologue et son cousin plus luxueux, l’Acura ZDX. Les deux modèles, qui reposent sur la plateforme Ultium de General Motors, ont obtenu une note acceptable lors du test de petit chevauchement frontal, la tête des mannequins qui s’est glissée entre les coussins gonflables frontaux et les rideaux latéraux.

Et ce n’est pas tout, car la division Acura a modifié les phares de son multisegment électrique, car ceux installés avant le mois de septembre 2024 ont obtenu une note « pauvre » pour ce test de sécurité. Heureusement, les nouveaux phares ont été jugés « bons » par les officiels de l’organisme américain.