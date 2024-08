Votre Cybertruck ne suffit pas ? Maintenant, il est à l’épreuve des balles et se recharge tout seul

La gamme STING comprend trois variantes : Baja, Protector et APC, pour répondre à différents besoins.

Les options de protection renforcée comprennent un blindage boulonné pour la résistance aux menaces et des capacités hors réseau.

Les précommandes sont disponibles dès maintenant, et des Cybertrucks spécialisés pour la police sont proposés par Unplugged Performance.

Archimedes Defense et Unplugged Performance ont annoncé leur collaboration en vue de créer des Tesla Cybertrucks améliorés destinés à un usage civil et gouvernemental. Le partenariat vise à produire des véhicules dotés de capacités hors réseau et d’une protection blindée améliorées.

La nouvelle gamme de véhicules, baptisée STING, sera disponible en trois variantes : Baja, Protector et APC. Chaque modèle offre différents niveaux de protection et de fonctionnalité hors réseau.

Le modèle STING Baja est doté de l’ensemble tout-terrain INVINCIBLE d’Unplugged Performance et inclut la connectivité Starlink. Il est équipé d’un générateur de 800 V capable de fonctionner avec plusieurs types de carburant, dont le Jet A, le JP-8, le diesel et le biodiesel. Ce générateur peut charger le Cybertruck jusqu’à 125 kW.

Pour une protection accrue, le modèle STING Protector ajoute un blindage boulonné conçu pour résister aux tirs de fusils d’assaut de 7,62 mm. Cette variante est destinée à être utilisée dans des environnements à menace modérée.

Le niveau de protection le plus élevé est offert par le modèle STING APC. Il est doté d’un blindage capable de résister aux tirs de mitrailleuses lourdes de 14,5 mm et comprend une protection contre les engins explosifs improvisés et les mines.

Arsineh Hebert, présidente d’Archimedes Defense, a déclaré : » Archimedes est ravie de s’associer à Unplugged Performance pour installer son ensemble de groupes électrogènes et son blindage boulonné sur le Cybertruck. »

Ben Schaffer, PDG d’Unplugged Performance, a ajouté : « UP.FIT a déjà établi la norme avec nos Cybertrucks de police, mais avec STING, en collaboration avec Archimedes, nous repoussons les limites encore plus loin. »

Les ensembles STING sont désormais disponibles en précommande auprès d’Archimedes Defense. Les Cybertrucks spécifiques à la police peuvent être achetés directement auprès d’UP.FIT, la division flotte d’Unplugged Performance.

Les pièces INVINCIBLE d’Unplugged Performance sont également disponibles séparément.