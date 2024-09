Essai routier Tesla Cybertruck 2024: le pick-up électrique aux grandes ambitions

Après avoir révolutionné le marché de l’automobile électrique, voilà que Tesla a l’ambition d’agir comme un chien dans un jeu de quilles dans le créneau des camionnettes. Et l’opération est bien enclenchée.

Le Tesla Cybertruck 2024 est offert à partir de 137 990 $.

Il peut parcourir jusqu’à 512 kilomètres avec une seule charge.

Le Cybertruck est doté de roues directionnelles à l’arrière, ce qui accroît son agilité.

Depuis son dévoilement spectaculaire en novembre 2019, le Tesla Cybertruck est assurément l’un des véhicules qui a fait couler le plus d’encre. Bien que les exemplaires de ce modèle soient plus que rarissimes sur les routes du Québec en ce moment, il en est autrement chez nos voisins du sud. En effet, le Tesla Cybertruck circule sur les routes américaines depuis plusieurs mois déjà et il continue de susciter la réaction des passants.

Indépendante, la société Tesla n’a pas de flotte de véhicules de presse mise à la disposition des journalistes contrairement aux autres constructeurs automobiles. Ainsi, il faut faire preuve de créativité pour mettre à l’essai l’un ou l’autre des modèles de la gamme de véhicules électriques. De passage dans l’État de la Floride pour une série de reportages, EcoloAuto en a profité pour louer un Tesla Cybertruck 2024 et le conduire pendant une journée entière. Voici le compte rendu complet de notre essai du Tesla Cybertruck 2024 sur les routes floridiennes.

Une conduite qui ne ressemble à rien d’autre

Malgré que j’aie pu conduire des centaines de véhicules jusqu’à présent au cours de ma carrière, en toute humilité, je dois admettre que l’expérience au volant du Tesla Cybertruck 2024 était, ma foi, déstabilisante. D’emblée, il faut savoir que cette camionnette électrique n’est pas dotée d’un sélecteur de vitesse physique comme c’est le cas avec un véhicule conventionnel. En effet, les concepteurs ont cru bon d’intégrer la commande à même l’écran. Ainsi, pour passer de la position “Park” à “Neutral”, “Drive” ou “Reverse”, l’opération s’effectue dans la portion située en haut à gauche de l’écran. Force est de constater que c’est peu intuitif. Précisons tout de même que les véhicules Tesla de nouvelle génération, dont le modèle mis à jour de la Model 3, disposent également de cette fonctionnalité dont on préfèrerait se passer.

Dès qu’on monte à bord, on remarque aussi l’étendue du pavillon sous les yeux du conducteur. Le tableau de bord est d’une profondeur qui rappelle la Chevrolet Lumina APV. Qui plus est, le Tesla Cybertruck 2024 est muni d’un volant rappelant la manette d’un jeu vidéo. À cette composante particulière, il faut ajouter le fait que le Cybertruck mis à l’essai était muni des quatre roues motrices. Une période d’adaptation est carrément nécessaire pour le conducteur, sans quoi on pourrait imaginer que celui-ci soit en état d’ébriété. La conduite du Tesla Cybertruck 2024 est tout simplement déstabilisante.

L’art d’attirer plus l’attention qu’une Lamborghini orange

Au cours des quelques heures passées en compagnie du Tesla Cybertruck 2024, on s’est rendu compte qu’il était un véritable aimant à attention. Il attire les regards et suscite la réaction de tous sur son passage. On vous assure qu’il capte plus l’attention que ne l’aurait fait, par exemple, une Lamborghini orange. Le Cybertruck est une camionnette qui ne ressemble à aucune autre camionnette. Également, elle se démarque grâce à son allure futuriste et à ses panneaux de carrosserie qui donnent l’impression d’avoir été tranchés au couteau. Cela va sans dire, on ne peut passer sous silence sa carrosserie en acier inoxydable. On a d’ailleurs remarqué qu’à la moindre manipulation, celle-ci se salit instantanément. Il sera donc ardu de conserver votre Cybertruck propre plus de quelques instants.

Hélas, comme on a pu l’observer avec d’autres véhicules de la marque Tesla à leurs débuts sur le marché automobile, le Cybertruck ne profite pas d’une qualité d’assemblage exceptionnelle ni d’une finition remarquable. Avec un prix aussi élevé, on aurait été en droit de s’attendre à mieux.

Comment réagira-t-il à l’hiver?

Lors de leur arrivée sur le marché du Québec, les derniers modèles de la gamme Tesla nous ont prouvé qu’ils ont été développés… en Californie. Ainsi, certains véhicules ont vieilli prématurément. La qualité de peinture a notamment eu du mal à composer avec la rigueur de l’hiver québécois. Avec le Tesla Cybertruck 2024, on peut s’attendre à un choc similaire. Bien que la conception de la caisse de chargement soit ingénieuse, on peut très bien imaginer que le tonneau motorisé aura du mal à opérer lorsque la neige et la glace se mettront de la partie. Il ne s’agit que de l’une de nos nombreuses craintes de l’utilisation d’un tel véhicule au Québec. Au passage, il faut souligner qu’une forte averse s’est abattue sur la région de la Floride où l’on se trouvait pour cet essai du Cybertruck. Ainsi, on a vite pu comprendre que le recouvrement de la caisse de chargement n’était pas étanche. Tout comme le propose également le Honda Ridgeline, la camionnette Tesla est munie d’un espace de rangement supplémentaire sous le seuil de chargement de la caisse. À l’avant, on retrouve aussi un vaste espace de chargement, ce qui en fait une camionnette plutôt pratique.

Un prix élevé au Canada

Depuis peu, Tesla a finalement divulgué l’échelle de prix pour le marché canadien pour le Cybertruck. Vous serez à même de constater qu’il est coûteux. Très coûteux, même. Le constructeur annonce un prix de 137 990 $ pour le modèle Traction Intégrale (double moteur, autonomie de 512 kilomètres, 600 chevaux). Quant à la version Cyberbeast (triple moteur, autonomie de 484 kilomètres et 845 chevaux), le prix grimpe à 165 990 $. Dans les deux cas, la capacité de remorquage est établie à 4990 kilogrammes.

À la borne

Après avoir parcouru précisément 195 kilomètres derrière le volant du Tesla Cybertruck, l’ordinateur de bord indiquait une consommation 25,1 kWh/100 kilomètres. Sur une borne du réseau de Tesla, nous avons effectué une recharge permettant de voir l’autonomie affichée passer de 225 kilomètres à 473 kilomètres avec un coût de 24,43 $ US, soit environ 33,14 $ CAN.

En bref

L’essai du Tesla Cybertruck 2024 était incontournable en ce qui nous concerne. Il s’agit d’un véhicule impressionnant dont l’arrivée sur le marché était très attendue. Sans oublier le fait que ses ambitions sont carrément géantes.

Bien que le constructeur Tesla ait réussi à se frayer un chemin sur notre marché avec des véhicules à grand volume comme les Model 3 et Model Y, on estime que le marché des camionnettes en est un bien différent de celui des berlines ou encore des multisegments. En effet, on imagine très mal une entreprise de construction aux besoins on ne peut plus exigeants, par exemple, remplacer sa flotte de Ford F-150 ou encore de Chevrolet Silverado par des Tesla Cybertruck. Il s’agit d’un véhicule certainement curieux et innovateur, mais il ne nous apparaît pas conçu, développé et construit pour résister à un usage intensif comme l’offre une camionnette traditionnelle.