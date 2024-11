Tesla présente la fonction PowerShare du Cybertruck au Canada

La fonction PowerShare de Tesla permet aux propriétaires de Cybertruck au Canada d’utiliser leur véhicule comme source d’énergie de secours.

PowerShare fournit 123 kWh, ce qui permet d’alimenter les maisons pendant plusieurs jours en cas de panne ou dans les zones reculées.

La passerelle Tesla PowerShare Gateway est nécessaire pour fournir de l’énergie de secours avec une transition transparente en cas de défaillance du réseau.

Les propriétaires canadiens de Cybertruck reçoivent un bon de 3 500 $ pour couvrir les frais d’installation et d’équipement.

Tesla a lancé sa fonction PowerShare au Canada, permettant aux propriétaires de Cybertruck de transformer leur camionnette électrique en système mobile de secours énergétique. Cette technologie utilise la batterie haute capacité du Cybertruck pour fournir de l’énergie de secours aux maisons et aux appareils, offrant ainsi une solution facile en cas de coupure de courant et pour les besoins en énergie hors réseau.

Le système PowerShare utilise la batterie de 123 kWh du Cybertruck pour fournir de l’énergie de secours, ce qui, selon Tesla, équivaut à environ 10 Powerwalls. Cette capacité est suffisante pour alimenter une maison canadienne moyenne pendant plusieurs jours, en veillant à ce que le chauffage, l’éclairage et les appareils essentiels restent fonctionnels en cas d’urgence. Cette fonction permet d’utiliser l’énergie hors réseau dans les zones rurales ou éloignées, ce qui est particulièrement utile pour les cabanes ou les propriétés situées dans des régions isolées.

Pour activer PowerShare, les propriétaires doivent installer le Tesla PowerShare Gateway, un dispositif qui facilite la connexion entre le Cybertruck et le réseau électrique de la maison. La passerelle détecte automatiquement les pannes et bascule en toute transparence sur l’alimentation électrique du Cybertruck. Utilisé avec le connecteur mural universel de Tesla, le système peut fournir jusqu’à 11,5 kW de puissance continue.

Les propriétaires canadiens de Cybertruck peuvent bénéficier d’un bon d’achat Tesla Shop d’une valeur de 3 500 $, qui peut être utilisé pour l’achat de l’équipement PowerShare et les frais d’installation. Tesla s’est associé à QMerit pour gérer les installations au Canada et a mis en place une plateforme en ligne permettant aux propriétaires d’évaluer leurs besoins spécifiques en matière d’installation.

Le prix de l’installation au Canada n’a pas été divulgué, mais Tesla souligne que les coûts peuvent varier considérablement en fonction de l’infrastructure existante et des besoins en énergie. La fonction a été lancée au Canada aujourd’hui, et de plus amples informations sur la mise en œuvre sont attendues dans les semaines à venir.