Le Model Y propulse la reprise de Tesla au Canada au deuxième trimestre

Les livraisons estimées au Canada ont augmenté au deuxième trimestre de 2026, tandis que les prix des Tesla d’occasion sont également en hausse

Les livraisons estimées de Tesla au Canada ont augmenté de 28,1 % au deuxième trimestre de 2026.

Les livraisons du Model Y ont presque doublé après des changements apportés à l’approvisionnement et aux prix.

Le Cybertruck a enregistré une forte croissance, tandis que les Model 3, Model S et Model X ont reculé.

Tesla a enregistré une hausse estimée de ses ventes au Canada au deuxième trimestre de 2026, surpassant les autres marques alors que la demande pour le Model Y s’est accélérée. Selon les estimations de l’industrie, Tesla aurait livré environ 5 765 véhicules entre avril et juin, soit une augmentation de 28,1 % par rapport à la même période en 2025. Le constructeur s’est classé au 20e rang parmi les marques individuelles et au 13e rang lorsque celles-ci étaient regroupées par société mère.

Tesla ne publie pas ses chiffres de livraison par pays, ce qui signifie que ces résultats demeurent des estimations.

L’amélioration s’est prolongée au-delà du trimestre. Les livraisons estimées au Canada ont atteint 11 895 véhicules au cours des six premiers mois de 2026, une hausse de 19 % par rapport à la première moitié de l’année dernière.

Le Model Y demeure le produit dominant de Tesla et a généré la majeure partie de la croissance de l’entreprise. Les livraisons estimées au deuxième trimestre ont grimpé à 4 155 unités, ayant presque doublé par rapport à l’année précédente grâce à une augmentation de 98 %. Les livraisons pour la première moitié de l’année ont atteint 8 390 véhicules, en hausse de 79,8 % sur un an.

Les changements apportés aux prix et à l’approvisionnement ont contribué à l’élan du modèle. Après avoir transféré en septembre 2025 l’approvisionnement canadien du Model Y à la Gigafactory de Berlin, Tesla a réduit son exposition aux tarifs douaniers imposés aux importations américaines et abaissé ses prix de détail d’un maximum de 20 000 $. L’entreprise a également lancé une variante à propulsion offerte à moins de 50 000 $, la rendant admissible à l’incitatif PAVE du Canada.

Ailleurs dans la gamme, le Cybertruck a enregistré la plus forte progression en pourcentage. Les livraisons estimées au deuxième trimestre ont augmenté de 116,4 % pour atteindre 725 unités, tandis que les ventes pour la première moitié de l’année ont progressé de 92,9 % pour s’établir à 1 435 véhicules. Cette croissance est survenue malgré un prix canadien débutant à 139 990 $, avant les frais et les taxes.

Le Model 3 a évolué dans la direction opposée. Les livraisons trimestrielles estimées ont reculé de 59,1 % pour s’établir à 730 unités, tandis que les ventes pour la première moitié de l’année ont chuté de 61,5 % à 1 530 véhicules. La hausse des prix canadiens découlant des tarifs douaniers américains a réduit la compétitivité du modèle pendant une grande partie de la période. Tesla a depuis commencé à approvisionner le marché canadien avec des Model 3 fabriquées en Chine, permettant ainsi la réintroduction d’une version à propulsion offerte à moins de 40 000 $.

Pendant ce temps, aux États-Unis, les prix des Tesla d’occasion ont fortement augmenté en juin 2026. Les quatre modèles de Tesla, y compris les Model S et Model X abandonnés, se sont classés parmi les 10 véhicules d’occasion ayant enregistré les plus fortes hausses de prix.

Le Model X a affiché la plus importante augmentation, son prix moyen ayant progressé de 17,5 % pour atteindre 60 950 $. Le Model 3 a augmenté de 13,5 % à 28 520 $, tandis que le Model S a gagné 13,1 % pour atteindre 52 787 $. Les prix des Model Y d’occasion ont progressé de 12 % pour s’établir à une moyenne de 32 916 $.

Les données canadiennes sur la valeur des véhicules Tesla d’occasion ne sont pas connues; les corrélations entre les marchés sont toutefois courantes.

Source: driveteslacanada