Kia PV5 Cargo 2027 ou Ram ProMaster City 2027 : guide d’achat des fourgonnettes commerciales au Canada

La Kia PV5 Cargo passe à l’électrique tandis que la Ram ProMaster City reste à l’essence; ce guide d’achat canadien compare ce que l’on sait à ce jour de chacune.

En un coup d’œil

Volume de chargement : la PV5 Cargo annonce environ 5 016 litres estimés contre 4 733 litres pour la ProMaster City, soit quelque 283 litres de plus pour la Kia.

la PV5 Cargo annonce environ 5 016 litres estimés contre 4 733 litres pour la ProMaster City, soit quelque 283 litres de plus pour la Kia. Capacité de charge : la ProMaster City vise 2 000 lb (907 kg) de charge utile et 2 000 lb (907 kg) de remorquage; la PV5 annonce 1 631 lb (740 kg) de charge utile, et Kia n’a pas publié de capacité de remorquage.

la ProMaster City vise 2 000 lb (907 kg) de charge utile et 2 000 lb (907 kg) de remorquage; la PV5 annonce 1 631 lb (740 kg) de charge utile, et Kia n’a pas publié de capacité de remorquage. Motorisation : la PV5 électrique offre une autonomie estimée à 350 km (RNCan) et une recharge rapide de 10 à 80 % en environ 30 minutes; la ProMaster City à essence développe 166 ch et 221 lb-pi et se ravitaille en quelques minutes.

Chiffres clés

Volume de chargement : PV5 ~5 016 litres contre ProMaster City 4 733 litres (Kia +283 litres)

PV5 ~5 016 litres contre ProMaster City 4 733 litres (Kia +283 litres) Charge utile : ProMaster City 2 000 lb (907 kg) contre PV5 1 631 lb (740 kg) (Ram +369 lb / 167 kg)

ProMaster City 2 000 lb (907 kg) contre PV5 1 631 lb (740 kg) (Ram +369 lb / 167 kg) Remorquage : ProMaster City 2 000 lb (907 kg); PV5 non précisé

ProMaster City 2 000 lb (907 kg); PV5 non précisé Énergie : PV5 ~350 km d’autonomie estimée selon le cycle RNCan (400 km WLTP), électrique; ProMaster City à essence, consommation non précisée

PV5 ~350 km d’autonomie estimée selon le cycle RNCan (400 km WLTP), électrique; ProMaster City à essence, consommation non précisée Prix confirmé : PV5 à partir de 46 995 $ (PDSF); ProMaster City non annoncé

Le créneau compact du marché canadien des fourgonnettes commerciales accueille deux nouvelles venues, et elles pourraient difficilement être plus différentes sous la carrosserie. La Kia PV5 Cargo 2027 est le premier véhicule commercial dédié de la marque au Canada, une fourgonnette entièrement électrique attendue au quatrième trimestre de 2026.

La Ram ProMaster City 2027 revient dans la gamme Ram Professional sous la forme d’une fourgonnette intermédiaire à essence, les commandes ouvrant au second semestre de 2026 et les livraisons chez les concessionnaires au premier trimestre de 2027. Les deux visent les gens de métier, les livreurs et les petits parcs, ce qui en fait des rivales naturelles.

Une mise en garde avant de commencer. Ram n’a pas annoncé de prix canadien pour la ProMaster City; rien de ce qui suit ne présente donc l’une ou l’autre comme moins chère, seul le prix de la Kia étant confirmé. Plusieurs chiffres de la PV5 sont des estimations de Kia et sont désignés comme tels, et toute donnée qu’un constructeur n’a pas publiée apparaît comme « Non précisé » plutôt que sous forme de supposition. Cela étant réglé, la comparaison se ramène à un seul axe : l’efficacité électrique et la recharge au dépôt contre le plein d’essence et une capacité de remorquage homologuée.

Espace de chargement et accès

Pour une fourgonnette de travail, la caisse est le principal critère d’achat. Les deux misent sur un plancher de chargement plat et fonctionnel, mais y parviennent de manière différente.

Kia PV5 Cargo. La PV5 annonce un volume de chargement estimé à 5 016 litres, avec un empattement de 2 995 mm. Une hauteur de seuil basse de 419 mm facilite le chargement, et le hayon arrière s’ouvre sur une plage de 95 à 180 degrés. Kia n’a pas publié la hauteur, la largeur ni la longueur du plancher de la zone de chargement pour le modèle canadien.

Ram ProMaster City. La ProMaster City annonce un volume de chargement de 4 733 litres. Le plancher de chargement s’étend sur 2 821 mm, avec 1 243 mm entre les passages de roue arrière, de quoi loger une palette standard et en aligner deux de l’avant à l’arrière. La hauteur de chargement maximale est de 1 371 mm, et la caisse conserve presque la même forme du plancher au toit.

Une porte coulissante côté passager s’ouvre sur plus de 910 mm de largeur, et l’acheteur choisit entre des portes arrière battantes à 180 degrés ou, pour ceux qui chargent à quai, un hayon relevable offert avec glace fixe, dégivrage et essuie-glace. Un seuil avant de 405 mm facilite l’accès à la cabine, et la hauteur de chargement à l’arrière est de 590 mm.

Chargement et accès Kia PV5 Cargo 2027 Ram ProMaster City 2027 Volume de chargement 5 016 litres (estimé) 4 733 litres Empattement 2 995 mm 3 276 mm Longueur du plancher de chargement Non précisé 2 821 mm Largeur entre les passages de roue Non précisé 1 243 mm Hauteur de chargement maximale Non précisé 1 371 mm Hauteur de seuil 419 mm 405 mm (avant) / 590 mm (arrière) Ouverture arrière Hayon, 95 à 180 degrés Portes battantes à 180 degrés ou hayon relevable Accès latéral Non précisé Porte coulissante côté passager

Charge utile et remorquage

La capacité détermine ce qu’une fourgonnette peut légalement transporter ou tracter, et c’est généralement là que commence le calcul pour un parc.

Kia PV5 Cargo. La PV5 annonce une charge utile de 1 631 lb (740 kg). Kia n’a pas précisé de capacité de remorquage.

Ram ProMaster City. La ProMaster City vise plus de 2 000 lb (907 kg) de charge utile et 2 000 lb (907 kg) de remorquage avec l’attelage de classe 3 et le récepteur de deux pouces offerts en option. Ram la présente comme une fourgonnette de classe 2 conçue pour transporter une tonne et en remorquer une autre.

Charge utile et remorquage Kia PV5 Cargo 2027 Ram ProMaster City 2027 Charge utile 1 631 lb (740 kg) 2 000 lb (907 kg) Remorquage Non précisé 2 000 lb (907 kg)

Cela représente 369 lb (167 kg) de charge utile de plus pour la Ram. Reste à savoir si l’écart compte vraiment, selon ce que l’exploitant transporte réellement.

Motorisation : électrique ou essence

C’est ici que les chemins se séparent, et cela influe sur tout, de la routine du plein le matin à la facture d’énergie mensuelle.

Kia PV5 Cargo. La PV5 s’appuie sur une batterie de 71,2 kWh qui alimente un moteur électrique de 161 ch et 184 lb-pi. Kia estime l’autonomie à environ 350 km selon les essais de Ressources naturelles Canada (RNCan), une valeur convertie à partir d’une cote WLTP de 400 km. Elle se recharge via un port NACS et peut passer de 10 à 80 % en aussi peu que 30 minutes sur un chargeur rapide en courant continu.

Une pompe à chaleur est de série, ce qui aide à préserver l’autonomie lorsque le mercure chute, un facteur clé pour les trajets d’hiver au Canada. Le compromis est simple : la PV5 a besoin d’un accès à la recharge, que ce soit au dépôt, à la maison ou sur un réseau public.

Ram ProMaster City. La ProMaster City fait appel à un quatre-cylindres en ligne turbo de 1,6 litre développant 166 ch et 221 lb-pi de couple, jumelé à une boîte automatique à huit rapports et à la traction avant. Elle fait le plein à n’importe quelle station-service en quelques minutes, sans avoir à planifier l’itinéraire en fonction des bornes. Ram n’a pas encore publié de cotes de consommation canadiennes, si bien qu’il n’y a aucune donnée en L/100 km à comparer.

Motorisation et énergie Kia PV5 Cargo 2027 Ram ProMaster City 2027 Source d’énergie Entièrement électrique Essence Batterie / moteur Batterie de 71,2 kWh 4 cylindres en ligne 1,6 L turbo Puissance 161 ch 166 ch Couple 184 lb-pi 221 lb-pi Transmission Monovitesse (VÉ) Automatique à 8 rapports Rouage Non précisé Traction avant Autonomie ~350 km est. RNCan (400 km WLTP) Non précisé Consommation (L/100 km) S. O. (électrique) Non précisé Recharge / ravitaillement 10 à 80 % en ~30 min (NACS) Plein d’essence en quelques minutes

Dimensions et compatibilité avec le garage

L’encombrement détermine si une fourgonnette entre dans les stationnements étagés, les quais et les baies d’entreposage qu’une entreprise utilise déjà.

Kia PV5 Cargo. Kia publie désormais toutes les dimensions extérieures : 4 695 mm de longueur, 1 895 mm de largeur et 1 923 mm de hauteur, ou 1 899 mm sans l’antenne de toit, sur un empattement de 2 995 mm. Même avec l’antenne, elle passe sous la barre des deux mètres pour le garage. Kia n’a pas publié de diamètre de braquage.

Ram ProMaster City. La ProMaster City mesure 5 334 mm de longueur, 1 924 mm de largeur et 1 947 mm de hauteur, ce qui la maintient sous la barre des deux mètres que Ram met de l’avant pour le garage. Elle repose sur un empattement de 3 276 mm, avec des jambes de force MacPherson à l’avant et une suspension arrière indépendante à bras tirés, et elle tourne dans un diamètre d’un peu plus de 12 800 mm. Cela la rend plus longue de 639 mm que la PV5 au total, sur un empattement plus long de 281 mm.

Dimensions et maniabilité Kia PV5 Cargo 2027 Ram ProMaster City 2027 Longueur 4 695 mm 5 334 mm Largeur 1 895 mm 1 924 mm Hauteur 1 923 mm (1 899 mm sans antenne) 1 947 mm Empattement 2 995 mm 3 276 mm Diamètre de braquage Non précisé ~12 800 mm Suspension avant Non précisé Jambe de force MacPherson Suspension arrière Non précisé Indépendante à bras tirés

Technologies de sécurité

Les aides à la conduite réduisent le risque de collision, ce qui se traduit, pour un parc de véhicules, par moins d’immobilisation et des factures de réparation plus basses.

Kia PV5 Cargo. La PV5 est livrée de série avec l’assistance d’évitement de collision dans les angles morts, l’assistance de maintien de voie, l’assistance d’évitement de collision frontale et la conduite assistée sur autoroute, en plus des capteurs de stationnement avant et arrière. Passez à la PV5 Plus et vous ajoutez un écran panoramique et un écran de surveillance des angles morts.

Ram ProMaster City. La ProMaster City apporte l’avertisseur de collision frontale avec freinage d’urgence automatique, l’alerte d’attention du conducteur, les feux de route automatiques, un rétroviseur numérique, l’assistance au démarrage en côte, une caméra de recul, des capteurs de stationnement arrière, une alerte de température extérieure avec avertissement de glace et un limiteur de vitesse programmable. Les capteurs de stationnement avant arrivent sur la version SLT.

Équipements de sécurité Kia PV5 Cargo 2027 Ram ProMaster City 2027 Collision frontale Assistance d’évitement de collision frontale Avertisseur de collision frontale avec freinage d’urgence automatique Maintien de voie Assistance de maintien de voie Non précisé Angle mort Assistance d’évitement de collision dans les angles morts Non précisé Surveillance du conducteur Non précisé Alerte d’attention du conducteur Capteurs de stationnement Avant et arrière (de série) Arrière de série; avant sur SLT Caméras Écran panoramique (Plus) Caméra de recul Alerte temps froid Non précisé Température extérieure / avertissement de glace

Technologies et connectivité de l’habitacle

Les écrans et l’intégration du téléphone façonnent le quotidien de celui ou celle qui vit au volant.

Kia PV5 Cargo. La PV5 marie un bloc d’instruments numérique de 7 po à un écran multimédia de 12,9 po, et elle comprend Apple CarPlay, Android Auto, une clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir et Kia Connecte avec mises à jour à distance. La PV5 Plus ajoute la recharge sans fil du téléphone, des sièges avant chauffants, un volant chauffant et l’alimentation V2L à l’intérieur comme à l’extérieur, capable de faire fonctionner des outils ou de l’équipement à partir de la batterie.

Ram ProMaster City. La ProMaster City réplique avec un bloc d’instruments numérique de 10 po, un écran tactile central de 10 po avec navigation, Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un rétroviseur numérique de 5 po. Les sièges avant chauffants sont de série, et la version SLT ajoute un chargeur sans fil.

Techno de l’habitacle Kia PV5 Cargo 2027 Ram ProMaster City 2027 Bloc d’instruments numérique 7 po 10 po Écran tactile central 12,9 po 10 po (avec navigation) Intégration du téléphone CarPlay / Android Auto CarPlay / Android Auto Services connectés Kia Connecte + mises à jour OTA Non précisé Recharge sans fil PV5 Plus Version SLT Alimentation V2L PV5 Plus (intérieur et extérieur) S. O. Sièges avant chauffants PV5 Plus De série

Versions et configurations

L’étendue des configurations détermine à quel point une fourgonnette se rapproche de la tâche avant même le début de l’aménagement.

Kia PV5 Cargo. La PV5 Cargo se décline en deux versions, Basic et Plus, sous la forme d’une fourgonnette utilitaire à deux places.

Ram ProMaster City. La ProMaster City Cargo Van se décline en versions Tradesman et SLT, réparties sur six agencements de fenêtres et de panneaux. Toutes les variantes, sauf celle à panneaux de sécurité pleins, peuvent recevoir en option le hayon relevable arrière.

Versions et caisses Kia PV5 Cargo 2027 Ram ProMaster City 2027 Versions Basic, Plus Tradesman, SLT Type de caisse Fourgonnette utilitaire Cargo Van Places 2 places Non précisé Configurations Non précisé Six agencements de fenêtres/panneaux

Prix

Une seule de ces fourgonnettes a un prix canadien confirmé; voici donc ce que l’on sait et ce que l’on ignore.

Kia PV5 Cargo. Kia a annoncé ses prix. La PV5 Basic débute à 46 995 $ (PDSF), ou 49 744 $ tout inclus. La PV5 Plus débute à 49 095 $ (PDSF), ou 51 844 $ tout inclus.

Ram ProMaster City. Ram indique que le prix de la ProMaster City sera communiqué plus près du lancement. Tant que ce chiffre n’est pas connu, il n’existe aucune façon honnête de comparer les deux sur le plan du coût.

Prix (CAD) Kia PV5 Cargo 2027 Ram ProMaster City 2027 PDSF version de base 46 995 $ (Basic) Non annoncé Version de base tout inclus 49 744 $ (Basic) Non annoncé PDSF version supérieure 49 095 $ (Plus) Non annoncé Version supérieure tout inclus 51 844 $ (Plus) Non annoncé

Disponibilité

La PV5 Cargo est attendue au Canada au quatrième trimestre de 2026. Les commandes de la ProMaster City ouvriront au second semestre de 2026, et les véhicules arriveront chez les concessionnaires au premier trimestre de 2027.

Disponibilité Kia PV5 Cargo 2027 Ram ProMaster City 2027 Ouverture des commandes Non précisé Second semestre de 2026 Mise en vente / arrivée T4 2026 T1 2027

Le verdict : qu’est-ce qui distingue vraiment les deux ?

Ces deux fourgonnettes courtisent le même client, mais par des chemins opposés. La PV5 Cargo est électrique, annonce un plus grand volume de chargement (5 016 litres estimés contre 4 733 litres), reçoit le plus grand écran central et offre une alimentation V2L que la fourgonnette à essence ne peut égaler. La ProMaster City fonctionne à l’essence, transporte davantage sur papier (2 000 lb / 907 kg de charge utile contre 1 631 lb / 740 kg), affiche une capacité de remorquage que la PV5 n’a pas, et présente un encombrement plus long.

La décision s’aligne donc sur la manière dont l’entreprise fonctionne réellement. Les itinéraires et l’accès à la recharge pointent dans une direction; le plein d’essence et la capacité de remorquage, dans l’autre. La charge utile ou le volume de chargement peut être la contrainte déterminante, et le nombre de places ou la configuration de caisse pourrait trancher avant l’un ou l’autre. Comme le prix canadien de Ram n’est toujours pas annoncé, le coût reste hors de l’équation pour l’instant. La bonne réponse est l’ensemble de chiffres qui compte le plus pour votre exploitation.