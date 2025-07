Tesla dévoile une nouvelle version allongée, plus haute et plus puissante du Model Y

Tesla élargit la gamme du Model Y avec une nouvelle version plus longue de 186 mm et 44 mm plus haute. L’essentiel de l’espace additionnel va à l’arrière pour l’intégration d’une troisième rangée de sièges plus spacieuse. Au passage, la puissance serait augmentée à 455 chevaux.

Le Model Y sera initialement lancé en Chine avant d’arrivée Amérique du Nord

La puissance sera augmentée de 12 chevaux

La configuration de sièges prévue est de 2+2+2, donc 6 places

Voilà un secret de polichinelle qui se dévoile. Il était connu depuis un bon moment que Tesla planche sur une version à six places du Model Y, et grâce aux habituelles indiscrétions du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT), on a enfin droit à un premier aperçu.

Des documents déposés auprès du MIIT montrent une version à empattement allongé du Model Y, baptisée Model Y L, configurée avec trois rangées de sièges. Le nom nord-américain reste à confirmer. Avec ce « L », ce n’est pas qu’une question d’espace supplémentaire : selon les données et plusieurs sources industrielles, cette déclinaison offrirait aussi plus de puissance — en plus d’un habitacle allongé. Son lancement est prévu pour cet automne en Chine, avec une arrivée éventuelle en Amérique du Nord.

Plus long, plus haut… et avec six vraies places

Le nouveau Model Y L aura une configuration intérieure pour accueillir six passagers, et non sept, du moins pour le moment. On parle d’une approche avec deux sièges capitaines à la deuxième rangée. Tesla laisse entendre qu’une version à sept passagers du Model Y est dans les plans. Mais selon ce qu’on voit ici, ce n’est pas encore cette version. Cela dit, il ne manquerait pas grand-chose : un simple banc ou un réaménagement des sièges suffirait pour accueillir une septième personne à la deuxième rangée.

Le « L » mesure 4 976 mm de long, soit 186 mm (7,3 po) de plus que le Model Y actuel. Il est aussi 44 mm (1,7 po) plus haut. Tesla a allongé l’empattement pour le porter à 3 040 mm, soit 150 mm (5,9 po) de plus que le Model Y à cinq places. En plus de ses nouvelles dimensions, le Y L profite de jantes inédites, d’un béquet retravaillé, d’une légère reconfiguration des feux, de nouveaux sièges et — détail intéressant — semble même proposé dans une nouvelle teinte dorée.

9 kW de plus

Toujours selon les documents officiels, la version longue du Model Y ne gagne pas que du coffre : elle sera plus puissante. Alors que le Model Y standard développe 443 chevaux (331 kW), le Model Y L grimpe à 455 chevaux (340 kW). Une légère hausse qui devrait compenser le poids supplémentaire du véhicule.

Bientôt au Canada

Le courriel envoyé aux propriétaires étasuniens en juin n’était pas le seul indice d’un lancement nord-américain du Model Y L. Du code interne a aussi fuité, laissant croire qu’il s’agira d’un modèle global. Et maintenant que la version chinoise est officiellement révélée, tout indique que son arrivée chez nous n’est qu’une question de temps.

Tesla doit espérer que le Y L relance les ventes du véhicule qui se sont globalement effondrées depuis quelques mois en raison de la proximité d’Elon Musk avec l’administration Trump.