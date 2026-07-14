Alfa Romeo lancera un nouveau VUS sous-compact d’ici la fin de 2027

Ce futur modèle remplacera le Tonale, récemment retiré du marché.

Il utilisera la plateforme STLA Medium et sera fabriqué en Italie.

Le constructeur n’a pas confirmé si ce modèle sera commercialisé en Amérique du Nord.

Bien que l’Alfa Romeo Tonale ait été retiré du marché nord-américain au début de ce mois, il demeure en vente en Europe. Néanmoins, le constructeur italien travaille déjà sur son remplaçant, qui sera un tout nouveau VUS sous-compact dont le lancement est prévu avant la fin de 2027.

Contrairement à son prédécesseur, ce multisegment, qui n’a pas encore de nom, sera basé sur la plateforme STLA Medium. Il la partagera avec la prochaine génération du Jeep Compass ainsi qu’avec de nombreux autres modèles Stellantis en Europe. Aucun détail sur la motorisation n’a été révélé, mais cette plateforme est connue pour être adaptée aux motorisations à essence, hybrides et entièrement électriques, ce qui devrait laisser de nombreuses options à Alfa Romeo.

Bien qu’assez récent, le Tonale utilisait une ancienne plateforme dérivée de Fiat, partagée avec l’actuel Jeep Compass, ainsi qu’avec les Jeep Renegade, Fiat 500X et 500L, aujourd’hui abandonnés.

Tout comme le Tonale, cependant, le nouveau VUS Alfa Romeo sera fabriqué en Italie, mais à l’usine de Melfi plutôt qu’à l’usine historique d’Alfa Romeo à Pomigliano d’Arco.

Ce nouveau produit sera le premier des futurs modèles connus du constructeur, lesquels devraient tous arriver sur le marché avant la fin de 2030. Une petite voiture à hayon basée sur la future plateforme modulaire STLA Small est également attendue d’ici la fin de la décennie, portant peut-être le nom historique de Giulietta.

Alors que le constructeur ne dispose plus que de deux produits en Amérique du Nord, le VUS Stelvio et la berline Giulia, qui commencent à prendre de l’âge, il peut compter en Europe sur le VUS sous-compact Junior, qui connaît le succès depuis son lancement en 2024. Une version révisée de ce dernier modèle serait déjà en préparation, tout comme les nouvelles générations de la Giulia et du Stelvio.

Pour le moment, nous ignorons si le remplaçant du Tonale sera vendu au Canada et aux États-Unis, d’autant plus que l’avenir d’Alfa Romeo sur ce continent n’est pas assuré en raison de la chute des ventes et de la nécessité pour Stellantis de rationaliser son portefeuille de marques.

Source : Automotive News Europe