Bosch lance la production d’échantillons dans sa première usine de semi-conducteurs aux États-Unis

L’entreprise allemande fabriquera des puces en carbure de silicium dans cette usine californienne.

Ce type de puces est utilisé dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques et les centres de données d’intelligence artificielle (IA).

Cela s’inscrit dans le cadre d’un accord visant à renforcer la fabrication américaine de semi-conducteurs.

Ce n’est un secret pour personne : les voitures d’aujourd’hui dépendent fortement de l’électronique, et cette électronique nécessite des composants spécialisés tels que des puces informatiques et divers autres semi-conducteurs. Cela est devenu très clair il y a quelques années en raison de la pandémie, qui a gravement perturbé l’approvisionnement mondial en semi-conducteurs, dont la plupart proviennent d’Asie.

Afin d’éviter une nouvelle situation où les constructeurs automobiles seraient incapables de livrer des véhicules presque terminés parce qu’il leur manque des puces contrôlant certaines fonctions majeures, quelques entreprises ont investi dans la fabrication américaine de semi-conducteurs au cours des dernières années.

En fait, l’administration Biden a adopté le CHIPS Act en 2022, qui visait à stimuler la production de ces composants critiques sur le sol américain. Puisque la seconde administration Trump n’a pas abrogé cette législation, elle commence à porter ses fruits, Bosch ayant débuté la production d’échantillons en Californie.

En effet, le fabricant allemand d’équipements et de pièces automobiles a acheté une usine de puces électroniques à Roseville, en Californie, à TSI Semiconductors en 2023 et l’a rénovée pour un coût de 2 milliards de dollars américains. Le CHIPS Act aurait contribué à hauteur de 225 millions de dollars à ce projet par l’intermédiaire du département du Commerce des États-Unis.

Avec un investissement continu pouvant atteindre 7,5 milliards de dollars jusqu’en 2031, Bosch a l’intention de fabriquer des puces en carbure de silicium en Californie, ce qui devrait contribuer à réduire la dépendance de l’industrie automobile américaine vis-à-vis de la Chine.

Il est important de noter, cependant, que les puces en carbure de silicium ne sont pas celles utilisées dans l’électronique grand public, comme les systèmes d’infodivertissement et les technologies d’aide à la conduite. Au lieu de cela, ce type de semi-conducteur est utilisé pour rendre les groupes motopropulseurs électriques plus efficaces en réduisant les pertes thermiques entre la batterie et les moteurs, aidant ainsi les véhicules électriques à atteindre une plus grande autonomie et des vitesses de charge plus rapides.

Bien que les ventes de véhicules électriques aient chuté depuis le début de 2025, ces mêmes puces peuvent également être utilisées pour alimenter les centres de données d’IA, ce qui pourrait aider Bosch et d’autres fabricants à rentabiliser leurs investissements même si les ventes de véhicules électriques mettent du temps à se redresser.

Source : Automotive News