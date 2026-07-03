Tesla dévoile le Model Y L à six places aux États-Unis, mais le Canada est exclu

Le nouveau Model Y L à trois rangées de Tesla arrive sur le marché américain avec des caractéristiques exclusives à la version Launch Series, tandis que sa disponibilité au Canada demeure inconnue.

Tesla lance le Model Y L à six places exclusivement aux États-Unis.

La version Launch Series regroupe des équipements haut de gamme et un an de services inclus.

La disponibilité au Canada demeure incertaine en raison des contraintes actuelles d’approvisionnement et d’autres facteurs.

Tesla a officiellement élargi sa gamme de Model Y aux États-Unis avec l’arrivée du nouveau Model Y L à six places, mais ce VUS électrique plus imposant n’est toujours pas offert aux acheteurs canadiens. Les commandes sont maintenant ouvertes par l’entremise du configurateur américain de Tesla, et les premières livraisons aux clients sont prévues en septembre ou en octobre.

Le Model Y L fait ses débuts exclusivement sous la forme d’une édition limitée Premium AWD Launch Series, dont le prix débute à 61 490 $ US, soit un supplément de 4 000 $ US par rapport à l’actuel modèle Performance. Comme pour les précédentes éditions de lancement de Tesla, cette première version regroupe plusieurs équipements et services haut de gamme.

Les clients de la Launch Series bénéficient d’un an de Full Self-Driving (Supervised), d’un an de Supercharging gratuit et d’un an de Premium Connectivity. Les acheteurs peuvent également choisir sans frais supplémentaires n’importe quelle couleur de carrosserie offerte, n’importe quelle finition intérieure ainsi que le design des roues de 20 pouces Uberhelix.

Les éléments exclusifs de la Launch Series comprennent des emblèmes extérieurs distinctifs, des projecteurs de sol, une garniture de tableau de bord en suède et des seuils de porte arborant la signature de la marque. Tesla devrait remplacer la Launch Series par une version Premium régulière une fois la première série de production écoulée.

Conçu pour les familles nombreuses et appelé à remplacer le Model X en fin de carrière, le Model Y L allonge le Model Y actuel d’environ 18 cm, portant sa longueur totale à 4,978 m tout en conservant un poids à vide d’environ 4 600 lb. Cet espace supplémentaire permet d’aménager un habitacle à trois rangées offrant six places selon une configuration 2-2-2.

Les sièges capitaines de la deuxième rangée sont chauffants, ventilés et rabattables électriquement. Les occupants de la troisième rangée profitent de sièges chauffants, de bouches de ventilation dédiées, de porte-gobelets et d’un éclairage individuel. Les deux rangées arrière se rabattent complètement à plat, portant le volume de chargement à un maximum de 2 520 litres. À l’avant, les occupants bénéficient de sièges chauffants et ventilés, de rallonges d’assise électriques, d’appuie-têtes réglables et d’un écran central de 16 pouces.

La motorisation repose sur une batterie de 88 kWh jumelée à deux moteurs électriques et à un rouage intégral. Tesla estime l’autonomie EPA à jusqu’à 523 km avec les roues de 19 pouces, ou 514 km avec les roues optionnelles de 20 pouces. Le constructeur annonce également un temps de 0 à 97 km/h de 4,4 secondes ainsi qu’une puissance maximale de recharge rapide en courant continu de 250 kW.

L’équipement comprend également la suspension de deuxième génération de Tesla à amortissement variable continu, un système audio à 18 haut-parleurs, une caméra intégrée au pare-chocs avant avec lave-caméra, un éclairage d’ambiance RGB ainsi que la fonctionnalité Vehicle-to-Load au moyen de l’adaptateur fourni.

L’absence du Canada dans ce lancement demeure étonnante. Bien que la stratégie actuelle d’approvisionnement de Tesla fasse en sorte que le constructeur n’exporte plus vers le Canada les véhicules assemblés aux États-Unis en raison des défis liés aux tarifs douaniers, le Model Y L est également assemblé en Chine. Le Model Y à propulsion de base actuellement offert provient d’ailleurs, semble-t-il, de Chine. Nous supposons qu’il ne s’agit que d’une question de temps avant que le Model Y L ne soit lui aussi offert au Canada.

Source: Drive Tesla