Techno décryptée : BMW et l’IA dans les tests d’impact — le vrai sujet, c’est comment on certifie la sécurité automobile

BMW vient de s’associer à Mistral AI pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle sur plus d’un pétaoctet de données de simulation de collision. En parallèle, le constructeur est devenu le premier fabricant automobile en Allemagne à remplacer officiellement certains tests d’impact physiques par des simulations virtuelles. C’est un changement de paradigme dans la façon dont on certifie la sécurité d’une voiture.

BMW réalise chaque semaine des milliers de simulations virtuelles — et accumule depuis 20 ans un jeu de données de plus d’un pétaoctet (un million de gigaoctets).

Depuis février 2026, certains de ces tests virtuels remplacent officiellement des tests d’impact physiques en Allemagne, une première dans l’industrie

Le partenariat avec Mistral AI vise un Large Industry Model (LIM) — un modèle d’IA spécialisé très différent des IA généralistes comme ChatGPT

Qu’est-ce qu’un test d’impact virtuel?

Quand on pense à un test d’impact, on voit une voiture qui fonce dans un mur, les coussins gonflables qui se déploient, la carrosserie qui s’écrase. Chez BMW, cette image existe toujours. Mais elle coexiste depuis vingt ans avec une version entièrement numérique de la même expérience.

Dans un test d’impact virtuel, les ingénieurs créent un modèle numérique extrêmement détaillé du véhicule : chaque pièce, chaque matériau, chaque paramètre. Ce modèle est soumis aux mêmes scénarios d’impact que dans le monde physique. Une simulation mobilise environ 300 processeurs en parallèle pendant une trentaine d’heures. À la fin, au lieu d’une voiture détruite, l’équipe reçoit une vidéo numérique haute résolution et un jeu de données complet. Analysable, rejouable, comparable, à l’infini.

Pour le dernier BMW Série 7, l’équipe a réalisé environ 90 000 simulations virtuelles. Chaque semaine, BMW réalise des milliers de simulations. Cumulé sur des années, cela représente un historique de plus d’un pétaoctet de données.

La première mondiale : des simulations comme tests d’impact officiels

Jusqu’ici, les simulations virtuelles étaient un outil de développement précieux.

Mais les autorités exigeaient toujours des tests physiques pour homologuer un véhicule.

En février 2026, BMW a franchi une ligne que personne n’avait franchie avant.

Le constructeur est devenu le premier fabricant automobile en Allemagne à se voir reconnaître officiellement des simulations virtuelles comme équivalentes à certains tests d’impact physiques. L’approbation a été accordée par le Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), l’autorité fédérale des transports en Allemagne.

La méthodologie a été développée intensivement depuis 2024. Michael Klein, responsable de l’homologation sécurité chez BMW, résume : « Nos experts ont examiné et réinterprété les procédures de test légalement imposées pour déterminer où des méthodes équivalentes pouvaient être appliquées. » En pratique, BMW peut désormais remplacer toute une série de tests d’impact par des simulations reconnues.

Moins de prototypes détruits, moins de coûts, sans compromis sur la sécurité.

Mistral AI entre en scène — et ce n’est pas un hasard

Le 28 mai 2026, BMW a annoncé un partenariat avec Mistral AI, la jeune pousse française d’intelligence artificielle. L’objectif : entraîner un «Large Industry Model» (LIM) sur les données de simulation de collision accumulées par BMW.

Un LIM, c’est quoi ? Contrairement à un ChatGPT, un LIM est entraîné sur des données industrielles très spécialisées.

Ici : plus d’un pétaoctet de données d’impact.

Le modèle apprend directement des processus de développement BMW — comportement des matériaux, déformation des structures, réponse des systèmes de sécurité. L’objectif final : prédire les résultats d’un test de collision en quelques secondes plutôt qu’en 30 heures.

Dr. Franz Decker, CIO du BMW Group : « En combinant nos jeux de données d’ingénierie avec les capacités d’entraînement de Mistral AI, nous construisons une IA spécialisée qui soutient des tâches de développement complexes. »

Ce que ça change pour les acheteurs — et les questions qui restent ouvertes

Pour les consommateurs, le message de surface est rassurant. Les véhicules BMW ne seront pas moins sécuritaires parce qu’ils ont été homologués en partie virtuellement. Les standards restent identiques.

Quelques questions méritent toutefois d’être posées. BMW parle de remplacer « certains » tests d’impact sans préciser exactement lesquels. Les scénarios les plus complexes — impacts latéraux, piétons, poteaux — restent-ils physiques ? La transparence sur ce point est encore limitée.

Autre enjeu : si BMW ouvre la voie, les autres constructeurs vont suivre. L’enjeu sera de s’assurer que la virtualisation ne devient pas un raccourci pour réduire les coûts au détriment de la rigueur.

Les organismes Euro NCAP et l’IIHS nord-américain n’ont pas encore annoncé leur position sur l’homologation virtuelle. Et pour nous au Québec et au Canada, nos véhicules sont certifiés selon les normes américaines FMVSS.

Le chemin vers une reconnaissance équivalente en Amérique du Nord est encore long.

La vraie révolution ici n’est pas que l’IA analyse des impacts. C’est qu’une autorité réglementaire a accepté qu’une simulation remplace la réalité. Ce précédent-là, une fois posé, ne se défait pas.