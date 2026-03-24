Subaru prépare une surprise électrique pour New York

Il y a quelques années à peine, Subaru n’avait pas un seul véhicule électrique dans son catalogue. Sont ensuite venus le Solterra, puis, cette année, les Uncharted et TrailSeeker. La semaine prochaine, la marque va en présenter un quatrième dans le cadre des activités entourant le Salon international de l’auto de New York.

Le nouveau modèle sera le quatrième véhicule électrique de Subaru.

Le VUS proposera trois rangées et sera le cousin du Toyota Highlander électrique.

Une puissance maximale de 420 chevaux a été annoncée.

Afin de faire parler de son modèle avant son grand dévoilement, Subaru a publié une image montrant la silhouette d’un VUS circulant sur une route sinueuse, le tout dans une pénombre qui nous empêche, bien sûr, de voir trop de détails. On reconnaît des phares de jour à six modules, un logo illuminé à l’avant, ainsi que des rails de toit.

Le style semble familier. La différence, c’est le format ; le nouveau venu est plus gros que les trois autres modèles électriques déjà commercialisés par la marque.

Pas trop de suspense

Généralement, on ne saurait trop dire ce que la compagnie nous réserve, mais compte tenu de ses liens avec Toyota et du fait que ses modèles électriques sont tirés du catalogue du géant japonais, on devine facilement que le véhicule que la compagnie va présenter sera une version Subaru du Toyota Highlander électrique.

Ce que l’on sait

Subaru a confirmé deux informations. Premièrement, son rouage intégral symétrique sera de série, ce qui n’est pas une surprise. Deuxièmement, la puissance totale du modèle sera de 420 chevaux, soit 45 de plus que celle du Trailseeker, soit 375 chevaux. Pour mettre les choses en perspective, le Trailseeker abat le 0-100 km/h en 4,3 secondes. Le nouveau modèle va présenter des chiffres similaires. N’oublions pas qu’il sera plus lourd.

Quant au format, puisque le Toyota Highlander propose trois rangées, c’est une fois de plus sans surprise qu’on découvre, dans le court communiqué de Subaru, que le modèle sera axé sur la famille.

La compagnie propose déjà un utilitaire à trois rangées, l’Ascent, mais, compte tenu des faibles ventes de ce dernier, il est permis de croire que la compagnie va davantage miser sur sa contrepartie tout électrique. Ce sera à voir et à confirmer.

Le nom du modèle et les autres détails qui le concernent seront dévoilés au Salon de l’auto de New York. Nous serons sur place pour tout couvrir et reviendrons avec tous les détails.