Baisse de 4 000$ du prix de base du Subaru Solterra pour 2026

Avec le retrait graduel des rabais gouvernementaux, les constructeurs automobiles ajustent les prix de leurs véhicules électriques à l’avantage des consommateurs. Le dernier en liste, après une absence d’un an, le Subaru Solterra 2026 revient avec une facture réduite de 4 000$.

Le prix de base incluant transport et préparation est de 55 352$

La gamme est constituée de trois niveaux d’équipement

La puissance est significativement supérieure à 338 chevaux

Après une année d’absence, le Subaru Solterra fait un grand retour pour 2026 avec une nouvelle version revue et corrigée. Suivant les importantes modifications apportées à son jumeau technique, le Toyota bZ4X, maintenant connues sous le nom de bZ, le Solterra jouit d’un style revisité, de plus de technologies à bord et surtout d’une motorisation mieux adaptée tout en ayant plus d’autonomie et de puissance.

Les prix à la baisse

Bien que les changements soient nombreux et très significatifs, contrairement à l’habitude où l’on voit les prix grimper, ici ils sont à la baisse et pas qu’un peu. On parle d’une réduction de 4 000$ par rapport au dernier modèle commercialisé au Canada en 2024. De ce fait, le prix de base du Subaru Solterra est maintenant de 55 352$ en incluant les frais de transport et de préparation.

La nouvelle gamme du Solterra est maintenant constituée de trois niveaux d’équipement. De base à 55 352 $ qui vient avec une nouvelle batterie de 77 kWh et une puissance de 338 chevaux. Par la suite, le modèle qui risque d’être le plus populaire vient avec l’ensemble Luxe qui ajoute des jantes de 20 pouces, un meilleur système audio de conception Harman Kardon et un hayon électrique se détaille 3 000 $ de plus à 58 352$. Finalement vient le modèle le plus équipé « Technologie » qui commande 6 000$ de plus que le modèle de base, 61 352$. Il ajoute entre autres un toit panoramique, des accents de chrome et noir lustré à la carrosserie et la sellerie de cuir.

De gros et importantes améliorations

Les changements apportés au Subaru Solterra 2026 sont très significatifs. En premier lieu, le style évolue avec des lignes plus sobres. La cabine se voit revisitée avec un nouvel aménagement de la console, maintenant plus fonctionnelle, et un nouvel écran multimédia de 14 pouces.

Sur le plan technique, toutes les versions canadiennes viennent avec l’apport de deux moteurs électriques. De ce fait, on obtient le rouage intégral de série sur le Solterra. La puissance combinée fait un sérieux bond en passant de 215 à 338 chevaux. Il s’agit dorénavant de l’une des plus puissantes Subaru de l’histoire.

Dans cette foulée, le constructeur, avec l’apport de Toyota, change aussi le système de recharge pour qu’il soit plus efficace. On en profite pour intégrer le nouveau standard en matière de port de recharge avec le port NACS. La capacité de charge sur une borne de niveau 3 est de 150 kW. Toutefois, la nouvelle la plus significative est l’introduction d’une batterie de 77 kWh qui permet maintenant d’offrir une autonomie plus intéressante jusqu’à 446 kilomètres. Là encore, c’est une hausse significative d’environ 25% par rapport au modèle 2024.