Le prochain EyeSight décidera seul quand dépasser la voiture devant

La conduite mains libres passe des bouchons sous 50 km/h à 135 km/h

Le système peut décider seul de dépasser un véhicule plus lent

Subaru ajoute ces fonctions par logiciel, sur les capteurs actuels

Subaru met au point une version de son système d’aide à la conduite EyeSight qui permet la conduite mains libres jusqu’à 135 km/h. Le système décide aussi lui-même du moment de dépasser un véhicule plus lent, et il se range sur l’accotement si le conducteur cesse de réagir. Les médias japonais Motor-Fan et Car Watch ont essayé ces fonctions à bord d’un véhicule de développement au Japon.

La démonstration a eu lieu au centre de recherche et d’essais de Subaru, à Sano, dans la préfecture de Tochigi, lors d’une présentation de la stratégie de développement de l’entreprise.

Ces nouvelles fonctions ne demandent aucun nouveau matériel. Le véhicule d’essai était une Levorg actuelle équipée d’EyeSight X, le système offert sur le marché japonais. Il utilise une caméra stéréo grand angle, quatre radars d’angle, un sonar arrière, des données cartographiques haute définition et un positionnement par satellite de haute précision. Subaru compte conserver ces capteurs et ajouter des fonctions par logiciel, afin de les offrir à un prix abordable.

Quatre fonctions à l’essai, mains libres jusqu’à 135 km/h

Les journalistes ont essayé quatre fonctions :

Assistance mains libres à toutes les vitesses : l’EyeSight X actuel ne permet la conduite mains libres que dans les bouchons, sous 50 km/h. Le système en développement couvre toute la plage de vitesses, avec une vitesse de consigne maximale de 135 km/h.

l’EyeSight X actuel ne permet la conduite mains libres que dans les bouchons, sous 50 km/h. Le système en développement couvre toute la plage de vitesses, avec une vitesse de consigne maximale de 135 km/h. Changement de voie mains libres : l’assistance active au changement de voie actuelle exige de garder les mains sur le volant. Ici, une pression sur le levier des clignotants suffit, sans toucher au volant.

l’assistance active au changement de voie actuelle exige de garder les mains sur le volant. Ici, une pression sur le levier des clignotants suffit, sans toucher au volant. Dépassement automatique : lorsque le système détecte un véhicule plus lent dans la même voie, il choisit le moment du dépassement, double le véhicule et revient dans sa voie d’origine.

lorsque le système détecte un véhicule plus lent dans la même voie, il choisit le moment du dépassement, double le véhicule et revient dans sa voie d’origine. Arrêt sur l’accotement : si le conducteur ne réagit plus, le système actuel immobilise le véhicule dans sa voie. Le nouveau le dirige d’abord vers l’accotement.

Le moment du dépassement dépend du réglage de la distance avec le véhicule qui précède. Avec un grand écart, la voiture amorce la manœuvre tôt. Avec un écart court, elle se rapproche du véhicule devant avant de changer de voie.

L’approbation du conducteur reste à l’étude

Ce ne sont pas tous les véhicules lents qui méritent d’être dépassés. Le journaliste de Motor-Fan estime que le conducteur devrait pouvoir approuver un changement de voie proposé par le système, par exemple lorsque l’écart de vitesse est faible. Les ingénieurs lui ont répondu qu’ils étudient encore la façon dont le système devrait proposer un changement de voie et dont le conducteur devrait le confirmer.

Le véhicule d’essai conservait aussi le levier des clignotants actuel, dont la position de pression légère était difficile à atteindre. Les ingénieurs ont reconnu le besoin d’un levier plus facile à enfoncer à mi-course. Selon Car Watch, ils envisagent aussi de corriger le centrage dans la voie, que les conducteurs perçoivent souvent comme légèrement décalé vers la gauche.

Deux impulsions de freinage avant l’arrêt sur l’accotement

Une caméra de surveillance observe le visage du conducteur. Si celui-ci ne réagit plus, le système intervient par étapes :

un avertissement s’affiche au bloc d’instruments;

deux freinages courts et fermes tentent de le réveiller;

les feux de détresse clignotent et le klaxon retentit pendant que le véhicule ralentit;

le véhicule vérifie l’accotement à l’aide des données cartographiques et de la caméra, puis s’y dirige et s’immobilise.

Selon Car Watch, le klaxon continue de retentir jusqu’à ce que le conducteur freine ou qu’une autre personne coupe le contact. Subaru travaille encore sur la façon de gérer les accotements trop étroits.

Le niveau 2++ visé ajoute les routes ordinaires

Motor-Fan classe l’EyeSight X actuel au niveau 2, avec une capacité partielle de niveau 2+ grâce à sa fonction pour les bouchons. La conduite mains libres à toutes les vitesses sur l’autoroute en ferait un système pleinement de niveau 2+. L’objectif à plus long terme de Subaru est le niveau 2++, qui ajoute la conduite mains libres sur les routes ordinaires. L’entreprise a indiqué aux journalistes qu’une version de production irait plus loin que les fonctions présentées.

La même présentation comprenait le premier prototype de VÉ développé à l’interne par Subaru, qui annonce des technologies que Subaru prévoit commencer à introduire vers 2029.

Ce que l’Outback 2026 offre déjà au Canada

Les acheteurs canadiens ont déjà accès à une partie de ces fonctions. Sur l’Outback 2026 Premier XT, Subaru Canada inclut de série deux d’entre elles. Les deux exigent un abonnement aux Services connectés MySubaru :

l’assistance mains libres, pour la conduite mains libres supervisée par le conducteur sur les autoroutes désignées, jusqu’à 135 km/h;

l’assistance active au changement de voie.

Selon la version, l’Outback 2026 propose aussi l’assistance à l’arrêt d’urgence avec sélection de voie sécuritaire. Si le conducteur ne réagit plus, le système change de voie au besoin et se range sur l’accotement. Il allume ensuite les feux de détresse, avise les services d’urgence et déverrouille les portières pour les premiers répondants.

La nouveauté de la démonstration japonaise tient donc à un système qui décide lui-même de dépasser les véhicules plus lents.