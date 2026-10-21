Subaru mettra fin aux ventes de véhicules à combustion en Europe d’ici 2028

L’Outback devrait quitter le marché en premier, puis trois modèles à moteur boxer au cours de 2027.

Subaru prévoit mettre fin aux ventes de véhicules à combustion en Europe d’ici la fin de 2027.

Les Solterra, E-Outback et Uncharted devraient rester sur le marché européen à partir de 2028.

Les technologies de VE développées à l’interne par Subaru pourraient commencer à équiper des véhicules de série vers 2029.

Subaru mettra fin aux ventes de véhicules à moteur à combustion en Europe d’ici la fin de 2027, ce qui laissera place à une gamme entièrement électrique sur le continent à partir de 2028. Le plan concerne uniquement les activités européennes du constructeur; il ne signifie pas que Subaru cessera de vendre des modèles à essence ou hybrides à l’échelle mondiale.

Subaru Allemagne a confirmé l’échéancier, en invoquant les exigences de l’Union européenne en matière d’émissions et d’aides à la conduite. L’Outback sera le premier modèle à partir, son retrait du marché étant prévu à la fin de 2026. L’Impreza, le Crosstrek et le Forester devraient suivre au cours de 2027. Ces trois modèles sont actuellement offerts en Europe avec le moteur boxer hybride léger de 2,0 L de Subaru.

Les trois véhicules qui devraient rester en vente à partir de 2028 sont les multisegments électriques Solterra, E-Outback (aussi appelé Trailseeker) et Uncharted, développés conjointement avec Toyota. Malgré l’abandon des moteurs à combustion interne, Subaru n’a pas écarté l’ajout de modèles hybrides complets en Europe, mais n’a fait aucune annonce à ce sujet.

Ces retraits prévus élimineront quatre modèles bien établis du catalogue européen sur deux années-modèles, laissant les trois VE déjà annoncés représenter toute la gamme prévue pour 2028.

Cette décision régionale pourrait avoir peu d’incidence sur la présence de Subaru en Europe, qui demeure limitée. La part de marché du constructeur serait d’environ 0,2 %. Au Danemark, où la Solterra est le modèle le plus vendu de la marque, Subaru a enregistré 172 ventes depuis le début de l’année, comparativement aux 7 181 unités du Skoda Elroq, un autre VUS électrique compact qui domine le marché. Ces chiffres illustrent l’ampleur du défi de Subaru, qui réduit son offre européenne à des multisegments électriques dans un marché très concurrentiel.

La gamme nord-américaine de l’entreprise continuera d’inclure des véhicules à combustion et hybrides, puisque les clients continuent de les privilégier.

Parallèlement, Subaru développe aussi ses propres technologies de VE en prévision de modèles qui iront au-delà de ceux basés sur des véhicules Toyota. Il y a quelques jours à peine, l’entreprise a présenté aux journalistes un prototype doté d’une plateforme électrique dédiée, de nouvelles batteries et de nouveaux moteurs, ainsi que d’un module de commande intégré conçu pour prendre en charge les mises à jour à distance. Subaru a indiqué que certaines de ces technologies pourraient équiper des véhicules de série vers 2029.

Un véhicule d’essai Outback camouflé utilisait le nouveau système à quatre roues motrices, qui développe une puissance combinée de 510 ch. Subaru affirme que cet ensemble plus léger et plus efficace peut accélérer de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes.