Première du film Villeneuve, l’ascension d’une légende : (re) découvrir un pan de notre histoire

Le film arrive en salle le 11 novembre

Gilles Villeneuve est incarné par Remi Goulet

Le film est à la hauteur des plus grands films de course automobile

Gilles Villeneuve est décédé le 8 mai 1982, soit deux jours avant ma naissance. Je n’ai donc jamais eu l’occasion de le connaitre ni de le voir. Mais comme tous les Québécois, sans en être un expert, je sais qui il est, ce qu’il représente pour nous et surtout qu’il est l’une des plus grandes légendes de la course automobile. Une légende bien de chez nous (Berthierville), qui nous a malheureusement quittés trop vite.

(Photo par Christal Film, Les Films Opale et Entract Films)

Aujourd’hui, je ne vais pas vous faire une critique du film, sur l’état de l’absolue véracité de tous les faits, s’il y a des moments plus romancés et s’il y a des erreurs historiques, des anachronismes. Ce ne serait pas pertinent, car le but de ce film est de faire revivre pour la mémoire collective le grand Gilles Villeneuve. Fait très important pour la véracité de l’histoire, Mélanie Villeneuve, la fille de Gilles a fait partie prenante de la production pour être le plus près possible de ce qui s’est réellement passé dans les années 1960-1980 de la vie de son père.

Villeneuve, l'ascension d'une légende (Christal Films, les Films Opale et Entracts Films)

(Photo par Christal Film, Les Films Opale et Entract Films)

Ayant eu l’immense plaisir d’assister à la première hier soir grâce à ma collègue et amie Nadine Fillion, j’ai passé une exceptionnelle soirée qui m’a permis de mieux connaitre l’homme, pas seulement le pilote qu’était Gilles Villeneuve. Je ne vais pas vous divulgâcher des « punchs », il y en a plusieurs. Mais je sais que vous serez étonné à bien des moments.

Ce film de 1h42 est sans une seule seconde de longueur, chaque moment nous captive, nous émeu. J’ai souri, ri, j’ai eu la larme à l’œil. Sans être dans le mélodrame, loin de là, j’ai été subjugué par l’émotion à plusieurs occasions par un très grand sentiment de fierté, de ses accomplissements, de son talent, de sa persévérance, de son audace, mais surtout pour l’homme d’exception qu’il semblait être comme humain.

Une équipe exceptionnelle

Les ressemblances de Remi Goulet et Rosalie Bonenfant avec Gilles Villeneuve et Johan Villeneuve contribuent à très rapidement nous faire embarquer dans l’histoire, les similitudes sont frappantes. On y découvre aussi une collection d’acteurs tous plus talentueux les uns que les autres, mais je dois vous avouer qu’en plus de Remi et Rosalie, les personnages de Seville Villeneuve incarné par Patrice Robitaille et de Roger le mécano, personnifié par Fabien Cloutier, vont certainement vous séduire.

Première du film Villeneuve, l'ascension d'une légende (Photos par Nadine Fillion)

(Photo du Tapis rouge par Nadine Filion)

À en croire les discours de la soirée, la production de ce film, mais n’a été de tout repos et sans embuche. Le producteur principal Christian Larouche y a souvent fait allusion de même que les membres de son entourage. Au final, la réalisation avec des tergiversations a été confiée à Yan Lanouette Turgeon. Selon les dires de tous, l’épopée de la production de « Villeneuve, l’ascension d’une légende » mériterait une télésérie en soi sous le thème de la persévérance.

De quoi être fier.

Au Québec, avec un budget de 18 millions de dollars, nous avons produit un long métrage sur la course automobile qui vous donnera autant de frissons que Ford vs Ferrari, Rush ou The Art of Racing in the Rain. On est capable et sans gêne de ce niveau de qualité chez nous.

Mon opinion est la mienne, mais je pense que « Villeneuve, l’ascension d’une légende » a tout ce qu’il faut pour s’élever dans la liste des grands films produits au Québec. Une chose est certaine, ceux qui auront le plaisir d’aller voir ce film, passeront une très belle soirée.

Salut Gilles