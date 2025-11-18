L’Outback 2026 fait ses débuts avec un écran de 12,1 pouces, un processeur Snapdragon et un système EyeSight amélioré

Le tout nouveau Outback propose un système d’infodivertissement exclusif à Subaru, une sécurité rehaussée et une assistance mains libres sur autoroute.

L’Outback 2026 introduit un système d’infodivertissement plus rapide doté d’un écran de 12,1 pouces alimenté par le processeur Snapdragon 8 Automotive.

La surveillance du conducteur s’améliore grâce à la deuxième génération du système DriverFocus, qui suit le regard et la posture même à travers des lunettes de soleil.

Subaru a dévoilé une série de mises à niveau technologiques majeures en commençant par les débuts de l’Outback 2026, qui propose un tout nouveau système d’infodivertissement, des capacités avancées d’aide à la conduite et une connectivité de nouvelle génération. Les principales améliorations incluent un système multimédia revu de 12,1 pouces, des fonctions de sécurité EyeSight améliorées et de nouvelles caractéristiques semi-autonomes exclusives aux versions supérieures.

L’Outback 2026 introduit un nouveau système multimédia Subaru exclusif de 12,1 pouces offrant une résolution plus élevée, une luminosité améliorée et un revêtement antireflet qui réduit la réflexion de l’écran d’environ 80 % comparativement à l’ancien écran décrié de 11,6 pouces.

Propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Automotive, le système offre une performance jusqu’à 2,5 fois plus rapide, avec une mémoire portée à 8 Go et un stockage à 128 Go. La plateforme serait plus réactive, avec des balayages de carte trois fois plus rapides et des transitions audio jusqu’à six fois plus rapides que l’ancien système.

Les fonctionnalités de connectivité comprennent Apple CarPlay sans fil, Android Auto, Google Assistant et SiriusXM 360L avec période d’essai. Certaines versions offrent la navigation hybride TomTom et l’intégration Android Auto avec Google Maps. Les conducteurs peuvent personnaliser les réglages du véhicule, comme la climatisation, la position du siège et le mode de conduite, via l’interface tactile, avec des profils personnalisés pour chaque utilisateur. Un nouveau combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces est également inclus.

La plus récente version d’EyeSight fait ses débuts avec de nouvelles fonctions, incluant l’assistance de dérogation d’accélération, l’assistance aux alertes avant et latérales avec freinage, et, pour la première fois dans un modèle Subaru, l’assistance à l’arrêt d’urgence avec sélection de voie sécuritaire. Si le système détecte un conducteur non réactif, il peut ralentir le véhicule, le déplacer vers l’accotement et communiquer automatiquement avec les services d’urgence.

La deuxième génération du système DriverFocus d’atténuation de la distraction ajoute une caméra grand-angle haute résolution et un suivi infrarouge. Le système permet aussi des fonctions de reconnaissance du conducteur comme l’ajustement automatique du siège et des rétroviseurs pour jusqu’à cinq utilisateurs.

Les versions U.S. Touring et Touring XT (de série sur toutes les versions au Canada) ajoutent de nouveaux systèmes avancés d’aide à la conduite combinant radar, cartographie haute définition, GPS et données de caméra pour soutenir des tâches de conduite plus complexes sur les grands axes routiers.

Les principales caractéristiques incluent :