La Subaru Crosstrek 2027 débute à 33 742 $; une nouvelle version hybride Onyx s’ajoute à la gamme

La Crosstrek Onyx 2027 ajoute une version hybride à prix plus abordable.

La gamme de la Crosstrek 2027 débute à 30 695 $ avant les frais et comprend six versions.

La nouvelle Hybrid Onyx est offerte à partir de 36 995 $ (40 056 $ avec les frais).

Subaru affirme que les modèles hybrides peuvent parcourir jusqu’à 1 000 km par plein.

Subaru Canada a établi les prix de la Crosstrek 2027. La gamme de six versions débute à 30 695 $, ou à 33 742 $ avec les frais. La principale nouveauté est la Hybrid Onyx, offerte à 36 995 $ (40 056 $ avec les frais) et positionnée entre l’Onyx à essence et la Hybrid Limited.

Les versions Crosstrek Convenience, Touring, Onyx et Limited à essence sont propulsées par un moteur BOXER de 2,5 L à cylindres opposés horizontalement qui développe 180 chevaux. Les versions Hybrid Onyx et Hybrid Limited produisent une puissance totale de 194 chevaux. Une transmission à variation continue Lineartronic est de série, tout comme le système de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru sur toute la gamme.

La Crosstrek Convenience est offerte avec des sièges avant chauffants, des phares à DEL directionnels, la technologie d’aide à la conduite EyeSight et le système X-MODE avec contrôle de l’adhérence en descente.

À 33 895 $ (38 942 $ avec les frais), la Touring ajoute un écran multimédia de 11,6 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un volant gainé de cuir chauffant et des sièges en tissu haut de gamme. Ses équipements d’aide à la conduite supplémentaires comprennent le système de détection de véhicules à l’arrière et sur les côtés de Subaru ainsi que le système DriverFocus d’atténuation des distractions.

L’Onyx ajoute des jantes en alliage de 18 pouces au fini noir, des accents jaunes à l’extérieur, un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, le freinage automatique en marche arrière et le système X-MODE à double fonction.

Modèle Moteur PDSF PEV Commodité DACT, 180 ch, 2,5 L 30 695 $ 33 742 $ Tourisme DACT, 180 ch, 2,5 L 33 895 $ 36 942 $ Onyx DACT, 180 ch, 2,5 L 35 395 $ 38 456 $ Hybride Onyx Hybride à injection directe, 194 ch, 2,5 L 36 995 $ 40 056 $ Limited DACT, 180 ch, 2,5 L 38 495 $ 41 556 $ Hybride Limited Hybride à injection directe, 194 ch, 2,5 L 40 495 $ 43 552 $

La nouvelle Hybrid Onyx coûte 1 600 $ de plus que l’Onyx à essence, offerte à 35 395 $ (38 456 $ avec les frais). Son système hybride série-parallèle associe un moteur de 2,5 L, un groupe moteur-générateur électrique, un moteur de traction électrique, une transmission à variation continue Hybrid Lineartronic et une batterie au lithium-ion de 1,1 kWh. Les modèles hybrides utilisent un réservoir de carburant de 63 L; Subaru affirme qu’ils peuvent parcourir jusqu’à 1 000 km par plein. La Hybrid Onyx reçoit également un écran numérique de 12,3 pouces pour les instruments, avec fonction de navigation.

Les autres changements comprennent un chargeur de téléphone sans fil amélioré, l’ajout de l’inscription HYBRID sur les portes avant et le hayon des modèles hybrides à la place des emblèmes e-BOXER, ainsi que le retrait de l’emblème SUBARU du hayon. La peinture Sable Dune perlée est offerte sur certaines versions moyennant un supplément de 300 $.