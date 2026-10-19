Le prototype de VÉ développé à l’interne par Subaru annonce les technologies de 2029 et une rupture avec Toyota

Le prototype combine une plateforme dédiée, des cellules de batterie Panasonic et des moteurs développés avec Aisin.

Subaru prévoit d’introduire d’ici trois ans des technologies issues de son programme de VÉ développé à l’interne.

Le prototype est doté d’une transmission intégrale de 380 kW et d’une batterie dont la densité énergétique dépasse d’environ 20 % la moyenne de l’industrie.

Subaru vise 1,2 million de livraisons mondiales annuelles au début des années 2030.

Subaru développe ses propres véhicules électriques, indépendamment de Toyota. Le prototype dévoilé préfigure les technologies que l’entreprise prévoit commencer à introduire vers 2029. Ces travaux et recherches aideront le constructeur à suivre le rythme de cycles de développement de produits plus rapides et à préserver les caractéristiques de traction intégrale et de sécurité associées à sa marque.

Le véhicule de validation combine une plateforme dédiée aux VÉ, une nouvelle batterie, des moteurs électriques et un module de commande électronique intégré. Des dirigeants ont indiqué que Subaru avait développé le prototype en environ la moitié du temps qu’il lui aurait normalement fallu, au centre d’essais de l’entreprise, au nord de Tokyo.

Le véhicule d’essai est doté de moteurs avant et arrière développant une puissance combinée de 380 kW (510 ch). Le moteur avant produit 150 kW (210 ch), tandis que celui de l’arrière développe 230 kW (308 ch). Grâce à cette puissance, le prototype peut accélérer de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes. Subaru n’a pas précisé la capacité de la batterie, l’autonomie, ni les performances de recharge, et a souligné que le véhicule d’essai ne représente pas les caractéristiques définitives d’un modèle de production.

Les moteurs ont été développés avec Aisin, tandis que Panasonic Energy a fourni 4 000 cellules de batterie cylindriques. Subaru travaille avec ces deux entreprises sur ces technologies depuis 2024. Selon les ingénieurs, les moteurs sont plus compacts et plus légers que ceux des VÉ actuels de Subaru, et leur efficacité dépasse de 30 % la moyenne de l’industrie. La batterie est 25 % plus légère que la précédente, et Subaru vise une densité énergétique supérieure de 20 % à la moyenne de l’industrie.

La nouvelle plateforme de Subaru est conçue pour réduire le poids de 100 kg par rapport à ses plateformes actuelles et améliorer la protection des occupants et de la batterie en cas de collision. Parmi les changements figurent des structures avant repensées et un moteur avant conçu pour pivoter lors d’un impact.

Ce développement accéléré représente un changement majeur pour Subaru, dont les quatre VÉ actuels — les Trailseeker, Solterra, Uncharted et Getaway — ont été développés avec Toyota. Subaru a vendu 923 873 véhicules dans le monde en 2025, soit moins du dixième des 11,3 millions d’unités écoulées par Toyota.

Subaru développe également des moteurs à combustion interne visant un rendement thermique de 50 %, ainsi qu’un module de commande exclusif pour le groupe motopropulseur, le châssis, l’infodivertissement et les fonctions d’aide à la conduite. Développé avec Advanced Micro Devices, ce module doit prendre en charge des fonctions d’intelligence artificielle pour les futurs systèmes EyeSight et les mises à jour à distance.

Subaru vise à porter ses livraisons mondiales annuelles à 1,2 million d’unités durant la première moitié des années 2030, contre son record de 1,06 million atteint en 2018. L’utilisation accrue de composants communs et de systèmes électroniques développés à l’interne devrait aider à maîtriser les coûts à mesure que l’entreprise prend de l’ampleur, tout en préservant son identité bien définie, qui se perd actuellement dans sa gamme de VÉ.

Source: Nikkei Asia