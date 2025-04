Subaru Canada réduira ses importations de véhicules américains à 10 % en raison des différends tarifaires

Subaru Canada modifie sa stratégie d’approvisionnement afin de réduire les coûts liés aux droits de douane et de relocaliser la production.

Subaru Canada fera passer ses importations de véhicules américains de 26 % à 10 % d’ici l’année modèle 2026.

La production de l’Outback sera transférée au Japon, tandis que l’usine de l’Indiana commencera à assembler le Forester.

Des ajustements de prix sont envisageables alors que Subaru évalue l’impact chez ses 96 concessionnaires canadiens.

Subaru Canada réduira à 10 % la part de véhicules importés des États-Unis d’ici l’année modèle 2026, comparativement à 26 % en 2024. Ce changement s’inscrit dans une réponse stratégique aux nouveaux droits de douane imposés entre le Canada et les États-Unis.

Selon Tomohiro Kubota, président de Subaru Canada, cette nouvelle stratégie d’approvisionnement permettra de limiter l’exposition au surtaux canadien sur les véhicules fabriqués aux États-Unis. « Ainsi, nous pouvons minimiser l’impact du surtaux », a-t-il expliqué.

Cette restructuration fait suite à l’imposition, en avril, d’un tarif de 25 % sur les importations de véhicules aux États-Unis par le président Donald Trump, incluant ceux en provenance du Canada. En réponse, Ottawa a appliqué des droits de représailles allant jusqu’à 25 % sur les véhicules fabriqués aux États-Unis.

Les véhicules assemblés au Canada ne sont pas soumis aux droits de douane américains. De leur côté, les modèles fabriqués au Japon bénéficient de l’accord de libre-échange entre le Canada et le Japon, ce qui les exempte de tarifs à l’importation. Subaru ne possède aucune usine d’assemblage de véhicules au Canada.

En 2024, Subaru Canada a vendu 68 043 véhicules. De ce nombre, 17 713 unités (ou 26 %) provenaient de l’usine nord-américaine du constructeur à Lafayette, en Indiana. Parmi ceux-ci, on retrouvait 2 755 Ascent, 138 berlines Legacy (désormais retirées du marché) et 3 719 Crosstrek. Le reste des Crosstrek (24 584 unités) et la totalité des Forester (16 376 unités) vendus au pays provenaient du Japon.

À compter de l’année modèle 2026, la production de l’Outback destinée au marché canadien sera transférée de l’Indiana vers le Japon. L’an dernier, 11 101 Outback avaient été produits à Lafayette pour le Canada, un chiffre qui chutera donc à zéro sous peu. Subaru précise que cette décision avait été prise avant l’instauration des tarifs, mais qu’elle contribuera à réduire la dépendance aux modèles fabriqués aux États-Unis.

En remplacement de l’Outback, l’usine de Lafayette débutera l’assemblage du Forester plus tard cette année. Jusqu’à présent, tous les Forester vendus au Canada étaient importés de l’usine de Gunma, au nord-ouest de Tokyo. L’entreprise n’a pas précisé quelle usine approvisionnera le marché canadien après cette transition.

Il est toutefois probable que Subaru continue de s’approvisionner principalement au Japon pour atteindre son objectif de limiter à 10 % la proportion de véhicules importés des États-Unis. Aucune autre modification de la stratégie d’importation n’a été annoncée pour le moment. Malgré ces ajustements, Kubota n’écarte pas la possibilité de changements de prix chez les 96 concessionnaires Subaru au pays.