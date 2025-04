Subaru Trailseeker 2026: un deuxième modèle électrique s’ajoute au catalogue

Subaru profite du Salon de l’auto de New York pour dévoiler un nouveau VUS électrique: le Trailseeker 2026.

Le Trailseeker 2026 est un nouveau VUS électrique qui rejoint le Solterra parmi l’offre électrique de Subaru.

Il promet une autonomie de 420 kilomètres.

Il est plus long et plus haut que le Solterra.

Dans le cadre du Salon de l’auto de New York, Subaru réaffirme son intention dans le secteur de l’électrique en présentant d’abord une nouvelle mouture du Solterra et en dévoilant le Trailseeker 2026, un nouveau VUS électrique. EcoloAuto est sur place pour assister à la présentation en primeur du Subaru Trailseeker 2026.

Une formule 100% électrique

Le Subaru Trailseeker 2026 est bâti sur la plateforme e-SGP. Il est doté de deux moteurs électriques positionnés sur chacun des essieux. Ils développent une puissance combinée de 375 chevaux.

Le Trailseeker 2026 est muni d’une batterie dont la capacité se chiffre à 74,7 kWh, ce qui lui permet de parcourir environ 420 kilomètres, d’après les données fournies par le constructeur. Quant à la vitesse de recharge, elle est établie à 150 kW. Ce nouveau VUS électrique reçoit le port de recharge NACS.

Au passage, mentionnons que le Subaru Trailseeker peut remorquer maximalement une charge de 1500 kilogrammes.

L’impression d’une Outback devenue électrique

Au premier coup d’oeil, le Subaru Trailseeker 2026 donne l’impression d’être, en quelque sorte, une réinterprétation d’une Outback qui serait devenue électrique. Malgré que le Trailseeker soit 150 millimètres plus long et 25 millimètres plus haut que le Solterra et que son volume de chargement soit supérieur, Subaru assure qu’il s’agit d’un VUS compact.

Comme on est à même de le constater sur les photos, ce nouveau modèle électrique comporte plusieurs éléments qui laissent présager de la robustesse. Il est livrable avec des roues de 18 ou 20 pouces. On note que les appliques de plastique noir sont très présentes sur les pare-chocs, les arches de roue ainsi que les bas de caisse. La garde au sol est de 210 millimètres, soit la même que le Solterra 2024 et 2026.

À bord, on retrouve un système d’infodivertissement jumelé à un écran tactile de 14 pouces. La console centrale comporte deux chargeurs sans fil.

À l’approche de la commercialisation du Trailseeker 2026, Subaru présentera l’échelle de prix de son nouveau véhicule électrique. Le constructeur n’a pas précisé le nombre de variations qui figureront dans le catalogue canadien.

Le Subaru Trailseeker 2026 est assemblé au Japon. Son arrivée sur le marché canadien est prévue pour le début de l’année 2026.