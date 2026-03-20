Stellantis Drive for Design : un concours qui mise sur la relève

Le design automobile n’a jamais été aussi important. À l’ère où les constructeurs repensent de fond en comble le design de leurs véhicules pour les adapter à la réalité électrique (nouvelles proportions et conceptions de calandres, interfaces numériques modernes, signatures lumineuses redéfinies, etc.), la demande pour des stylistes créatifs, audacieux et capables de penser autrement n’a jamais été aussi forte. C’est dans ce contexte que Stellantis reconduit pour 2026 son concours Drive for Design, un exercice pensé pour stimuler l’imagination créative des jeunes.

Stellantis veut stimuler l’esprit créatif des jeunes.

Le design automobile est en pleine mutation à l’ère de l’électrification.

Le gagnant du concours aura droit à un stage au département de design de Stellantis.

Avant d’aller plus loin, il est important de préciser que ce concours est réservé aux résidents des États-Unis. Nous trouvions quand même intéressant de le souligner, compte tenu de l’importance du design dans l’univers automobile. Après tout, lorsqu’on pense à des modèles iconiques à travers l’histoire, c’est souvent leur design qui leur a permis d’atteindre ce statut.

Une initiative de Stellantis Amérique du Nord

Organisé par le bureau de design produit de la division nord-américaine de Stellantis, le concours s’adresse aux étudiants américains de 10e à 12e année (secondaires 3 à 5). Le défi qui leur est lancé est simple : imaginer la prochaine évolution d’un véhicule portant le logo de performance de la marque, soit SRT (Street & Racing Technology).

Les participants sont invités à réinventer ce que pourrait devenir un véhicule SRT de prochaine génération, en utilisant n’importe quelle marque du groupe (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram). Aucune contrainte stylistique n’est imposée. Les designs extérieurs ou intérieurs sont acceptés.

Note intéressante dans les règles du concours, soit une consigne que l’on aurait cru impossible il y a seulement quelques années : « les images générées par l’intelligence artificielle sont formellement interdites ». C’est le coup de crayon humain qui prime.

Rassurant.

Les œuvres reçues seront évaluées par un jury de designers professionnels du bureau de design nord-américain de Stellantis, selon quatre critères pondérés de manière équitable : maîtrise technique, qualité du design, illustration et originalité.

Des prix bien ciblés

Le premier prix est particulièrement intéressant : en plus d’appareils électroniques, dont une tablette, le lauréat profitera de l’admission à un stage estival au sein du studio de design Ram et SRT, ce qui représente une porte d’entrée concrète vers une carrière professionnelle dans l’industrie.

Les deuxième et troisième places recevront également une tablette électronique, mais surtout, une opportunité de réseautage virtuel avec l’équipe de design de Stellantis, ainsi qu’une bourse pour le programme préuniversitaire en design de transport du College for Creative Studies.

Enfin, un volet sympathique est ajouté au concours cette année, soit le Drive for Design Jr., une catégorie entièrement nouvelle, ouverte aux élèves de la maternelle à l’équivalent du secondaire 2 (le tout divisé en trois groupes d’âge). Les gagnants recevront des fournitures artistiques professionnelles, une visite de classe avec des designers de Stellantis et une affiche officielle signée par l’équipe SRT.

Voilà le genre de truc qui mérite d’être souligné. On vous parle généralement des modèles que proposent les constructeurs, mais plus rarement des initiatives qu’ils mettent de l’avant et qui ont des répercussions positives sur la collectivité.

Ce concours en est une.