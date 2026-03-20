Les VÉ de Stellantis peuvent maintenant utiliser les Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord, avec un adaptateur

Stellantis est l’un des derniers constructeurs automobiles en Amérique du Nord à accéder au réseau de recharge Tesla.

Les conducteurs auront besoin d’un adaptateur, qui peut être acheté auprès de Stellantis pour 250 $ US.

La Dodge Charger Daytona 2027 sera le premier VÉ de Stellantis équipé d’un port NACS.

Quelques mois après la plupart des véhicules électriques en Amérique du Nord, les VÉ de Stellantis ont désormais accès au réseau de Superchargeurs Tesla.

En effet, les conducteurs des modèles électriques Dodge, Jeep, RAM, Fiat et Maserati peuvent désormais utiliser les superchargeurs V3 et V4 de Tesla, à condition d’acheter un adaptateur auprès de leur concessionnaire ou directement chez Mopar, au prix de 250 $ aux États-Unis.

Bien entendu, ces conducteurs peuvent également utiliser un Superchargeur équipé de l’adaptateur intégré « Magic Dock », même s’ils n’ont pas acheté l’adaptateur Stellantis, mais ces stations sont plutôt rares.

L’ouverture du réseau de Superchargeurs donne aux propriétaires de VÉ Stellantis l’accès à plus de 27 500 chargeurs rapides supplémentaires à travers l’Amérique du Nord, ce qui est particulièrement utile dans les régions des États-Unis et du Canada où le réseau de recharge concurrent CCS n’est pas aussi étendu.

Un autre avantage est que le réseau de Superchargeurs a été conçu pour les longs trajets, la plupart des emplacements étant stratégiquement situés le long des autoroutes.

Cela devrait contribuer à rendre les longs trajets en VÉ Stellantis plus faciles et plus pratiques qu’auparavant.

La Dodge Charger Daytona 2027 sera le premier véhicule électrique du constructeur à sortir d’usine avec un port de recharge NACS (Tesla), ce qui la rendra compatible avec les superchargeurs sans avoir besoin d’un adaptateur.

Comme d’autres constructeurs, Stellantis continuera à faire passer ses modèles électriques au port NACS à partir de là, marquant la fin du connecteur CCS qui était auparavant la norme en Amérique du Nord.

À plus long terme, ce passage au connecteur NACS pour pratiquement tous les fabricants de véhicules électriques en Amérique du Nord homogénéisera l’expérience de recharge pour tous les conducteurs de VÉ et rendra l’infrastructure de recharge plus efficace, puisque tous les VÉ pourront utiliser n’importe quelle station de recharge.