Rivian relance son usine de Géorgie pour produire les R2 et R3 dès 2028

Après une pause forcée, Rivian redémarre la construction de sa troisième usine en Géorgie après cette en Californie et en Illinois.

Rivian a officiellement relancé son projet d’usine en Géorgie, dont la construction avait été mise sur pause en 2024.

Les travaux devraient commencer en 2026, avec une production prévue pour 2028.

L’usine, d’une capacité annuelle de 400 000 véhicules, assemblera les futurs Rivian R2 et R3.

Un chantier relancé après des délais

Rivian a tenu une cérémonie d’inauguration à Social Circle, en Géorgie, pour marquer la relance de son usine américaine. Le projet, longtemps qualifié d’« on-again, off-again », reprend enfin vie, bien que la véritable construction n’est pas attendue avant 2026.

L’entreprise, encore déficitaire, a donné peu de détails techniques, mais a confirmé que l’usine serait réalisée en deux phases. Chacune devrait permettre de produire 200 000 véhicules par année, pour un total de 400 000 unités destinées autant au marché nord-américain qu’à l’international.

Quels modèles seront assemblés?

Les futurs Rivian R2 et Rivian R3 seront au cœur de la production. Le premier véhicule issu de cette usine est attendu en 2028, soit deux ans après le lancement du R2 à l’usine de Normal, en Illinois.

Le complexe industriel occupera près de 9 millions de pieds carrés sur un terrain de 2 000 acres. Rivian prévoit même y aménager des sentiers récréatifs pour ses employés et clients, incluant une « Rivian Experience Trail »

Des emplois et des promesses

Grâce à l’appui indéfectible de l’administration Biden et à un prêt fédéral de 6,6 milliards de dollars obtenu en 2024 auprès du Département de l’Énergie des États-Unis, Rivian promet de générer des retombées économiques majeures. L’entreprise avance la création de 2 000 emplois liés à la construction et 7 500 emplois directs en usine d’ici 2030. Près de 8 000 emplois indirects devraient également voir le jour dans les comtés voisins de Jasper, Morgan, Newton et Walton.

Au total, Rivian estime que ces postes pourraient générer plus d’un milliard de dollars de revenus annuels, profitant aux fournisseurs et petites entreprises de la région.

La Géorgie, plaque tournante des véhicules électriques

Avec cette usine, Rivian renforce la position de la Géorgie comme centre névralgique de l’électrification automobile. L’État accueille déjà le gigantesque « Metaplant » de Hyundai, où sont assemblés les Ioniq 5 et Ioniq 9.

Dans une déclaration officielle, RJ Scaringe, PDG de Rivian, a affirmé :

« Nous consolidons l’avenir de Rivian avec notre usine de Géorgie, afin de garantir que l’Amérique demeure un chef de file mondial de l’innovation et de la fabrication automobile. » Il a ajouté que cette usine offrirait l’échelle nécessaire pour amener « des millions de conducteurs à adopter les véhicules 100 % électriques Rivian, tant aux États-Unis qu’à l’international. »