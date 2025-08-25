Le PDG de Rivian laisse la porte ouverte à une camionnette électrique basée sur la R2

La R2T pourrait chambouler tous les camionnettes intermédiaires si le prix est bien ciblé

Le PDG de Rivian a laissé entendre qu’une camionnette électrique basée sur la R2 pourrait voir le jour, sans toutefois confirmer de plan concret.

Le multisegment R2 demeure la priorité de Rivian en vue de son lancement prévu en 2026.

Les plateformes R4 et R5 sont en développement préliminaire pour viser des segments de véhicules électriques plus abordables.

Rivian pourrait facilement élargir l’utilisation de sa future plateforme R2 pour inclure une camionnette électrique compacte, même si le constructeur se concentre actuellement sur le lancement du multisegment R2 d’ici 2026, a déclaré cette semaine le PDG RJ Scaringe.

Invité à un balado, Scaringe n’a pas confirmé la création d’une plus petite camionnette, mais il a reconnu que la plateforme R2 offrait une flexibilité suffisante pour supporter plusieurs types de véhicules.

« Il ne faut pas une imagination débordante pour penser que s’il y a une R2, il pourrait y avoir d’autres variantes de R2 », a-t-il affirmé. « On a d’ailleurs laissé planer l’idée avec la R3, quand on a dévoilé la R3X. On peut imaginer des versions X, on peut imaginer d’autres versions. »

Rivian a dévoilé plus tôt cette année la R2 comme une alternative plus petite et plus abordable au VUS R1S. L’entreprise a également présenté la R3X, une variante inspirée du rallye de la R3 à hayon, axée sur la performance. Ces lancements confirment l’intention de Rivian d’élargir sa gamme afin de séduire un public plus vaste.

Même si une camionnette basée sur la R2 — vraisemblablement appelée R2T — n’a pas été confirmée, les propos de Scaringe laissent entendre qu’elle reste sur la table. Ce modèle pourrait rivaliser avec des offres à venir comme la camionnette électrique à bas prix de Ford, ainsi que des modèles de startups comme Slate Auto.

Pour l’instant, Rivian concentre ses efforts sur la R2, que Scaringe qualifie de « cruciale » pour augmenter la production et élargir la clientèle de la marque. « La priorité de l’entreprise, c’est la R2 », a-t-il insisté. « C’est… le plus gros segment. C’est celui qui attire le plus grand nombre. » C’est aussi une option bien plus accessible financièrement que la gamme R1.

Les camionnettes électriques actuellement offertes en Amérique du Nord — dont la Rivian R1T, la Ford F-150 Lightning, le GMC Sierra EV, le Chevrolet Silverado EV et le Hummer EV — se trouvent toutes dans le haut de gamme, tant au niveau des dimensions que du prix. Une option compacte pourrait ouvrir la voie à une clientèle cherchant une alternative plus abordable. Elle coûterait tout de même plus cher qu’un Ford Maverick hybride, mais offrirait davantage de puissance et probablement plus de capacités.

Au-delà des plateformes R2 et R3, Scaringe a également confirmé que la compagnie travaille déjà sur deux futurs modèles : les R4 et R5. Ces derniers viseraient une réduction des coûts et partageraient une plateforme commune, bien qu’aucun autre détail n’ait été révélé.