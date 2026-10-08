Renault réinvente la minifourgonnette Espace originale sous la forme d’un monospace électrique

Le concept à six places ressuscite la silhouette monocorps, bien que sa production demeure incertaine.

Le concept E-Space de Renault fait renaître la conception monocorps de la minifourgonnette originale avec une motorisation entièrement électrique.

Long de 4 700 mm, le concept semble offrir six places dans une carrosserie aérodynamique.

Renault dévoilera tous les détails au Salon de l’auto de Paris le 12 octobre.

Renault ramène le nom Espace à ses origines de véhicule familial avec le concept E-Space, une minifourgonnette électrique inspirée du modèle original lancé en 1984. Si le nom « Espace » vous est familier, vous pensez probablement à l’Espace F1 construit en 1994 avec, oui, vous avez bien lu, un moteur de F1…

Prévu pour faire ses débuts mondiaux au Salon de l’auto de Paris le 12 octobre, le concept présente une orientation différente de celle de l’Espace actuel, qui est un VUS hybride à deux ou trois rangées.

Avec ses 4 700 mm de longueur, le concept affiche des dimensions hors tout comparables à celles du Volkswagen ID. Buzz à empattement court et du Kia PV5. Ses roues sont placées près des quatre coins de la carrosserie, ce qui permet d’aménager un long habitacle dans un format relativement compact. La longueur de son empattement demeure inconnue, mais celui-ci semble atteindre, voire dépasser, 3 000 mm.

L’extérieur combine les proportions familières de l’Espace avec des éléments empruntés aux nouveaux véhicules électriques de Renault. Une signature lumineuse en forme de U s’étend sur toute la partie avant, entourant un emblème en losange illuminé installé au-dessus d’un panneau à l’apparence pixélisée. Les feux de jour carrés rappellent ceux de la Renault 5 E-Tech électrique.

Le concept utilise également plusieurs caractéristiques destinées à gérer les flux d’air, notamment un becquet arrière de toit à peine visible, des caméras remplaçant les rétroviseurs latéraux conventionnels et une carrosserie aux surfaces affleurantes dépourvue de poignées de porte visibles.

Bien que le constructeur n’ait pas encore montré l’habitacle, un examen attentif de l’image d’aperçu laisse entrevoir six places réparties sur trois rangées ainsi qu’un volant de type manche. La grande surface vitrée et la carrosserie monocorps privilégient l’espace intérieur utilisable, conformément à la formule de base qui a contribué au succès de l’Espace original.

Les caractéristiques mécaniques ne sont pas confirmées, mais certains rapports indiquent qu’une version de série pourrait utiliser la future architecture RGEV Medium 2.0 de Renault, une plateforme conçue d’abord pour les véhicules électriques, mais également capable d’accueillir un prolongateur d’autonomie à essence.

Une configuration entièrement électrique à propulsion a aussi été évoquée, mais Renault n’a annoncé ni la capacité de la batterie, ni la puissance du moteur, ni les performances de recharge, ni l’autonomie estimée, qui pourrait atteindre environ 805 km selon le cycle WLTP ou 689 km selon l’EPA, d’après certaines sources. Renault augmente son utilisation de batteries au lithium-fer-phosphate afin de réduire le coût de ses véhicules électriques, mais l’entreprise n’a pas précisé si l’E-Space profiterait de cette composition chimique.

Le concept s’inscrit dans la stratégie continue de Renault consistant à réutiliser des appellations historiques pour ses produits électriques, après des véhicules comme les Renault 4, Renault 5 et Twingo.

Renault exposera l’E-Space aux côtés du concept électrique Renault 8 Gordini pendant le Salon de Paris, qui se déroulera du 12 au 18 octobre.