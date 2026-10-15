Volkswagen confirme une ID. Buzz de deuxième génération, plus abordable

Volkswagen a confirmé qu’une ID. Buzz de deuxième génération est en développement sur sa future plateforme SSP.

L’entreprise n’a pas abordé la chimie des batteries, les données de recharge, l’autonomie, ni le calendrier de lancement.

Le modèle actuel de l’ID. Buzz devrait revenir en Amérique du Nord pour l’année-modèle 2027.

Volkswagen prévoit remplacer l’ID. Buzz par une fourgonnette électrique de deuxième génération construite sur sa future plateforme Scalable Systems Platform (SSP). Le chef de la direction de la marque, Thomas Schäfer, a confirmé le projet et indiqué que le développement était en cours.

La principale mission du prochain modèle sera de réduire les coûts de production et d’achat de la fourgonnette électrique — son style et ses fonctionnalités sont déjà au rendez-vous. Schäfer a déclaré que l’ID. Buzz actuelle repose sur une « structure de coûts inadéquate », ce qui rend pratiquement impossible l’atteinte du volume de ventes visé par Volkswagen. La fourgonnette a attiré l’attention grâce à son design rétro, mais cet intérêt ne s’est pas traduit par les résultats de vente espérés par l’entreprise.

Au départ, les retards de livraison étaient monnaie courante. Peu après, les stocks ont commencé à s’accumuler chez les concessionnaires nord-américains.

Volkswagen croit que la SSP aidera à relever le défi des coûts. La plateforme est conçue pour servir à plusieurs modèles du groupe Volkswagen, ce qui pourrait répartir les coûts de développement et de production entre un plus grand nombre de véhicules et de marques. Cette architecture devrait aussi améliorer l’autonomie, la vitesse de recharge et les logiciels par rapport aux fondements MEB de la fourgonnette actuelle.

Des batteries lithium-fer-phosphate (LFP), plus abordables, sont une autre possibilité ; toutefois, rien n’a été confirmé à ce sujet. Des reportages ont évoqué une technologie de 800 volts et un temps de recharge d’environ 12 minutes pour passer de 5 à 80 % dans des conditions idéales, mais ces données demeurent très spéculatives.

Comme mentionné, les logiciels pourraient aussi évoluer, et tirer parti de la coentreprise de Volkswagen avec Rivian, dont les travaux comprennent une nouvelle architecture électrique.

L’habitacle pourrait être revu en mettant l’accent sur la facilité d’utilisation. Les commandes tactiles de la version actuelle ont été critiquées. Certains modèles Volkswagen plus récents ont vu le retour de boutons physiques ; adopter cette approche permettrait de répondre à une plainte fréquente.

Volkswagen devrait conserver le nom ID. Buzz (le Routan ne reviendra probablement jamais…) et son caractère distinctif, tout en faisant évoluer son apparence. Andreas Mindt, responsable du design, a déclaré que l’entreprise voulait que ses futures fourgonnettes demeurent intéressantes, tout en mettant en garde contre la répétition sans changement d’un style rétro.

Avant l’arrivée du modèle redessiné, possiblement en 2028, l’ID. Buzz actuelle devrait revenir en Amérique du Nord pour l’année-modèle 2027, après l’annulation de l’année-modèle 2026 aux États-Unis et au Canada. Volkswagen aurait ainsi une nouvelle occasion de garder la fourgonnette en vente pendant qu’elle développe sa remplaçante.

Source: DriveTeslaCanada