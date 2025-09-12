Rappel et arrêt des ventes des Toyota bZ4X, Lexus RZ et Subaru Solterra

Un problème de dégivreur force un rappel et même l’arrêt des ventes des Toyota bZ4X, Lexus RZ et Subaru Solterra.

Plus de 21 000 véhicules électriques Toyota, Subaru et Lexus sont rappelés au Canada

Un problème de climatisation affecte le dégivreur en conditions hivernales

Les concessionnaires mettront à jour le logiciel HVAC et vérifieront le compresseur électrique

Toyota, Subaru et Lexus procèdent à un rappel majeur qui touche 94 320 véhicules électriques aux États-Unis et 21 703 unités au Canada. Les ventes de certains modèles sont également suspendues chez les concessionnaires. Le problème : un système de contrôle de la climatisation (HVAC) qui peut empêcher le dégivreur et le désembueur de fonctionner correctement, un enjeu particulièrement critique pour les automobilistes canadiens confrontés à des hivers rigoureux.

Modèles concernés au Canada

Le rappel vise trois modèles populaires vendus sur le marché canadien :

Pour Toyota et Lexus, le rappel touche précisément 16 052 véhicules alors que chez Subaru avec le Solterra, on parle de 5 651 exemplaires.

Un danger accru en hiver canadien

Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et Transport Canada, une programmation défectueuse peut forcer le système HVAC à entrer en mode de sécurité (« failsafe »), suspendant ainsi le chauffage et le dégivrage. Dans des conditions de froid extrême, fréquentes au Québec, dans les Maritimes ou dans les Prairies, cette défaillance peut empêcher le désembuage du pare-brise et réduire dangereusement la visibilité du conducteur.

Transport Canada a d’ailleurs été à l’origine de l’alerte, ayant soumis une demande d’enquête au constructeur. Bien que Toyota ait initialement estimé que le problème ne poserait pas de risque majeur grâce à la présence de deux sources de chaleur, des tests en conditions de froid extrême ont démontré le contraire : une défaillance du compresseur électrique peut neutraliser les deux systèmes de chauffage. De là, la gravité du problème.

La solution proposée aux propriétaires

Heureusement, la correction demeure relativement simple. Les concessionnaires Toyota, Subaru et Lexus mettront à jour le logiciel de contrôle de la climatisation et, au besoin, inspecteront et remplaceront le compresseur électrique.

Impact pour les automobilistes

Ce rappel survient alors que le marché canadien des véhicules électriques est instable et que la fiabilité en climat nordique demeure un enjeu pour convaincre certains consommateurs. Les propriétaires concernés recevront un avis officiel et pourront effectuer la mise à jour sans frais chez leur concessionnaire.

Voici les rappels officiels tels que présentés par Transport Canada :

Concernant Toyota/Lexus, rappel SKC RK1/SKC RK2 et Subaru, rappel WRD-25

Problème : Sur certains véhicules, un problème logiciel pourrait faire passer le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) en mode de sécurité intégrée. Si cela se produisait, le système de dégivrage du pare-brise pourrait ne pas fonctionner correctement.

Remarque : Ce problème pourrait faire en sorte qu’un message de défaillance du système VE ( »EV System Malfunction ») ou de défaillance de la sécurité de mise en mouvement ( »Drive Start Control Malfunction ») s’affiche.

Risques pour la sécurité : Un système de dégivrage du pare-brise qui ne fonctionne pas correctement pourrait réduire la visibilité et augmenter les risques d’accident.

Mesures correctives :La compagnie doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire mettre à jour le logiciel de l’unité de commande électronique du système de CVC. Le concessionnaire doit également inspecter et, au besoin, remplacer le compresseur électrique.