Premier essai du Toyota bZ 2026: un nouveau nom, plus d’autonomie et de puissance

Après avoir rencontré plusieurs difficultés depuis son arrivée sur le marché, le Toyota bZ4X a droit à plusieurs améliorations pour 2026. À commencer par un changement de nom!

Le Toyota bZ4X s’appelle désormais bZ à partir de l’année-modèle 2026.

Il développe une puissance allant jusqu’à 338 chevaux. Son autonomie s’élève au maximum à 460 kilomètres.

Le Toyota bZ 2026 reçoit le port de recharge NACS (North American Charging Standard, Norme de recharge nord-américaine).

Visiblement consciente que le nom de son multisegment électrique n’était pas adéquat, Toyota a décidé de le raccourcir pour l’année-modèle 2026. En effet, celui dont les lacunes étaient nombreuses porte désormais l’appellation bZ, ce qui signifie “beyond Zero”. Dans le cadre de son dévoilement officiel ces derniers jours à Plano (Texas) au siège social de Toyota et Lexus, EcoloAuto a pu se glisser derrière le volant du Toyota bZ 2026 et parcourir quelques kilomètres. Voici le résumé de notre premier court essai routier du Toyota bZ 2026.

Plus d’autonomie, mais aussi plus de puissance

Non seulement le nouveau Toyota bZ 2026 profite d’une allure modernisée et voit ses arches de roue être peintes de la même teinte que la carrosserie, mais il jouit aussi d’améliorations techniques. De série, le bZ est livré avec un moteur électrique et une batterie de 57,7 kWh. La puissance développée est de 168 chevaux, contre 201 auparavant. On observe donc une régression. Pour ce qui est de l’autonomie, elle est établie à 378 kilomètres. Encore une fois, il s’agit d’une diminution par rapport au modèle à roues motrices avant de première génération.

En revanche, les deux versions à quatre roues motrices bénéficient de deux moteurs électriques et d’une batterie de 77 kWh. L’autonomie est de 460 kilomètres pour la version XLE AWD et de 430 kilomètres pour la version Limited AWD. Pour ce qui est de la puissance, elle grimpe à 338 chevaux, ce qui représente un important gain. À cet effet, nous nous questionnons quant à la pertinence d’une puissance aussi élevée. Certes, le précédent bZ4X n’était pas une fusée. Or, c’est loin d’être le mandat qu’on lui a confié. Ce véhicule démontrait certaines lacunes. Toutefois, le manque de puissance n’en faisait pas partie. Force est de constater que le nouveau bZ 2026 est très rapide.

Lors d’un éventuel essai prolongé, nous serons en mesure de mettre l’autonomie et la recharge à l’épreuve. D’ailleurs, nos prédictions à ce chapitre sont favorables au Toyota bZ 2026. Les ingénieurs ont intégré la thermorégulation en plus du système de préconditionnement de la batterie. Ainsi, l’autonomie ne devrait plus descendre drastiquement en utilisant le chauffage ou la climatisation. Une unité de chauffage radiant est disponible pour les occupants à l’avant.

Précisons que le bZ 2026 dispose d’un port de recharge NACS (North American Charging Standard, Norme de recharge nord-américaine). Un adapteur sera fourni avec le véhicule.

Un habitacle partiellement mieux

À bord, le Toyota bZ 2026 a droit à une modernisation acceptable. Il reçoit un écran de 14 pouces en plus de deux pavés de recharge sans fil pour téléphone cellulaire. Toutefois, nous estimons que l’instrumentation est positionnée loin du conducteur. Elle est certainement moins pire que par le passé. Or, il y a encore place à amélioration. Autrement, nous avons trouvé que la position de conduite ainsi que le confort des sièges étaient adéquats.

On ne connaît pas encore son prix

Il est prévu que le Toyota bZ 2026 débarque les concessionnaires du Québec au cours de la deuxième moitié de la présente année. Ainsi, dans quelques semaines, voire dans quelques mois, les premières livraisons devraient avoir lieu. Or, pour le moment, le constructeur n’a pas encore dévoilé l’échelle de prix pour cette nouvelle génération de ce multisegment électrique. Elle devrait être partagée à l’approche de la mise en vente du modèle. Il s’agit d’un élément clé dans l’analyse d’un nouveau véhicule.

Rappelons que trois versions figurent au catalogue: XLE à roues motrices avant, XLE AWD et Limited AWD. À titre indicatif, précisons que le Toyota bZ4X LE 2025 à roues motrices avant affiche un prix de base (PDSF) de 46 515 $. De notre côté, nous prédisons que le PDSF frôlera les 50 000 $ pour la version d’entrée de gamme du bZ 2026.

Le bZ n’est plus le seul véhicule électrique de Toyota

Ces derniers jours, Toyota ne s’est pas contenté de dévoiler seulement le bZ 2026. En effet, le constructeur japonais en a profité pour tripler son offre électrique en Amérique du Nord. Du même coup, on a présenté le C-HR 2026 et le bZ Woodland 2026. Le premier se veut un peu plus sportif que les deux autres. Son format est légèrement plus compact et son autonomie maximale est de 500 kilomètres. Quant au bZ Woodland, il est une copie conforme du nouveau Subaru Trailseeker 2026. Il met de l’avant sa personnalité aventurière. Il sera fort intéressant de constater la stratégie qu’empruntera Toyota afin que ces trois véhicules soient distincts et qu’ils ne se cannibalisent pas.

La clientèle aura-t-elle été échaudée?

Introduit en 2023, le Toyota bZ4X était un produit assez moyen. C’était un multisegment électrique qui ne reflétait pas le savoir-faire et l’ingéniosité auxquels Toyota nous a habitués. On avait plutôt affaire à un véhicule qui donnait l’impression d’avoir été développé à la va-vite dans le simple but de se conformer aux restrictions environnementales. Bien qu’on ait droit à un résultat qui nous apparaît beaucoup plus sérieux avec le nouveau bZ 2026, on se pose une question: la clientèle aura-t-elle été échaudée avec raison de la première génération du produit qui s’est avérée plutôt moyenne? Bonne question. Sans parler du fait qu’il sera excessivement coûteux de remplacer son bZ4X pour mettre la main sur le nouveau bZ. En effet, la valeur de rachat par un commerçant automobile dépasse à peine les 20 000 $ pour un Toyota bZ4X 2023 ayant parcouru, par exemple, 50 000 kilomètres. Et il faudra trouver un commerçant qui acceptera de le reprendre, sachant son très faible niveau de popularité. Voilà une situation à laquelle les fidèles propriétaires de véhicules Toyota n’ont pas été souvent confrontés. Il s’agit d’une dépréciation majeure et inhabituelle pour un véhicule de cette marque. Alors que généralement les véhicules Toyota sont très prisés dans le secteur de l’occasion, le bZ4X est une patate chaude avec laquelle personne ne veut rester pris. Toyota se trouve piégée à son propre jeu, étant donné qu’elle devra faire preuve d’une grande créativité financière pour vendre l’idée aux actuels propriétaires de bZ4X qu’ils auraient intérêt à se procurer la nouvelle génération de ce multisegment électrique.

En résumé, le Toyota bZ 2026 jouit de plusieurs changements et améliorations. Alors que la version à roues motrices avant perd en puissance et en autonomie, les deux versions à quatre roues motrices gagnent, quant à elles, en puissance et en autonomie. Il ne restera plus qu’à connaître son prix et ainsi savoir si cette nouvelle mouture sera compétitive.