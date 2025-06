5 différences entre le Toyota bZ4X 2025 et le Toyota bZ 2026

Pour 2026, Toyota rectifie sa stratégie en matière de véhicule électrique. Non seulement le constructeur bonifie son offre en ajoutant deux nouveaux VUS électriques (le C-HR ainsi que le bZ Woodland), mais elle améliore aussi la formule de l’actuel bZ4X. Ce printemps, au siège social nord-américain du constructeur à Plano au Texas, Toyota a présenté le Toyota bZ 2026. Il représente en quelque sorte une évolution du bZ4X.

Pour bien faire la distinction entre le Toyota bZ4X 2025 et le Toyota bZ 2026, voici 5 différences marquantes que nous avons identifiées entre les deux modèles.

D’abord, le Toyota bZ 2026 profite d’un nouveau nom

En toute fin d’année dernière, EcoloAuto avait appris en primeur que le bZ4X allait changer de nom. Ce n’est que quelques mois plus tard que nous avons su qu’il allait désormais être baptisé bZ, tout simplement. Il faut savoir que les lettres bZ signifient “beyond Zero”, que le chiffre quatre indique le format du véhicule et que la lettre X représente le nom “crossover”. Pour 2026, Toyota passe le balai et s’en tient à un nom nettement plus simple à retenir et à prononcer.

Au passage, mentionnons que le bZ4X n’a pas fait mauvaise figure au chapitre des ventes. S’il s’est attiré son lot de moqueries et de critiques, ce multisegment 100% électrique a trouvé preneur à 4817 reprises au Québec en 2024. On explique cette situation par le fait que le constructeur a fait preuve d’imagination pour créer des promotions afin d’attirer la clientèle. À titre de comparaison, le bZ4X a dépassé le Chevrolet Blazer EV (4189 unités), le Nissan Ariya (2982 unités) et le Subaru Solterra (1799 unités) au palmarès des ventes.

Les Toyota bZ4X 2025 et bZ 2026 se distinguent par leur style

Avec le recul, force est de constater que le style du Toyota bZ4X 2025 est polarisant. Et on comprend parfaitement qu’une part de la clientèle soit rebutée par son allure. Sans nécessairement tout effacer, puis recommencer, Toyota a tout de même revu plusieurs éléments stylistiques avec le nouveau bZ 2026. D’abord, on remarque tout de suite que ses arches de roue sont peintes de la même couleur que le reste de la carrosserie. Le style est plus harmonieux et homogène sans son ensemble. On note aussi que ses angles ont été légèrement adoucis, ce qui fait qu’il se fond nettement mieux dans la masse. Sa portion avant a été, quant à elle, légèrement redessinée. Elle inclut des phares à DEL ainsi que la fameuse forme du requin-marteau typique chez Toyota.

On note de grandes différences de puissance

Suite à notre analyse des Toyota bZ4X 2025 et Toyota bZ 2026, on constate une évolution dans la stratégie du constructeur au chapitre de la puissance. En effet, il est intéressant de réaliser que le bZ4X 2025, dans sa version de base LE à roues motrices avant, est animé par un moteur électrique de 201 chevaux. La version équivalente du bZ 2026 ne produit que 168 chevaux. Voilà qui nous apparaît un peu juste. On a bien du mal à expliquer les raisons entourant cette diminution plutôt drastique.

À l’inverse, les versions XLE AWD et Limited AWD du bZ 2026 déploient une puissance s’élevant à 338 chevaux. C’est une nette augmentation par rapport à 2025 alors que les versions équivalentes développent 214 chevaux. À cet effet, nous nous questionnons quant à la pertinence d’offrir autant de puissance avec un multisegment électrique chez Toyota. Nous sommes curieux de connaître les motivations du constructeur.

L’autonomie entre les Toyota bZ4X 2025 et bZ 2026 n’est pas la même

Si Toyota a remanié le tableau de la puissance pour les Toyota bZ4X 2025 et Toyota bZ 2026, il en est de même pour les données liées à l’autonomie.

Le Toyota bZ XLE à roues motrices avant 2026 reçoit une batterie de 57,7 kWh. Cette dernière lui permet de parcourir jusqu’à 378 kilomètres d’après les estimations du constructeur. Pour 2025, la version équivalente dispose d’une autonomie se chiffrant à 406 kilomètres d’après les informations officielles fournies par Ressources naturelles Canada.

En ce qui concerne les versions XLE AWD et Limited AWD, la capacité de leur batterie est plutôt de 77 kWh. Leur autonomie respective est de 460 et 430 kilomètres. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport aux autonomies de 367 et 357 kilomètres en 2025.

Citons que le nouveau Toyota bZ 2026 est muni d’une nouvelle fonction de préconditionnement de la batterie et d’un système de gestion thermique de la batterie. Le tout devrait avoir une incidence sur l’autonomie par temps froid.

Le Toyota bZ 2026 est muni d’un port de recharge NACS

Parmi les nouveautés du Toyota bZ 2026 par rapport au Toyota bZ4X 2025, mentionnons le port de recharge NACS (North American Charging Standard, Norme de recharge nord-américaine). Cette caractéristique permet notamment la recharge avec une plus grande facilité sur le réseau de bornes Tesla. Le tout peut s’avérer fort utile à l’extérieur du champ d’opération du Circuit électrique d’Hydro-Québec.

En terminant, précisons que le bZ 2026 arrivera chez les concessionnaires dans la seconde moitié de 2025. D’ici là, nous devrions connaître son échelle de prix. Il est primordial de retenir que les principales différences entre le Toyota bZ 2026 et le Toyota bZ4X 2025 sont les suivantes: le nom, le style, la puissance, l’autonomie et le port de recharge.