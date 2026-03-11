Rappel des Ford Explorer 2025-2026 pour des phares qui peuvent aveugler les autres automobilistes

Ford vient d’émettre un rappel touchant 35 772 exemplaires des Ford Explorer des années modèles 2025 et 2026. La raison ? Un défaut logiciel dans le système des phares directionnels fait en sorte que les faisceaux lumineux peuvent pointer exactement là où ils ne devraient pas. Le hic, c’est qu’ils peuvent aveugler les automobilistes approchant en sens inverse, ce qui représente un risque pour la sécurité.

Ce rappel concerne seulement les modèles Platinum qui sont équipés des phares à orientation dynamique

Au Canada, 3296 modèles sont touchés

Ford domine la colonne des rappels en ce début d’année 2026 avec déjà plus de 20 campagnes.

Le système en cause prend l’appellation Dynamic Bending Light (phares à orientation dynamique). Théoriquement, ce système est censé orienter les phares dans la direction du virage emprunté par le véhicule afin de mieux éclairer la route devant. En pratique, sur les modèles visés par ce rappel, c’est le contraire qui se produit : le phare du côté passager pivote dans la mauvaise direction. Concrètement, si vous abordez un virage à gauche, le phare droit se détourne plutôt que de le suivre. En courbe vers la droite, c’est pareil, mais à l’inverse, le phare gauche suit le volant, tandis que celui de droite braque vers l’intérieur.

Transports Canada a clairement identifié ce problème comme un risque de collision. Ford, pour sa part, affirme n’avoir recensé aucun accident ni blessure liés à ce défaut.

La bonne nouvelle, c’est que la correction est simple. Il s’agit d’une mise à jour du module de contrôle des phares, une mise à jour logicielle qui peut être effectuée soit à distance, directement sur le véhicule via une mise à jour par voie hertzienne, soit en concession.

Les propriétaires concernés vont recevoir une lettre de notification par la poste aux alentours du 23 mars.

Ce rappel survient presque simultanément à celui du Lincoln Navigator, qui est rappelé pour un problème lié au siège du conducteur. Rappelons que Ford a dominé la colonne des rappels en 2025 avec 153 campagnes, un record absolu. La compagnie est déjà rendue à une vingtaine de rappels cette année, une situation qui est gênante.