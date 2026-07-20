BMW envisage de ramener la Série 3 Touring en Amérique du Nord

BMW évalue la possibilité de ramener la familiale Série 3 de prochaine génération en Amérique du Nord après le vif intérêt suscité par la M5 Touring.

BMW évalue la Série 3 Touring G51 pour le marché nord-américain.

Les ventes étonnamment fortes de la M5 Touring ont ravivé l’intérêt pour les familiales.

Aucune décision officielle ni aucun échéancier de lancement n’ont été annoncés.

BMW évaluerait la possibilité d’offrir une autre familiale, ou d’en ramener une, en Amérique du Nord après que la séduisante M5 Touring eut suscité un intérêt plus marqué que prévu auprès des clients. Bien qu’aucun produit n’ait été confirmé, des informations indiquent que le constructeur examine si un modèle Touring grand public pourrait trouver un marché viable aux côtés de son offre haute performance.

Selon des informations citant des sources au fait de la planification des produits de BMW, l’entreprise envisage d’offrir la Série 3 Touring G51 de prochaine génération en Amérique du Nord. Si le projet était approuvé, il marquerait le retour sur le marché d’une familiale Série 3 de production régulière, dont la dernière commercialisation remonte à 2018.

BMW s’apprête à renouveler la famille Série 3, le moment serait donc idéal. Le constructeur a déjà donné un aperçu de l’architecture de prochaine génération avec la berline i3 entièrement électrique. Des variantes à essence et hybrides rechargeables devraient suivre en adoptant le même langage stylistique général. Comme lors des générations précédentes, une version Touring devrait faire partie de la gamme mondiale.

BMW Amérique du Nord a reconnu que l’intérêt des clients pour les familiales demeure à l’étude. Michael Keller, vice-président de la gestion des produits de BMW Amérique du Nord, a déjà déclaré que l’entreprise continuait de surveiller la demande, soulignant que les clients avaient activement réclamé des modèles Touring supplémentaires, notamment la M3 Touring. Il a ajouté que la dynamique du marché continuait d’alimenter les discussions internes concernant de futures familiales là où leur commercialisation serait justifiable sur le plan commercial.

Bien que l’enthousiasme se concentre sur la M5 Touring, BMW n’a pas indiqué que la Série 5 Touring régulière faisait l’objet d’une évaluation en vue d’une commercialisation en Amérique du Nord. Les spéculations actuelles portent plutôt principalement sur la Série 3 Touring, plus petite, qui serait la candidate la plus probable si BMW souhaitait ajouter une autre familiale à sa gamme.

BMW possède une longue tradition de commercialisation de modèles Touring en Amérique du Nord. La Série 3 Sport Wagon de génération F31 a été offerte de 2012 à 2018 en versions à essence et diesel, avec le rouage intégral xDrive proposé dans l’ensemble de la gamme. Des générations antérieures, notamment les modèles Touring E91 et E46, ont également été commercialisées dans la région. Les E36 et E30, bien qu’offertes sous forme de familiales ailleurs dans le monde, n’ont pas été vendues ici.

L’intérêt croissant pour les familiales a incité BMW à discuter de ce segment et à le réexaminer, bien que le constructeur n’ait annoncé aucun projet de production ni aucun échéancier de lancement pour la Série 3 Touring G51 en Amérique du Nord.

Si la Série 3 Touring devait effectuer un retour, nous nous demandons si l’i3 Touring serait également retenue.

Source: GearPatrol