BMW s’associe à ChatGPT pour vous aider à bâtir votre prochain modèle

Les outils de configuration de véhicules que l’on trouve sur les sites des constructeurs sont amusants et nous permettent de rêver. Qui ne s’est jamais fait prendre à perdre un peu de temps pour se concocter un modèle? C’est aussi très utile lorsqu’on magasine un produit en particulier et qu’on veut avoir une idée de ce qui est possible et de ce qui ne l’est pas, avant de se pointer chez le concessionnaire. Eh bien, voilà qu’on pourra faire les choses autrement si on s’intéresse aux véhicules BMW, grâce à un partenariat avec OpenAI.

BMW intègre son configurateur directement à même ChatGPT

L’outil s’appuie sur les données à jour du configurateur officiel de la marque

Il est ensuite possible de transférer sa configuration vers le site de BMW ou de consulter l’inventaire disponible

En effet, il sera désormais possible de configurer un véhicule simplement en discutant avec ChatGPT, plutôt que de naviguer dans les menus de l’outil de configuration du site de BMW.

Une conversation

En utilisant l’outil traditionnel, on y va étape par étape. On choisit le modèle et la version, puis on s’occupe de la couleur, des sièges, des roues et des groupes d’options.

Avec la nouvelle façon de faire, il sera possible d’exprimer et d’expliquer ses besoins en utilisant un langage commun. On pourrait, par exemple, demander la version équipée du moteur le plus économique de la Série 3, avec rouage intégral et la meilleure chaîne audio. L’intelligence artificielle vous proposerait alors le modèle correspondant à votre demande.

Une personne à la recherche d’un modèle idéal pour les longs trajets sur l’autoroute obtiendra la meilleure option de ce côté. Idem pour celui ou celle qui souhaite une version prête à attaquer la piste le week-end venu.

Une configuration qui s’ajuste selon vos réponses

L’échange ne s’arrête pas à la première suggestion. Il est possible de poursuivre la discussion en abordant des thématiques comme la tenue de route, les coûts d’utilisation, les performances ou les couleurs qui sont au menu. La proposition se met à jour. Une fois satisfait du résultat, l’utilisateur peut ouvrir sa configuration dans l’outil officiel de BMW ou parcourir les véhicules en stock qui s’en approchent.

Le système puise ses réponses dans les données du configurateur maison, ce qui garantit des suggestions à jour sur les modèles, les versions et les options offertes. Si une question dépasse cette base de données, ChatGPT peut aussi aller fouiller le web pour trouver ses réponses.

Pour l’essayer, il suffit de chercher « BMW » dans le menu des extensions de ChatGPT. Que l’objectif soit d’acheter un modèle dans les prochaines semaines ou simplement de rêver à un futur véhicule, l’outil rend l’exercice de magasinage nettement différent.

Est-ce plus intéressant ? Ce sera à vous de voir, mais vous avez une option de plus.

Reste à voir si cette façon de configurer un véhicule deviendra la norme dans l’industrie ou si elle demeurera une option propre à BMW.

Parions que ça va dépendre des préférences des consommateurs. De toute manière, les deux outils peuvent facilement coexister.

On verra pour la suite, à savoir si d’autres fabricants emboîtent le pas.