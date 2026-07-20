Le nouveau Seltos HEV développe jusqu’à 178 ch avec le rouage intégral électrique

Le Kia Seltos 2027 redessiné reçoit une nouvelle motorisation hybride proposant un rouage intégral électrique et une consommation projetée aussi basse que 5,7 L/100 km.

Le nouveau Seltos HEV développe 154 ch en configuration à traction et 178 ch avec le rouage intégral électrique.

La consommation de l’hybride est projetée entre 5,7 et 6,0 L/100 km.

Kia jumelle le moteur hybride de 1,6 L à une boîte à double embrayage à six rapports.

Kia ajoute une nouvelle motorisation à la gamme entièrement renouvelée du Seltos 2027 avec sa toute première variante hybride électrique, introduisant un nouveau groupe motopropulseur hybride Kappa PE de 1,6 L conçu pour améliorer l’efficacité énergétique tout en ajoutant une option de rouage intégral électrique à la gamme de VUS sous-compacts.

Le nouveau système hybride combine un moteur à essence de 1,6 L, des moteurs électriques et une boîte à double embrayage à six rapports. Les acheteurs pourront choisir entre une configuration à traction et un rouage intégral électrique intégrant un moteur électrique arrière plutôt qu’un différentiel mécanique et des arbres de transmission conventionnels. Le système comprend également un alternodémarreur hybride, une batterie haute tension et le système de freinage régénératif intelligent 3.0.

La puissance varie selon le rouage. Kia annonce une puissance de 154 ch pour le Seltos HEV à traction, tandis que la version à rouage intégral électrique porte la puissance totale du système à 178 ch. Le moteur à essence produit un couple de 106 lb-pi, auquel s’ajoute celui du moteur électrique, bien que Kia n’ait pas encore publié le couple combiné du système. Nous avons indiqué qu’un couple atteignant 240 lb-pi pourrait être possible pour les versions à rouage intégral électrique.

L’économie de carburant devrait constituer l’un des principaux arguments de vente de l’hybride. Les estimations préliminaires indiquent une consommation combinée d’environ 5,7 à 6,03 L/100 km, nettement inférieure à la cote de 7,8 L/100 km du modèle équipé du moteur atmosphérique de 2,0 L et à l’estimation de 9,0 L/100 km de la version à moteur à essence turbocompressé de 1,6 L.

L’hybride arrive dans le cadre d’une refonte complète du Seltos. La nouvelle génération est plus grande que celle qu’elle remplace, offrant davantage d’espace aux places arrière et une capacité de chargement accrue, tout en intégrant un système d’infodivertissement modernisé et beaucoup plus de technologies. Le constructeur décrit également l’hybride comme un ajout clé destiné à renforcer la position du Seltos dans le marché concurrentiel des VUS du segment B, soit celui des sous compacts.

Le Seltos HEV devrait être lancé vers la fin de 2026. La gamme hybride reprendra la stratégie appliquée aux modèles à essence, avec des versions à traction et à rouage intégral électrique. La motorisation électrifiée sera proposée aux côtés des moteurs existants de 2,0 L et de 1,6 L turbocompressé, plutôt que de les remplacer. Un Seltos HEV X-Line trônera au sommet de la gamme.