Lexus fait monter la cote de Goodwood à son concept LFA pour sa première démonstration dynamique publique

Le concept Lexus LFA électrique à batterie a effectué sa première démonstration publique en montée aux côtés des prototypes de performance de Toyota Gazoo Racing au Festival of Speed de Goodwood.

Lexus a créé la surprise en faisant rouler le concept LFA sur le parcours de la montée de Goodwood.

Le modèle phare électrique partage des technologies de développement avec les prototypes GR GT et GR GT3.

Les caractéristiques de production et la date de lancement n’ont pas encore été confirmées.

Lexus a réservé l’une des plus grandes surprises du Festival of Speed de Goodwood 2026 en offrant à sa supervoiture électrique à batterie, le concept LFA, sa première démonstration dynamique publique. Initialement destiné à demeurer en exposition statique dans le Supercar Paddock du festival, le prototype camouflé a plutôt effectué plusieurs passages sur le célèbre parcours de montée de l’événement.

Cette apparition marquait la première fois que le concept de prochaine génération était conduit en public, environ 17 ans après que le magnifique et très désirable prototype Lexus LFA, propulsé par un moteur V10, eut fait ses débuts au Festival of Speed de Goodwood.

Le concept LFA est apparu aux côtés des prototypes de développement GR GT et GR GT3 de Toyota Gazoo Racing. Lexus a indiqué que les trois véhicules partagent certaines technologies mises au point dans l’ensemble du portefeuille de modèles de performance de Toyota. Cette approche englobe les systèmes hybrides destinés aux véhicules de série et au sport automobile, ainsi que les véhicules de performance électriques.

Une brochette de pilotes de course expérimentés s’est chargée des démonstrations pendant le festival, qui s’est déroulé du 9 au 12 juillet. Parmi les participants figuraient Elfyn Evans, pilote du Toyota Gazoo Racing World Rally Team, Kazuki Nakajima, vice-président de Toyota Racing, le pilote de développement Hiroaki Ishiura, Sho Tsuboi, quadruple champion du Super GT, Yuichi Nakayama, concurrent en Super GT, ainsi qu’Uwe Kleen, spécialiste du Nürburgring.

Lexus décrit le concept LFA comme sa vision d’une future voiture sport électrique conçue pour combiner des performances de conduite évoluées au caractère émotionnel associé à la LFA originale. Se vendra-t-elle mieux que la LFA d’origine ? Comme vous vous en souvenez peut-être, la voiture a été pratiquement un échec commercial complet. Aujourd’hui, elle est une supervoiture très recherchée et prisée des collectionneurs. Il semble peu probable que la LFA électrique suscite un jour la même affection; toutefois, seul le temps nous le dira.

Yukihiro Yukita, directeur général du projet, a déclaré que le véhicule vise à offrir une expérience de conduite multisensorielle propre à Lexus, tout en explorant le potentiel de performance des voitures sport électriques à batterie. Il a ajouté que les ingénieurs se sont concentrés sur la combinaison de l’efficacité aérodynamique et d’un style sculptural afin de créer une expérience de conduite immersive destinée à laisser une impression émotionnelle durable.

Lexus n’a annoncé ni calendrier de production, ni caractéristiques techniques, ni données de performance, ni disponibilité sur les différents marchés pour le concept LFA.