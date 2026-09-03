MISE À JOUR : Toyota reporte encore le lancement du Highlander électrique pour un an ou plus

Le Highlander entièrement électrique à trois rangées de Toyota est une fois de plus mis en attente, tandis que les versions à moteur à combustion continuent de bien se vendre.

Le Highlander électrique de Toyota pourrait ne pas être offert avant 2028, voire plus tard.

La production au Kentucky a été retardée, tandis que celle des Highlander à essence et hybrides se poursuit.

Les reports de Toyota ont également une incidence sur le lancement du VUS électrique à trois rangées Getaway de Subaru.

MISE À JOUR : Un porte-parole de Toyota Canada a confirmé que le lancement du Highlander électrique a été reporté, mais une seule fois, au début de 2027. Aucun autre changement au calendrier de lancement du produit n’est prévu.

Le premier Highlander à trois rangées entièrement électrique de Toyota fait face à un autre changement d’échéancier, son arrivée sur le marché étant désormais prévue en 2027 ou plus tard. Certains prédisent qu’il ne sera pas offert avant 2029.

Le lancement du VUS électrique était auparavant prévu d’ici la fin de 2026. La production à l’usine Toyota de Georgetown, au Kentucky, devait également commencer au cours de la deuxième moitié de cette année. Un nouveau rapport indique que l’échéancier a de nouveau été repoussé de plusieurs mois.

Ce plus récent report s’ajoute à celui annoncé plus tôt cet été. En juillet, un porte-parole de Toyota avait déclaré que l’entreprise devait apporter des ajustements supplémentaires et précisé que le report durerait au moins huit semaines. Cet échéancier laissait entrevoir la possibilité d’un lancement au début de 2027.

Entre-temps, Toyota continuera de produire les versions actuelles à essence et hybrides du Highlander. Pour le moment, celles-ci devraient demeurer offertes jusqu’en 2027, et peut-être plus longtemps si la version électrique est tenue à l’écart du marché pendant une période prolongée.

Le retard touche également Subaru. Son futur Getaway électrique à trois rangées repose sur la même architecture électrique TNGA-K et doit être fabriqué aux côtés du Highlander électrique à l’usine Toyota du Kentucky. En bref, le véhicule de Subaru a lui aussi été retardé.

Toyota a déjà dévoilé plusieurs caractéristiques du Highlander électrique. Le VUS est prévu en versions XLE et Limited, avec des configurations à traction et à rouage intégral.

Deux capacités de batterie sont prévues : 77 kWh et 95,8 kWh. L’autonomie maximale s’élève à 458 km avec la plus petite batterie, tandis que le bloc-batterie de plus grande capacité devrait permettre de parcourir jusqu’à 511 km avec le rouage intégral de série.

Les technologies à bord comprendront la plus récente version du système Audio Multimedia de Toyota, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un écran d’instrumentation de 12,3 pouces et un écran tactile central de 14 pouces.

Le Highlander retardé finira par rejoindre une gamme grandissante de VUS électriques à batterie de Toyota comprenant les bZ, C-HR et bZ Woodland.

Toyota n’a pas annoncé de date précise pour le début de la production ou le lancement commercial du Highlander électrique selon le nouvel échéancier.

Source: electrek