Volkswagen prévoirait mettre fin à la marque Seat d’ici 2029; Cupra devient prioritaire

Le Groupe Volkswagen prévoirait éliminer progressivement Seat d’ici 2029. La marque espagnole a été fondée en 1950.

Volkswagen prévoirait apparemment éliminer progressivement la marque automobile Seat d’ici la fin de 2029.

Les livraisons de Cupra ont augmenté de 33 % en 2025, tandis que les ventes de Seat ont reculé de 17 %.

Seat affirme que Volkswagen a discuté de plans de transformation, mais qu’aucune décision stratégique définitive n’a été prise.

Le Groupe Volkswagen envisage de mettre fin à la marque automobile Seat d’ici la fin de 2029, avant son 80e anniversaire, ce qui pourrait mener à une plus grande consolidation de ses activités automobiles espagnoles autour de Cupra.

Selon un rapport, un document confidentiel préparé pour la réunion du conseil de surveillance de Volkswagen des 3 et 4 septembre présente les grandes lignes d’une cessation ordonnée des activités de Seat. Le document prévoit que le service à la clientèle et les obligations existantes se poursuivraient après l’élimination progressive des activités liées aux nouveaux véhicules Seat.

Seat S.A. n’a toutefois pas confirmé qu’une telle décision avait été approuvée. L’entreprise a déclaré que le Groupe Volkswagen élaborait un plan de transformation visant à améliorer l’efficacité et la compétitivité, tout en ajoutant qu’« aucune décision n’a été prise à ce stade ».

Selon la proposition, Cupra pourrait reprendre les produits, les infrastructures de production et les activités de vente de Seat là où cela serait possible. Une telle consolidation permettrait à Volkswagen de conserver les actifs utiles tout en orientant ses investissements vers la marque qui connaît la croissance la plus rapide. L’un des axes d’investissement envisagés pour Cupra est l’objectif de Volkswagen d’introduire éventuellement la marque en Amérique du Nord.

Le développement de Cupra a déjà transformé sa position au sein du groupe. Créée il y a longtemps comme désignation de performance de Seat avant de devenir une marque indépendante en 2018, Cupra a depuis reçu des modèles qui lui sont propres ainsi que des investissements dans l’électrification. Son futur VÉ Raval repose sur l’architecture pour petits véhicules électriques du Groupe Volkswagen.

Rappelons que les versions Cupra de différents modèles Seat représentaient autrefois la déclinaison de performance la plus élevée, à l’image des GTI et R chez Volkswagen, hier comme aujourd’hui. Parmi les modèles les plus remarquables figure la fantastique Ibiza Cupra de 1996, la première à porter ce nom. D’autres voitures ont suivi, notamment la Leon Cupra à traction intégrale de 2000 et la Cupra R de 2003 qui lui a succédé, soit une Audi S3 de l’époque avec une touche espagnole.

Entre 2018 et 2025, les deux marques ont suivi des trajectoires de ventes nettement différentes. Rien qu’en 2025, Seat et Cupra ont livré ensemble un nombre record de 586 300 véhicules, mais ce chiffre ne raconte qu’une partie de l’histoire. Les livraisons de Cupra ont augmenté de 33 %, tandis que le volume de Seat a diminué de 17 %, une tendance malheureuse pour le constructeur automobile âgé de 76 ans. Volkswagen estime donc que Cupra pourrait éventuellement atteindre des ventes annuelles comprises entre 500 000 et 600 000 véhicules, sans l’aide de Seat.

Fondée en Espagne en 1950 et contrôlée par Volkswagen depuis les années 1980, Seat ne propose actuellement aucun modèle électrique qui lui soit propre, ceux-ci appartenant à Cupra. Volkswagen a néanmoins continué d’investir dans sa gamme existante, notamment en apportant récemment des mises à jour aux Ibiza et Arona.

Le plan rapporté survient alors que le Groupe Volkswagen procède à un important examen de ses coûts et de ses activités manufacturières. La direction cherche à réduire considérablement sa capacité de production et ses effectifs, tandis que le constructeur automobile compose avec des conditions commerciales plus difficiles en Chine, les droits de douane et une concurrence accrue.

Pour Seat, la situation immédiate demeure non résolue et non confirmée.

Source: Carscoops