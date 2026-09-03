Bentley Torcal : la Bentley de route la plus puissante et la plus rapide de l’histoire

Le nouveau Bentley Torcal pousse la philosophie de performance de la marque dans l’ère électrique en misant sur une puissance record et des accélérations fulgurantes, sans sacrifier le confort et le raffinement propres aux grandes routières de Crewe.

Le Torcal deviendra le modèle de série le plus puissant jamais produit par Bentley.

Il offrira les accélérations de départ arrêté les plus rapides de l’histoire de la marque.

Sa motorisation électrique doit reproduire, et même amplifier, l’abondance de couple qui caractérise les Bentley depuis plus d’un siècle.

Une nouvelle définition de la performance chez Bentley

Bentley prépare avec le Torcal un tournant majeur dans son histoire. Le constructeur britannique confirme que ce nouveau modèle électrique sera à la fois la Bentley de série la plus puissante et celle offrant les accélérations les plus rapides jamais produites à Crewe.

Pour autant, Bentley ne souhaite pas transformer le Torcal en simple exercice de chiffres. La marque insiste plutôt sur la manière dont cette performance sera livrée. Les accélérations devront demeurer progressives, raffinées et, surtout, compatibles avec le niveau de confort attendu d’une Bentley.

Le couple comme fil conducteur de l’histoire Bentley

Le Torcal marque une rupture technologique, mais les mécaniques Bentley ont traditionnellement privilégié d’importantes réserves de couple. Cette caractéristique permet au conducteur d’obtenir une forte accélération sans nécessairement pousser le moteur à son régime maximal.

L’électrification apparaît donc particulièrement adaptée à cette philosophie. Un moteur électrique pouvant fournir son couple pratiquement instantanément, le Torcal promet une réponse immédiate dès que le conducteur appuie sur l’accélérateur.

Une Bentley électrique qui privilégie aussi le confort

Le défi sera toutefois de contrôler cette puissance. Alors que plusieurs véhicules électriques très performants cherchent à impressionner avec des accélérations extrêmement brutales, Bentley affirme avoir volontairement développé le Torcal pour maintenir ses performances « dans les limites du confort ».

Cette distinction pourrait devenir l’un des éléments déterminants du modèle. L’objectif n’est pas seulement d’offrir une accélération spectaculaire au départ arrêté, mais également de procurer des reprises rapides et naturelles à vitesse élevée, notamment lors des dépassements.

La réponse instantanée de la motorisation électrique devrait ainsi permettre au Torcal de combiner deux caractéristiques traditionnellement difficiles à réunir : des performances de très haut niveau et la sérénité d’une grande routière de luxe.

Le modèle le plus performant de Crewe

Bentley ne dévoile pas encore les chiffres définitifs de puissance, de couple ou d’accélération du Torcal dans cette annonce. Le constructeur confirme néanmoins déjà deux records internes : aucune Bentley de production n’aura été aussi puissante ni aussi rapide au départ arrêté.

Bien que les confirmations doivent encore se faire attendre, on sait que le Torcal sera construit sur la plate-forme PPE (Premium Platform Electric) partagée avec Audi et Porsche. Plusieurs médias anglais avancent que la puissance des moteurs électriques sera de 634 kW (850 chevaux). Le tout reste à voir, mais on peut s’attendre à plusieurs versions et plusieurs puissances. Qui sait, Bentley pourrait bien aller jouer dans les moteurs actuellement réservés à Porsche où la puissance peut atteindre plus de 1 100 chevaux. Un Torcal Super Sport?

Plus qu’un simple changement de motorisation, le Torcal doit donc transposer dans l’univers électrique une caractéristique fondamentale de Bentley : cette impression de disposer en permanence d’une immense réserve de puissance.

L’électricité change la manière d’y parvenir, mais pas nécessairement la philosophie. Avec le Torcal, Bentley veut démontrer que l’électrification peut devenir la continuité naturelle de son approche historique de la performance, fondée sur le couple, le raffinement et cette sensation d’accélérer sans effort.