Scout Motors dévoile deux concepts du VUS Traveler

Le Mountainside est un VUS plus luxueux qui évoque le sentiment de rentrer chez soi après une longue journée à l’extérieur.

Le Trail Ready met en valeur les capacités tout-terrain du Traveler.

Scout Motors prévoit désormais de lancer sa camionnette Terra et son VUS Traveler à la mi-2028 au plus tôt.

Même si le lancement de ses deux premiers modèles a été repoussé au moins jusqu’à la mi-2028, Scout Motors continue de présenter des concepts illustrant ce que permettra la version finale de production.

Membre du groupe Volkswagen, Scout Motors cherchera à la fois à tirer parti du marché des camionnettes et des VUS d’aventure électriques — actuellement dominé par Rivian — et du marché des tout-terrains nostalgiques, où évoluent les Jeep Wrangler et Ford Bronco.

De fait, les deux premiers modèles de la nouvelle marque Scout seront le Terra, une grande camionnette électrique, et le Traveler, un VUS robuste et aux lignes carrées reposant sur la même plateforme.

La touche de nostalgie provient de l’identité de marque : Scout, Terra et Traveler étaient tous des noms utilisés pour des camions et des VUS utilitaires construits par International Harvester dans les années 1960 et 1970.

Les nouveaux Terra et Traveler adoptent également un design résolument rétro, caractérisé par des lignes droites, des phares rectangulaires et divers éléments directement inspirés des anciens modèles International, tels que les vitres de custode arrière inclinées et la typographie des logos.

De plus, le moteur à essence à prolongateur d’autonomie proposé en option — qui devrait être un quatre cylindres atmosphérique d’origine Volkswagen — a été baptisé Harvester.

Naturellement, les véhicules qui ciblent les amateurs de plein air et de nostalgie se prêtent particulièrement bien aux éditions spéciales. Même si la production ne débutera pas avant environ deux ans, Scout Motors prépare déjà le terrain pour des déclinaisons exclusives des Terra et Traveler.

Encore considérées comme des concepts puisqu’elles pourraient ne jamais entrer en production, les deux plus récentes éditions spéciales sont basées sur le futur VUS.

Le Traveler a en effet eu droit à deux nouvelles variantes exclusives, dévoilées hier : le concept Mountainside et le concept Trail-Ready.

Comme son nom l’indique, le concept Trail-Ready est une déclinaison plus robuste du Traveler visant à mettre en avant les aptitudes hors route de ce VUS électrique.

Pour y parvenir, il s’équipe d’imposants pneus BFGoodrich Mud-Terrain de 35 pouces montés sur des jantes noires de 18 pouces avec anneaux de retenue (beadlocks), de pare-chocs entièrement métalliques à l’avant comme à l’arrière, d’un treuil avant intégré, de crochets de remorquage arrière, de barres de protection latérales pour la roche, d’une roue de secours fixée à l’arrière avec réservoir de carburant auxiliaire intégré, ainsi que d’une galerie de toit munie de projecteurs d’appoint intégrés.

Ce concept profite également d’un toit convertible en toile permettant de rouler à ciel ouvert, une caractéristique emblématique des Jeep Wrangler et Ford Bronco.

À bord, le Traveler Trail-Ready reçoit des garnitures en cuir rouge brique sur la planche de bord, les sièges et les accoudoirs, tandis que la majeure partie des sièges est tendue d’un tissu inspiré du denim, un clin d’œil assumé aux racines agricoles d’International Harvester.

À l’extérieur, la finition argentée du concept cherche à inspirer la solidité et la robustesse en rappelant l’aspect du métal brut.

À l’autre extrémité de la gamme, le concept Traveler Mountainside incarne l’approche la plus luxueuse de ce VUS électrique.

Selon Scout Motors, ce modèle a été pensé pour évoquer le confort chaleureux et raffiné du retour à la maison après une longue journée au grand air.

Pour concrétiser cette vision, cette version du Traveler délaisse la plupart des équipements tout-terrain du Trail-Ready au profit de lignes plus épurées, rehaussées par la peinture gris foncé Morning Dusk.

Cette teinte oscille entre le gris anthracite, le brun profond et le doré selon l’ensoleillement, rappelant les dernières lueurs de l’heure dorée.

Cette carrosserie s’accompagne de jantes de 22 pouces noir anodisé et d’un toit ouvrant panoramique. Si les pneus conservent un diamètre de 35 pouces, ils sont ici optimisés pour la route plutôt que pour le franchissement pur et dur.

L’habitacle s’habille de cuir semi-aniline brun clair sur les renforts latéraux des sièges, les accoudoirs et la planche de bord, complété par un tissu tressé gris foncé sur la majorité des assises.

Les grilles métalliques des haut-parleurs arborent un motif de treillis exclusif, les panneaux de porte et la planche de bord intègrent des placages en noyer recyclé, et le ciel de toit ainsi que les montants sont tendus d’un tissu à motif pied-de-poule.

Ces deux concepts feront l’objet d’une présentation complète lors du festival Jazz Aspen Snowmass Labor Day Experience, organisé à Aspen, au Colorado, du 4 au 6 septembre 2026.