Prix à la pompe : le CAA-Québec demande à l’industrie de penser aux régions

L’industrie pétrolière tarde à retransmettre aux automobilistes les importantes baisses des indicateurs pétroliers des derniers jours. Les automobilistes de la grande région montréalaise semblent être épargnés par ces écarts importants.

Le prix de l’essence à la pompe est particulièrement élevé dans les régions plus éloignées (des grands centres comme Montréal et la ville de Québec) au Québec. Le CAA-Québec vient de d’ailleurs de publier un tableau de quelques prix à la pompe plus élevés dans 10 régions administratives de la belle province.

L’organisme déplore également le fait que l’industrie pétrolière tarde à retransmettre aux automobilistes les importantes baisses des indicateurs pétroliers des derniers jours. En effet, dans certaines régions, la marge au détail surpasse même le cap des 25 cents/litre, notamment sur la Côte-Nord (26,8) et au Saguenay-Lac-Saint-Jean (25,0).

Toujours selon l’organisme, cette situation est irrégulière, car bien qu’elle ait été observée à au moins trois reprises (mars, avril et juillet) dans certaines régions du Québec depuis le début de 2022, cette condition ne dure rarement plus d’une journée. Le CAA-Québec demande à l’industrie pétrolière d’expliquer aux automobilistes ce qui justifie de telles marges au détail et de tels écarts entre les prix affichés à la pompe dans différentes régions.

Les automobilistes de la grande région montréalaise semblent être épargnés par ces écarts importants au moment d’écrire ces lignes. En effet, le CAA-Québec affirme que les utilisateurs du réseau routier montréalais peuvent faire le plein à 155,9 cents/litre, un prix plus élevé que celui de la Côte-Nord à 173,4 cents/litre. D’ailleurs, l’organisme se questionne sur le coût d’acquisition des détaillants de la métropole québécoise, qui est l’un des plus élevé de la province à cause de la taxe dédiée au transport en commun.

Il sera intéressant de surveiller le dossier dans les prochains jours, car à l’approche des Fêtes, les automobilistes québécois pourraient être obligés de débourser plus pour faire le plein de leur véhicule, les déplacements de cette période qui ont souvent un effet de rehaussement du prix à la pompe.