Premier essai Volkswagen Taos 2025 : De grandes mises à jour

Une nouvelle boîte de vitesses et des modifications intelligentes font du Taos un véhicule qui se démarque dans sa catégorie.

Spacieux, polyvalent et maintenant encore plus souple grâce à une transmission automatique à 8 rapports améliorée.

Le style intérieur et extérieur a été revu, ce qui rehausse son attrait sans nuire à son aspect pratique.

Son prix concurrentiel et ses caractéristiques remarquables le maintiennent parmi les meilleurs choix de VUS compacts au Canada.

Si vous avez passé du temps à magasiner des VUS, vous savez que ce n’est pas le choix qui manque. C’est dans les catégories compactes et sous-compactes que les constructeurs automobiles bâtissent leurs volumes et, par conséquent, leur pain et leur beurre. Pour Volkswagen, le Taos et le Tiguan portent pratiquement les ventes de la marque en Amérique du Nord, la gamme Atlas complétant le tout. Tout le reste — les véhicules électriques, les berlines et les modèles spécialisés — semble être un bonus en comparaison. C’est pourquoi le Volkswagen Taos 2025 est une grande affaire.

Volkswagen a pris un VUS plus que décent, quoique légèrement imparfait, et lui a apporté le seul changement qui fait toute la différence : il a remplacé la transmission DSG, très décriée, par une boîte automatique conventionnelle à 8 rapports. Et ils l’ont rendu encore plus beau.

Une nouvelle transmission qui transforme la conduite

Ne tournons pas autour du pot : la Taos d’avant 2025 avait des problèmes avec sa DSG. En théorie, cette transmission est une merveille d’ingénierie, mais en pratique, du moins sous le capot de la Taos, elle s’est transformée en un exercice de frustration — hésitante, encombrante et maladroite. La nouvelle boîte automatique à 8 rapports élimine totalement ces problèmes. Le moteur 4 cylindres turbocompressé de 1,5 litre est parfaitement synchronisé avec la nouvelle transmission, offrant des performances plus douces et plus prévisibles.

Bien que la puissance ait légèrement augmenté, passant de 158 à 174 chevaux, vous ne sentirez pas une grande différence dans la conduite de tous les jours. Le couple reste à 184 lb-pi, de 1 750 à 4 000 tr/min, et l’accélération est plus qu’adéquate pour sa catégorie. Ce qui frappe, c’est la facilité avec laquelle la conduite est désormais ressentie. Fini la recherche de rapports et les changements de vitesse saccadés qui affligeaient la Taos. Que ce soit dans les rues urbaines ou sur l’autoroute, le groupe motopropulseur modernisé constitue une amélioration notable.

La consommation de carburant reste compétitive, la version à transmission intégrale affichant une moyenne d’environ 8,4 litres aux 100 kilomètres en cycle mixte. Bien qu’elle n’établisse pas de nouvelles normes, elle est à la hauteur de rivales comme le Honda HR-V et meilleure que beaucoup d’autres, mais elle fait pâle figure face à la Toyota Corolla Cross Hybrid.

Un style intelligemment renouvelé

Volkswagen ne s’est pas arrêté à la transmission. La Taos 2025 bénéficie d’un lifting bien pensé, qui affine son look sans être trop radical. L’avant est désormais doté d’une calandre plus affûtée, de phares révisés, d’un logo éclairé en option et d’une barre lumineuse de raccordement. De nouveaux dessins de jantes et de nouvelles couleurs, comme le gris alpin de mon modèle d’essai, ajoutent de l’élégance à l’ensemble.

À l’arrière, une barre lumineuse s’étend sur toute la largeur du véhicule, l’alignant sur les autres membres de la famille des VUS VW. Les modifications apportées au Taos lui confèrent une allure plus haut de gamme, en accord avec l’esprit « mainstream premium » et discret de Volkswagen.

À l’intérieur, les mises à jour se poursuivent. Les matériaux doux au toucher et les finitions améliorées rehaussent l’habitacle, tandis que les touches de cuir bleu disponibles dans les versions supérieures apportent une touche de personnalité. Le tableau de bord est plus épuré et l’écran tactile de 8 pouces est désormais de série. Heureusement, les commandes physiques sont conservées pour le volume et la climatisation, mais les boutons haptiques du système de chauffage, de ventilation et de climatisation sont encore dissimulés dans des endroits peu pratiques. La visibilité est excellente, grâce à des montants fins et à un écran placé très bas.

Espace et praticité

Le Taos est l’un des VUS compacts les plus spacieux du marché. L’espace aux places arrière est généreux, ce qui en fait un excellent choix pour les familles. Même avec deux sièges auto installés, il y a beaucoup de place. L’espace de chargement offre un volume solide de 790 litres, ce qui est largement suffisant pour une escapade de fin de semaine ou une course à l’épicerie. Seul bémol ? Le hayon électrique n’est pas de série, mais ce n’est qu’un inconvénient mineur.

À l’avant, l’espace est également généreux. Les bacs de portières sont profonds et utiles, et les espaces de rangement sont nombreux. Les sièges offrent un bon soutien, avec un bon nombre de réglages. Le nouveau tableau de bord est fonctionnel et complète un environnement haut de gamme.

Comment il se positionne

Dans un segment très encombré, le Taos s’est hissé parmi les cinq premiers. Par rapport au Honda HR-V, il offre plus de personnalité. La Toyota Corolla Cross offre une efficacité hybride en option, mais le Taos répond par une meilleure dynamique de conduite et un meilleur confort. Face à des concurrents comme le Chevrolet Trax, le Taos tient son rang grâce à un équilibre entre praticité et qualité. Parmi les autres membres, citons le Kia Seltos, le Mazda CX-30, le Mitsubishi RVR et le tout nouveau Nissan Kicks.

Volkswagen a corrigé ce qui devait l’être dans le Taos 2025 et a laissé le reste tranquille, ce qui donne un VUS compact qui n’est pas seulement bon, mais vraiment compétitif. Avec sa nouvelle transmission souple, son style modernisé et son intérieur pratique, le Taos est prêt à s’attaquer à 2025 en tant que probable meilleur vendeur de Volkswagen Canada. Si vous êtes à la recherche d’un petit VUS, le Taos mérite absolument une place sur votre liste de sélection.