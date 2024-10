Premier essai Subaru Solterra 2024: quand les subventions et rabais ne suffisent plus

À l’automne 2024, n’est-il pas absurde de lancer un modèle de l’année 2024? Pourtant, c’est bel et bien la stratégie de Subaru avec son Solterra. Ce multisegment 100% électrique est arrivé chez les concessionnaires du Québec au printemps dernier et il y reste collé depuis. À moins de trois mois avant la diminution graduelle de la subvention provinciale, on a l’impression que Subaru tente de mousser les ventes d’un véhicule qui, jusqu’ici, s’est avéré peu populaire.

Le Subaru Solterra 2024 peut parcourir jusqu’à 359 kilomètres avec une seule charge.

Le Solterra est offert à partir de 56 495 $.

Ce multisegment électrique est offert de série avec le système à quatre roues motrices.

Qu’est-ce qu’on fait lorsqu’on est un petit manufacturier, que le marché emprunte subitement la trajectoire de l’électrique, que les gouvernements resserrent leurs règlements et que notre budget alloué à la recherche et le développement est limité? On se tourne vers un partenaire d’affaires immensément plus pesant à l’échelle mondiale. C’est précisément ce qu’a fait Subaru en allant cogner à la porte de Toyota. Si Subaru est une marque qui brille au Québec et dans certains endroits clés en Amérique du Nord, elle demeure relativement petite globalement. Ainsi, on n’a pas le pouvoir d’investir massivement comme l’a fait General Motors dans sa plateforme électrique Ultium, par exemple. On s’est donc tourné vers Toyota, qui a développé à la sauvette le bZ4X, pour en commercialiser une copie. Le Solterra a été introduit en 2023 et il a connu très peu de succès.

Alors qu’une tonne de modèles de l’année 2025 sont déjà en production et chez les concessionnaires du Québec, EcoloAuto s’est rendu à Victoria en Colombie-Britannique pour couvrir le lancement canadien du Subaru Solterra 2024.

Quelques nouveautés pour 2024

Après une année de commercialisation, Subaru a ajusté le tir à quelques niveaux en 2024 avec le Solterra. En effet, parmi les nouveautés, mentionnons le volant dont la forme a été revue. Le but est de faciliter la lecture des informations inscrites au tableau de bord puisque le volant n’est pas ajustable en hauteur. On a aussi ajouté la possibilité d’avoir le siège du passager réglable de manière électrique. Enfin, on a redessiné les rails de toit.

Parmi les problèmes soulevés en 2023, notons la recharge par temps froid. Voilà que le constructeur affirme avoir réglé le problème. Également, il n’était possible que d’effectuer qu’une à deux recharges rapides par jour avec le Solterra 2023. Le nombre de recharges rapides possibles passe à quatre et plus par jour. Le constructeur a aussi bonifié son offre de caractéristiques de sécurité avec le Solterra 2024.

Sur le plan technique, le Solterra reçoit deux moteurs électriques de 80 kW. Le tout produit une puissance de 215 chevaux et un couple de 248 lb-pi. Grâce à une batterie de 72,8 kWh, ce multisegment est en mesure de parcourir au maximum 359 kilomètres. Force est de constater que cette autonomie est décevante. Dans ce créneau, on est en droit de s’attendre à une autonomie avoisinant ou dépassant les 400 kilomètres.

Un véhicule généralement peu convaincant

On le mentionnait ci-haut, le Subaru Solterra n’est qu’une copie du Toyota bZ4X à laquelle Subaru a tenté d’inclure une once de sa propre personnalité. Or, il faut savoir qu’en Amérique du Nord, Toyota est un constructeur peu motivé à l’idée de commercialiser des véhicules électriques. On préfère mettre de l’avant les technologies hybride et hybride rechargeable, notamment. Si le bZ4X a vu le jour, c’est tout simplement pour répondre aux exigences gouvernementales toujours de plus en plus strictes. Vous aurez donc deviné que si le Toyota bZ4X est un véhicule électrique somme toute moyen, il en est de même pour son jumeau non identique.

Parmi les éléments qui le distinguent, il importe de préciser sa garde au sol de 210 millimètres qui est supérieure à la concurrence. À titre de comparaison, la garde au sol de la Hyundai Ioniq 5 XRT est établie à 177 millimètres. Pourtant, le constructeur coréen la présente comme un multisegment à l’esprit aventurier.

En plus d’avoir conduit le Subaru Solterra 2024 sur les routes de l’île de Vancouver, nous avons été invités à le mettre à l’épreuve sur un parcours hors route. Nous sommes bel et bien conscients que peu d’acheteurs de ce multisegment s’aventureront loin dans la forêt ou auront l’ambition de parcourir la célèbre Rubicon Trail. Cela étant dit, il était tout de même surprenant de constater l’aisance du Solterra 2024 sur une route normalement réservée à des véhicules tout-terrain. Fortes inclinaisons, terre humide et roches étaient au rendez-vous. Au passage, prenez tout de même note qu’une fausse manoeuvre pourrait vous être très coûteuse si jamais vous aviez la malchance d’endommager une composante du système électrique lors de votre expédition.

Subventions gouvernementales, gros rabais, etc.

Comme bien des véhicules électriques qui débarquent sur le marché, le Subaru Solterra n’a pas évité le phénomène de la liste d’attente. Après tout, on peut très bien imaginer que l’acheteur typique et fidèle de la marque Subaru puisse être enclin à effectuer le virage vert afin de se donner l’impression de faire sa part pour la préservation de l’environnement. Or, il n’aura fallu que quelques semaines, voire quelques mois, pour épuiser les listes de réservation. Ensuite, le manufacturier a dû mettre de l’avant une stratégie de commercialisation et de promotion afin de mousser les ventes. Pourtant, l’échelle de prix ne nous apparaît pas démesurément élevée. Soulignons que les trois versions du Subaru Solterra 2024 se qualifient pour la subvention provinciale du programme Roulez vert de 7000 $. Celle-ci sera réduite à partir du 1er janvier 2025. Également, le Solterra est éligible à la subvention fédérale de 5000 $ grâce au Programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission.

Comme si ce n’était pas assez, Subaru offre un rabais supplémentaire de 5000 $. Il s’agit d’une pratique peu courante chez le constructeur japonais dont les véhicules sont généralement populaires. En effet, jamais nous ne verrons de rabais aussi substantiel du manufacturier pour des véhicules comme le Crosstrek, le Forester ou encore l’Outback. Visiblement, il faut vendre au rabais le Solterra pour le rendre un tant soit peu attrayant auprès de la clientèle. Actuellement, il est possible de le louer et de le financer à un taux aussi bas que 0,99 %.

Le Subaru Solterra affiche un PDSF de 56 495 $. À cette somme, il faut ajouter 4500 $ pour obtenir l’ensemble De luxe qui comprend notamment les jantes de 20 pouces, la chaîne audio Harman Kardon et le volant chauffant. Moyennant 7000 $ supplémentaires, on peut bénéficier de l’ensemble Technologie qui inclut le toit panoramique en verre, le rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec Homelink et les sièges avant climatisés.

En bref

Lors de son introduction en 2023, le Subaru Solterra était définitivement l’un des multisegments électriques les moins intéressants du marché. Malgré quelques ajustements apportés pour l’année-modèle 2024, il demeure peu convaincant. L’autonomie est décevante, l’aménagement intérieur n’est pas épatant et la technologie électrique n’est pas innovatrice. Nous estimons que la concurrence propose une offre plus pertinente avec entre autres les Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID. 4 et Chevrolet Blazer EV.