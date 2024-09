Hyundai élargit la gamme IONIQ 5 avec la nouvelle variante XRT

La IONIQ 5 XRT 2025 promet l’aventure avec une autonomie accrue, un design robuste et des capacités tout-terrain

La IONIQ 5 XRT est dotée de deux moteurs, d’une batterie de 84 kWh et de capacités hors-route.

Les angles d’approche et de départ accrus améliorent les performances du véhicule pour les amateurs d’aventure.

Le modèle comprend des éléments de design exclusifs et utilisera le vaste réseau de recharge de Tesla avec des ports NACS.

Hyundai a annoncé l’élargissement de sa gamme IONIQ 5 2025, en introduisant une nouvelle variante robuste appelée IONIQ 5 XRT. La nouvelle gamme, qui arrivera chez les concessionnaires à l’automne, se caractérise par une capacité de batterie accrue, une meilleure autonomie et de nouveaux éléments de design.

La IONIQ 5 XRT, destinée aux amateurs de tout-terrain, est équipée de deux moteurs et d’une traction intégrale, alimentés par une batterie de 84 kWh. Elle est dotée d’une suspension surélevée de 23 mm, de jantes noires uniques de 18 pouces et de pneus tout-terrain. Les angles d’approche et de départ du modèle ont été portés à 19,8 et 30,0 degrés, respectivement, par rapport aux modèles non XRT.

José Muñoz, président et COO mondial de Hyundai Motor Company, a déclaré : « Nous continuons à donner aux clients plus de ce qu’ils veulent en élargissant la gamme IONIQ 5 avec un modèle XRT dédié à la capacité hors-route, le port NACS, des améliorations de conception et une longue liste de caractéristiques développées avec les clients à l’esprit. »

Les modèles IONIQ 5 2025 seront les premiers véhicules Hyundai fabriqués dans la nouvelle usine Hyundai Motor Group Metaplant America en Géorgie. Ils seront également équipés d’un port North American Charging Standard , permettant d’accéder à plus de 17 000 Superchargers Tesla. Cet ajout permet de doubler la taille du réseau de recharge rapide en courant continu disponible pour les clients de IONIQ 5.

Brad Arnold, directeur principal de la conception des extérieurs chez Hyundai Design North America, a souligné l’accent mis par le XRT sur la protection, la connexion et la fonctionnalité. Le modèle est doté d’un motif de camouflage numérique créé à partir du pixel IONIQ, ainsi que de jantes de 18 pouces noir mat reprenant le thème du pixel.

Les caractéristiques exclusives du IONIQ 5 XRT comprennent des boucliers avant et arrière spécifiques au XRT, un habillage de camouflage numérique gravé, des garnitures de fenêtres noires et des surfaces de sièges en H-Tex avec un motif et un logo uniques. La variante sera disponible en deux couleurs extérieures exclusives : Ultimate Red et Cosmic Blue Pearl.

À partir du quatrième trimestre 2024, tous les véhicules électriques Hyundai, nouveaux ou rafraîchis, seront exclusivement équipés d’un port NACS. Les modèles IONIQ 5 de 2025 seront également vendus avec un adaptateur CCS (Combined Charging System).

La IONIQ 5 XRT rejoint la gamme aux côtés du modèle standard et de la IONIQ 5 N haute performance, offrant aux clients une option plus robuste pour des aventures tout électriques.