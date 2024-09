Premier essai routier Nissan Kicks 2025 : Un retour en force sur le marché des petits VUS

Le Kicks 2025 redessiné affiche un nouveau look audacieux et une taille élargie.

La nouvelle transmission intégrale intelligente accroît son attrait, en particulier dans les régions où la conduite est hivernale.

Le Kicks manque de puissance, mais offre un confort et une excellente maniabilité en milieu urbain.

C’est souvent dans les segments de véhicules les plus abordables que se livrent les plus grandes guerres. C’est le cas notamment des petits multisegments et des SUV. Comme la plupart des constructeurs automobiles, Nissan a reconnu le potentiel des VUS et a rapidement multiplié le nombre de ses offres. L’un d’entre eux est le Nissan Kicks, qui n’a jamais vraiment percé, vivant dans l’ombre du Qashqai (QQ), lui-même perdu dans le sillage du Rogue.

Maintenant que le QQ est parti, il est temps pour le Kicks de monter d’un cran ou dix. Avec sa refonte de 2025, il se pare d’une armure sérieuse. Affiché à partir de 27 199 $, le nouveau Kicks ne se contente pas de talonner les leaders du segment, il cherche à faire couler le sang.

De l’écervelé au combattant de rue

Finie l’allure discrète de son prédécesseur. La Kicks 2025 entre en scène avec une posture musclée qui ne semble pas déplacée. Basé sur la nouvelle plateforme CMF-B, le Kicks est plus large, plus haut, plus long et tout simplement plus grand à tous points de vue. Ses ailes larges et son profil distinctif renforcent la posture du VUS et lui confèrent une présence dans la rue qui dépasse largement sa catégorie. Il y a des lignes droites et des angles partout, des détails dans les pare-chocs, notamment les motifs paramétriques sur les jupes et la partie inférieure de l’avant qui, avec tout le respect que je leur dois, me rappellent les éléments de design du groupe Hyundai. Les feux arrière à diodes électroluminescentes sur toute la largeur sont une touche particulièrement agréable, qui confère à la partie arrière un aspect premium qui dément son statut de véhicule d’entrée de gamme. En résumé, elle a fière allure.

Espace et technologie : Les dernières frontières

À l’intérieur, les designers de Nissan ont conçu un poste de pilotage qui n’aurait rien à envier à celui d’un véhicule plus onéreux comme le prochain Murano. Le double écran de 12,3 pouces disponible en option, dont l’un est l’écran d’infodivertissement de 12,3 pouces de série, vise carrément à égaler les Coréens. Les sièges à gravité zéro continuent d’offrir un niveau de confort surprenant, mais ils présentent quelques lacunes en termes de fonctionnalités.

Le système sans fil Apple CarPlay et Android Auto de série est assorti de nombreuses technologies, dont un système audio Bose en option. Certaines décisions d’aménagement ont été prises pour maintenir l’écart avec le Rogue, comme l’absence de sièges ou de hayon électriques, dans la version SR Premium testée à 35 000 $. Le Kia Seltos, par exemple, offre un hayon électrique pour plus ou moins le même prix, mais ce même modèle ne dispose que d’un écran tactile de 8 pouces.

Dans l’éternelle bataille entre le style et la substance, le nouveau Kicks réussit un rare match nul. Malgré sa compacité, l’espace intérieur a été maximisé de manière impressionnante, mais il y a un hic. Avec 849,5 litres d’espace de chargement pour les modèles à traction avant, avec les sièges relevés, nous parlons d’un espace de premier ordre. Si vous optez pour la transmission intégrale, comme il se doit, le volume tombe à 676 litres… C’est un peu étrange, mais dans tous les cas, il y a beaucoup d’espace. L’espace pour les jambes à l’arrière est également généreux.

Un accélérateur qui ne fait pas le poids

C’est là que les choses deviennent moins intéressantes. Le quatre cylindres de 2,0 litres, qui développe 141 chevaux et 140 lb-pi, ne va pas battre des records de vitesse. Mais associé à la dernière CVT Xtronic améliorée de Nissan, il offre suffisamment de peps pour garder les choses intéressantes en milieu urbain. Le Hyundai Kona N Line 2025, 150 $ de moins que le Kicks SR Premium, est équipé d’un moteur turbo de 1,6 litre… Franchement, sur les routes de montagne et de canyon que nous avons parcourues à l’est et au nord de Santa Barbara, le nouveau Nissan manquait de puissance. Il est entendu que peu de gens pousseront leurs Kicks, mais même les manœuvres de dépassement moyennes nécessiteront un peu plus de planification, surtout si le véhicule est chargé de personnes et d’équipement.

La vraie histoire, cependant, c’est le système de traction intégrale intelligente nouvellement disponible. C’est ce qui permettra au Kicks d’étendre son attrait au-delà de la ceinture de soleil et dans les régions où la conduite hivernale est sérieusement envisagée. La disparition du QQ et cet ajout augmenteront le facteur de désirabilité du Kicks à des niveaux qui étaient inaccessibles pour l’ancien modèle.

Nous spéculons ici, mais nous pouvons facilement imaginer une version électrifiée ePower du Kicks en 2026, car une version de ce type du QQ est disponible depuis un certain temps. Hormis la question de la puissance, la nouvelle Nissan, petite et grande, est très satisfaisante à conduire. La qualité de roulement est parfaite, avec un mélange agréable de souplesse de la suspension sans affecter la tenue de route. La direction électrique est bien dosée, tandis que les freins sont solides et à la hauteur de la tâche. Un Kicks ePower pourrait le positionner comme un concurrent de premier plan.

Un concurrent sérieux émerge

Avec le Kicks 2025, Nissan a créé un véhicule qui a dépassé les attentes et qui demande à être pris au sérieux. Il ne s’agit plus d’une option de second rang dans le segment des crossovers compacts. Au contraire, il est prêt à affronter des acteurs établis comme le Honda HR-V, le Kia Seltos, le Volkswagen Taos, le Chevrolet Trax et le Hyundai Kona.

Est-il parfait ? Non. Il a besoin d’un meilleur groupe motopropulseur, et non pas d’un groupe motopropulseur dérivé de la berline Sentra plus légère. Autrement, lorsque nous avons mis le Kicks à l’épreuve sur des routes sinueuses et dans des rues encombrées de la ville, une chose est devenue évidente : c’est un véhicule qui se démarque nettement de sa catégorie.