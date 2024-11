Premier essai Mazda CX-50 hybride 2025: Toyota à la rescousse!

S’entourer des meilleurs. Voilà ce que Mazda sait faire. Si au Québec la marque japonaise brille et se démarque, sur d’autres marchés, elle est bien plus discrète. Si bien qu’à l’échelle mondiale, il s’agit de ce qu’on pourrait qualifier d’un petit constructeur. Ainsi, pour diversifier son offre en matière de véhicules électrifiés, Mazda s’est tourné vers Toyota pour emprunter ta technologie hybride qui a su prouver son efficacité et sa pertinence depuis le tournant du millénaire. C’est ainsi que le Mazda CX-50 hybride 2025 débarque sur le marché automobile.

Le nouveau CX-50 hybride 2025 emprunte le groupe motopropulseur hybride de Toyota.

Son prix de départ est de 42 950 $.

La consommation du CX-50 hybride est de 6,2 L/100 kilomètres en conduite combinée.

Cet automne, EcoloAuto a participé au lancement du Mazda CX-50 hybride 2025 sur les routes du Québec. Voici le compte-rendu complet de nos premières impressions.

Un trio maintenant complété

Lors de l’introduction du CX-50 en 2023, Mazda proposait un choix de deux motorisations qui continuent d’être offertes encore à ce jour. En effet, comme motorisation de base, le constructeur japonais met de l’avant le bloc atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L. Avec sa puissance de 187 chevaux, cette mécanique est suffisante. Les consommateurs peuvent aussi opter pour une version turbocompressée de ce même moteur. Dans son cas, la puissance passe à 256 chevaux. Enfin, pour 2025, voilà que le trio se complète. Qui plus est, il se complète de belle manière. Mazda ajoute un groupe motopropulseur hybride au catalogue. Essentiellement, on a adapté la motorisation que l’on retrouve sous le capot du Toyota RAV4. Fiable, éprouvée et efficace, cette motorisation nous apparaît comme un choix judicieux. Elle est composée d’un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L (il s’agit d’un bloc provenant de chez Toyota, pas du moteur cité plus haut) jumelé à trois moteurs électriques, une transmission à variation continue à commande électronique (eCVT) et une transmission intégrale électrique. On jouit d’une puissance de 219 chevaux et d’un couple de 163 lb-pi. Si la formule fonctionne merveilleusement bien avec le RAV4, on s’imaginait que l’exercice serait réussi avec le CX-50. Et on vous le confirme.

Une consommation d’essence tout à fait raisonnable

Sur le plan de la consommation de carburant, le Mazda CX-50 s’est montré convaincant lors de notre premier essai. Au terme d’un parcours d’environ 140 kilomètres, l’ordinateur de bord a affiché une consommation moyenne de 6,1 L/100 kilomètres. De son côté, Mazda annonce une cote de 6,1 L/100 kilomètres en ville, 6,4 L/100 kilomètres sur route et 6,2 L/100 kilomètres en conduite combinée. Cette technologie hybride démontre toute son efficacité lorsqu’on la met en comparaison avec les autres motorisations offertes avec le CX-50. Avec le moteur atmosphérique, la consommation en conduite combinée est de 8,9 L/100 kilomètres et de 9,4 L/100 kilomètres dans les mêmes conditions pour la version à moteur turbocompressé. C’est donc une consommation bien plus efficace que l’on obtient grâce à la formule de l’hybride.

La capacité de remorquage maximale du Mazda CX-50 est de 3500 livres lorsque l’on choisit le moteur turbocompressé. Elle est abaissée à 1500 livres avec l’hybride.

Un authentique véhicule Mazda

Certains partenariats dans l’industrie automobile sont moins convaincants que d’autres. En effet, on peut penser au Honda Prologue qui n’a absolument rien d’un véhicule Honda. C’est plutôt une bête copie du Chevrolet Blazer EV. Même constat avec le Subaru Solterra dont l’identité est davantage celle d’un véhicule Toyota que d’un véhicule Subaru. Toutefois, avec le CX-50, on a droit à un mariage drôlement plus heureux entre Mazda et Toyota. En fait, le CX-50 est un véhicule dont l’ADN est entièrement celui d’un véhicule Mazda. Simplement, on a emprunté le groupe motopropulseur d’un partenaire. Un groupe motopropulseur hybride qui est immensément efficace, rappelons-le. Autrement, le châssis, la carrosserie, la suspension, la direction, l’aménagement et ainsi de suite sont de conception Mazda.

Aussi, il faut savoir que le CX-50 hybride est un… CX-50. Comme vous êtes à même de le remarquer en regardant de près les photos, la différence est plus que subtile avec les versions auxquelles on était habitué. C’est une intégration tout en douceur de l’hybride et c’est très réussi. On a noté un écusson sur le hayon et les ailes avant en plus d’une instrumentation quelque peu modifiée. C’est tout. La fidèle clientèle de Mazda ne sera pas déstabilisée à bord de ce VUS.

Le Mazda CX-50 hybride 2025 est offert en trois niveaux d’équipement: GS-L, Kuro et GT. La version GS-L affiche un prix d’entrée de 42 950 $, soit précisément 3000 $ de plus que la version GS-L qui ne profite pas de la motorisation hybride.

En bref

En résumé, nous nous réjouissons que Mazda bonifie l’offre de motorisations de son CX-50 en ajoutant une version électrifiée. Grâce au partenariat avec Toyota, le CX-50 hybride 2025 hérite d’un groupe motopropulseur fiable, pertinent et appréciable. La bonne nouvelle, c’est que ce VUS conserve l’ADN de la marque. Il devrait faire bondir les ventes du CX-50 au Québec qui demeurent inférieures à celles du CX-5. Il ne manque plus qu’à pousser l’audace et à proposer une version hybride rechargeable.