Essai du Toyota RAV4 hybride 2022 : difficile de faire mieux

Le Toyota RAV4 hybride 2022 se détaille à partir de 35 240 $, frais de transport et de préparation inclus.

Habitacle logeable, bon comportement routier, consommation très basse.

Pas le plus amusant à conduire de sa catégorie, taux d’intérêt élevés au financement et en location, disponibilité très limitée.

L’utilitaire compact semble être le véhicule idéal pour le marché canadien. Logeable, économe en carburant et sophistiqué et sécuritaire, ces véhicules conviennent parfaitement aux besoins des familles. Le Toyota RAV4 hybride 2022 possède toutes ces qualités tout en proposant l’une des consommations les plus basses de sa catégorie.

En fait, chaque variante du RAV4 est un exemple d’efficacité énergétique, qu’elles soient équipées du moteur de base, de la motorisation hybride ou du système hybride rechargeable. Et dans tous les cas, en ce moment, les concessionnaires Toyota n’en ont que très peu à offrir à leurs clients, faute d’approvisionnement. Bien sûr, ce constructeur n’est pas le seul à composer avec cette réalité, les pénuries de matériaux et de main-d’œuvre causant des maux de tête aux compagnies cherchant à augmenter les ventes après la pandémie.

À la base, le RAV4 mise sur un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres, produisant 203 chevaux et un couple de 184 livres-pied. Il est jumelé à une boîte automatique à huit rapports et le choix entre un rouage à traction et une transmission intégrale.

Le Toyota RAV4 hybride 2022 est quant à lui muni du bloc de 2,5 litres, d’un moteur électrique, d’une batterie de 1,6 kWh et d’une boîte automatique à variation continue électronique. La puissance totale s’élève à 219 chevaux. Le RAV4 Prime dispose de deux moteurs électriques, d’une batterie de 18,1 kWh, et de 302 chevaux au total. Ce dernier s’avère donc drôlement performant, alors que les accélérations et les reprises des RAV4 et RAV4 hybride sont plus que convenables pour le trajet quotidien.

Ce qui est étonnant du RAV4 hybride, c’est sa consommation. Ses cotes ville/route/mixte de 5,8 / 6,3 / 6,0 L/100 km sont appréciables pour un véhicule familial de cette taille muni d’un rouage intégral, et lors de notre essai, nous avons obtenu une moyenne de 5,7 L/100 km, une consommation encore plus basse que les estimations basées sur les calculs de Ressources naturelles Canada.

Sur papier, seul le Ford Escape hybride à rouage intégral fait mieux avec des cotes ville/route/mixte de 5,5 / 6,4 / 5,9 L/100 km. Ce dernier s’avère donc plus légèrement plus efficace en circulation urbaine que le Toyota. Le Hyundai Tucson hybride affiche des cotes de 6,3 / 6,6 / 6,4 L/100 km et le Kia Sportage hybride, 6,1 / 6,3 / 6,2 L/100 km.

Quant au comportement routier du Toyota RAV4 hybride 2022, il est sans histoire, c’est-à-dire que l’on ne ressentira pas des montées d’adrénaline au volant, bien entendu, mais la conduite de cet utilitaire est loin d’être ennuyante. Comme elle l’a déjà été dans les générations précédentes du RAV4. On aime également le silence de roulement, l’amortissement de la suspension et la sensibilité de la direction. Ceux qui privilégient l’agrément de conduite devraient regarder du côté du Mazda CX-5, mais ce dernier ne propose pas de motorisation hybride, et sa consommation est supérieure à la moyenne.

Pas moins de cinq déclinaisons du RAV4 hybride sont disponibles, alors que la concurrence mentionnée plus tôt en propose deux ou trois. Outre la version LE de base, on a droit à la XLE mieux équipée, la SE dotée d’une apparence plus sportive, la XSE ainsi que la Limited, la plus luxueuse du groupe. L’équipement de série comprend le climatiseur automatique bizone, les sièges avant chauffants, les rétroviseurs chauffants, les jantes en alliage de 17 pouces ainsi que la suite complète de dispositifs de sécurité avancée, dont la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage autonome d’urgence avec détection de piétons et de cyclistes.

En grimpant les échelons, on profite de caractéristiques telles qu’un toit ouvrant, un dégivrage des essuie-glaces, un volant chauffant, des sièges avant ventilés et arrière chauffants, un système de caméras à vue périphérique, une recharge de téléphones par induction, des sièges avant à réglage électrique, un hayon électrique à mains libres, une clé intelligente ainsi qu’un recouvrement des sièges en cuir.

Quant au système multimédia, il est relativement facile à utiliser, même en conduisant, bien qu’il ne soit pas le plus moderne sur le marché. Son écran tactile varie de 7 à 9 pouces selon la déclinaison choisie, alors que les XSE avec groupe technologie et Limited ajoutent une chaîne audio JBL à 11 haut-parleurs. Dont la sonorité est appréciable, mais les basses sont trop prononcées.

Pratico-pratique, le Toyota RAV4 hybride 2022 ne figure pas parmi les plus logeables du segment des utilitaires compacts. Malgré les chiffres sur papier, le RAV4 demeure spacieux tant pour les passagers à l’avant qu’à l’arrière, ces derniers profitant d’un bon dégagement pour les jambes et un plancher relativement plat pour que l’occupant central ne soit pas inconfortable. L’ouverture de l’aire de chargement est large, et son volume atteint les 1 065 litres lorsque la banquette arrière est relevée, 1 977 litres avec la banquette rabattue. Les Nissan Rogue, Hyundai Tucson, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V et Mitsubishi Outlander sont légèrement plus logeables à ce chapitre.

Impossible d’évaluer le RAV4 sans parler du problème de corrosion du câblage à haute tension de la motorisation. Du moins, qui affecte les années-modèles antérieures du modèle. Le remplacement de ce câblage est coûteux lorsque la garantie de base du véhicule est échue, et de nombreux propriétaires ont entamé des procédures légales contre le constructeur. La bonne nouvelle, c’est que le câblage en question a été redessiné dans les modèles 2022.

Se détaillant à partir de 35 240 $ incluant les frais de transport et de préparation, le RAV4 est le multisegment compact hybride le moins cher sur le marché, grâce à sa déclinaison de base plus abordable, et coûte à peine 2 200 $ de plus que la variante équivalente non hybride. La version Limited hybride affiche un PDSF de 46 540 $, une somme plus élevée, mais raisonnablement accessible. Hélas, les taux d’intérêt au financement et en location sont très élevés, mais c’est aussi le cas des versions hybrides de l’Escape, du Tucson et du Sportage.

Il est difficile de ne pas recommander l’achat ou la location du Toyota RAV4 hybride 2022. Sans dominer sa catégorie en matière d’espace et de caractéristiques, ce multisegment propose tout de même de belles qualités rationnelles et s’avère très polyvalent. Difficile aussi de ne pas être impressionné par sa consommation en conduite réelle, que l’on peut conserver sous la barre des 6,0 L/100 km avec un peu d’écoconduite. Toutefois, il est tout aussi difficile de trouver un RAV4 hybride chez les concessionnaires en ce moment. Si cet utilitaire vous intéresse, il faudra planifier son acquisition. Mais ça, c’est rendu la norme à travers l’industrie.